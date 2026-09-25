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Artan Yemeği Tencereyle Buzdolabına Koymayın Uyarısı Yapıldı

Artan Yemeği Tencereyle Buzdolabına Koymayın Uyarısı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 16:26
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Akşamdan artan yemeği tencereyle birlikte buzdolabına kaldırmak pratik görünüyor. Oysa gıda güvenliği uzmanlarına göre büyük bir tencere dolusu yemek yavaş ve eşit olmayan şekilde soğuyor, bu da bakterilere fırsat veriyor. Üstelik yemeği soğusun diye saatlerce tezgâhta bekletmek de çözüm değil.

Peki, artan yemek buzdolabına nasıl kaldırılmalı?

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Bakteriler 4 ile 60 derece arasında çok hızlı çoğalıyor.

Bakteriler 4 ile 60 derece arasında çok hızlı çoğalıyor.

Büyük bir tencere çorbanın soğuması uzun sürüyor ve bu süre bakterilerin çoğalmasına, gıda zehirlenmesi riskinin artmasına zemin hazırlıyor. Yemek tencerenin içinde eşit soğumayabiliyor; sıcak kalan kısımlarda hastalık yapan bakteriler üreyebiliyor. Büyük porsiyonlardaki sıcak yemekler buzdolabının iç sıcaklığını da yükseltebiliyor.

Gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele eden Stop Foodborne Illness'ın program direktörü Vanessa Coffman, bu sıcaklık aralığında bakterilerin sayısının her 20 dakikada ikiye katlanabildiğini söylüyor.

Yemeği tezgâhta soğumaya bırakmak da güvenli değil.

Yemeği tezgâhta soğumaya bırakmak da güvenli değil.

Pişirilen yemeğin en geç 2 saat içinde buzdolabına kaldırılması gerekiyor; hava 32 dereceyi aşıyorsa bu süre 1 saate iniyor. Bu sürelerden uzun oda sıcaklığında kalan bozulabilir yiyeceklerin atılması öneriliyor. Sıcak yemek doğrudan buzdolabına konabiliyor ya da önce buzlu veya soğuk su dolu bir kapta hızla soğutulabiliyor.

Coffman'a göre yemeğin 2 saat içinde 21 dereceye, sonraki 4 saat içinde de 5 derece ya da altına inmesi gerekiyor. Coffman, tezgâhta 5 dereceye inmenin 'mutfağınız aynı zamanda soğuk hava deposu değilse neredeyse imkânsız' olduğunu söylüyor.

Yemeği sığ ve kapaklı kaplara bölmek soğumayı hızlandırıyor.

Yemeği sığ ve kapaklı kaplara bölmek soğumayı hızlandırıyor.

Gıda bilimci Bryan Quoc Le'ye göre yemeği küçük porsiyonlara ayırmak yüzey alanını artırıyor; böylece ısı daha hızlı dağılıyor ve her kabın ortası da çabuk soğuyor. Coffman ise ısıyı plastikten daha iyi ilettiği için metal ya da cam kapların daha iyi sonuç verdiğini belirtiyor.

Kapaklı ya da hava geçirmez kaplar bakterileri uzak tutuyor, yemeğin nemini koruyor ve diğer yiyeceklerin kokusunu almasını önlüyor. Bu şekilde saklanan artık yemekler buzdolabında 3-4 gün, dondurucuda 3-4 ay tutulabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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