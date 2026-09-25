Artan Yemeği Tencereyle Buzdolabına Koymayın Uyarısı Yapıldı

Pişirilen yemeğin en geç 2 saat içinde buzdolabına kaldırılması gerekiyor; hava 32 dereceyi aşıyorsa bu süre 1 saate iniyor. Bu sürelerden uzun oda sıcaklığında kalan bozulabilir yiyeceklerin atılması öneriliyor. Sıcak yemek doğrudan buzdolabına konabiliyor ya da önce buzlu veya soğuk su dolu bir kapta hızla soğutulabiliyor.

Coffman'a göre yemeğin 2 saat içinde 21 dereceye, sonraki 4 saat içinde de 5 derece ya da altına inmesi gerekiyor. Coffman, tezgâhta 5 dereceye inmenin 'mutfağınız aynı zamanda soğuk hava deposu değilse neredeyse imkânsız' olduğunu söylüyor.