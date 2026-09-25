Artan Yemeği Tencereyle Buzdolabına Koymayın Uyarısı Yapıldı
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Akşamdan artan yemeği tencereyle birlikte buzdolabına kaldırmak pratik görünüyor. Oysa gıda güvenliği uzmanlarına göre büyük bir tencere dolusu yemek yavaş ve eşit olmayan şekilde soğuyor, bu da bakterilere fırsat veriyor. Üstelik yemeği soğusun diye saatlerce tezgâhta bekletmek de çözüm değil.
Peki, artan yemek buzdolabına nasıl kaldırılmalı?
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Bakteriler 4 ile 60 derece arasında çok hızlı çoğalıyor.
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Yemeği tezgâhta soğumaya bırakmak da güvenli değil.
Yemeği sığ ve kapaklı kaplara bölmek soğumayı hızlandırıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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