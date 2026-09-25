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A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel'in Final Sonrası Yeni Planı Ortaya Çıktı

A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel'in Final Sonrası Yeni Planı Ortaya Çıktı

yerli dizi A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 16:52
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A.B.İ.'nin ekrana veda etmesiyle Bergüzar Korel'in yeni rotası da konuşulmaya başlandı. Ünlü oyuncunun bambaşka bir alana yöneldiği ortaya çıktı. Üstelik önüne gelen teklifler, dizi setinden kazandığıyla yarışacak cinsten.

KAYNAK: Müge Dağıstanlı

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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A.B.İ.'deki rolü sadece 5 bölüm sürdü ama anlaşması milyonlukmuş!

A.B.İ.'deki rolü sadece 5 bölüm sürdü ama anlaşması milyonlukmuş!

Bergüzar Korel, ATV'nin iddialı yapımı A.B.İ.'nin ikinci sezonunda başrole geçmişti. Karadayı'daki efsane partneri Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl sonra yeniden aynı karede buluşmuştu. İkilinin yeniden bir araya gelişi yaz boyunca sosyal medyada gündem oldu. Bu buluşma sezonun en merakla beklenen partnerliklerinden biri olarak gösterildi.

Ancak beklenen sonuç gelmedi. Reytinglerde tutunamayan dizi için final kararı alındı ve A.B.İ., ikinci sezonun 5. bölümüyle ekrana veda ediyor. Böylece Korel'in dizideki yolculuğu yalnızca 5 bölüm sürdü.

Müge Dağıstanlı'nın Elele'deki köşesinde aktardığı bilgilere göre ünlü oyuncu projeye Kenan İmirzalıoğlu'nun daveti üzerine katılmıştı. İddiaya göre Korel'in yapımla yaptığı anlaşma haftalık 2 milyon TL'ye yakındı.

Şarkıcılığa yöneldi, ünlü bestecilerden şarkı istedi!

Şarkıcılığa yöneldi, ünlü bestecilerden şarkı istedi!

Diziye erken veda etmek zorunda kalan Bergüzar Korel'in bu kez rotasını müziğe çevirdiği öne sürüldü. Kulislerden aktarılan bilgilere göre oyuncu sahneye çıkmak için ciddi bir hazırlığa başladı. Ünlü müzisyen ve bestecilerden kendisi için yeni şarkılar istedi.

Bu hamle kısa sürede karşılık da buldu. İddiaya göre başta Kıbrıs'taki oteller olmak üzere birçok mekan Korel'e sahne teklifi götürdü. Tekliflerin rakamı ise dikkat çekici: 1,5 milyon ile 2 milyon TL arasında değişiyor.

Tek gecede dizideki haftalık kazancını yakalayabilir.

Tek gecede dizideki haftalık kazancını yakalayabilir.

Rakamlar yan yana konulduğunda tablonun neden cazip göründüğü de anlaşılıyor. Korel, 2 saatlik tek bir sahne performansıyla dizideki haftalık kazancına denk, hatta daha fazla bir ücret alabilecek. Yoğun set temposu düşünüldüğünde bu tekliflerin ekonomik açıdan avantajlı olduğu konuşuluyor.

Öte yandan sahne teklifi alan tek isim Bergüzar Korel değil. Aynı kulis bilgisine göre Beren Saat'e de art arda sahne teklifi geliyor ve bunların bazıları 2 milyon TL'ye ulaşıyor. Saat 'Capitali Zoo' şarkısıyla sosyal medyada konuşuluyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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