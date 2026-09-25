A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel'in Final Sonrası Yeni Planı Ortaya Çıktı

Bergüzar Korel, ATV'nin iddialı yapımı A.B.İ.'nin ikinci sezonunda başrole geçmişti. Karadayı'daki efsane partneri Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl sonra yeniden aynı karede buluşmuştu. İkilinin yeniden bir araya gelişi yaz boyunca sosyal medyada gündem oldu. Bu buluşma sezonun en merakla beklenen partnerliklerinden biri olarak gösterildi.

Ancak beklenen sonuç gelmedi. Reytinglerde tutunamayan dizi için final kararı alındı ve A.B.İ., ikinci sezonun 5. bölümüyle ekrana veda ediyor. Böylece Korel'in dizideki yolculuğu yalnızca 5 bölüm sürdü.

Müge Dağıstanlı'nın Elele'deki köşesinde aktardığı bilgilere göre ünlü oyuncu projeye Kenan İmirzalıoğlu'nun daveti üzerine katılmıştı. İddiaya göre Korel'in yapımla yaptığı anlaşma haftalık 2 milyon TL'ye yakındı.