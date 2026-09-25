A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel'in Final Sonrası Yeni Planı Ortaya Çıktı
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A.B.İ.'nin ekrana veda etmesiyle Bergüzar Korel'in yeni rotası da konuşulmaya başlandı. Ünlü oyuncunun bambaşka bir alana yöneldiği ortaya çıktı. Üstelik önüne gelen teklifler, dizi setinden kazandığıyla yarışacak cinsten.
KAYNAK: Müge Dağıstanlı
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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