Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, Kanser Tedavisi Gören "Perihan" Gül Onat'ı Hastanede Ziyaret Etti
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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, pankreas kanseriyle mücadele eden rol arkadaşı Gül Onat'ı hastanede ziyaret etti. Onat, ziyaret anlarını Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına 'Canım İnci seni çok seviyorum. İyi ki geldin.' notunu yazdı.
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Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat, hastane odasında kendisini ziyarete gelen İnci Türkay'la aynı karede yer aldı.
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Pankreasının yarısı alınan Gül Onat'ın sağlık süreci, sevenlerinin uzun süredir yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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