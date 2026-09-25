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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, Kanser Tedavisi Gören "Perihan" Gül Onat'ı Hastanede Ziyaret Etti

Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, Kanser Tedavisi Gören "Perihan" Gül Onat'ı Hastanede Ziyaret Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 17:16
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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, pankreas kanseriyle mücadele eden rol arkadaşı Gül Onat'ı hastanede ziyaret etti. Onat, ziyaret anlarını Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına 'Canım İnci seni çok seviyorum. İyi ki geldin.' notunu yazdı.

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Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat, hastane odasında kendisini ziyarete gelen İnci Türkay'la aynı karede yer aldı.

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat, hastane odasında kendisini ziyarete gelen İnci Türkay'la aynı karede yer aldı.

Bir süredir tedavi gören Gül Onat, İnci Türkay'ın ziyaretini Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına düştüğü not ise kısa ama bir o kadar samimiydi: 'Canım İnci seni çok seviyorum. İyi ki geldin.' İki oyuncunun bir araya geldiği kare, Sihirli Annem'i izleyerek büyüyen bir neslin gözünden kaçmadı.

Pankreasının yarısı alınan Gül Onat'ın sağlık süreci, sevenlerinin uzun süredir yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Pankreasının yarısı alınan Gül Onat'ın sağlık süreci, sevenlerinin uzun süredir yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Usta oyuncu, daha önce katıldığı bir televizyon programında ağır bir ameliyat geçirdiğini anlatmıştı. Onat, pankreasının yarısının, dalağının tamamının ve ince bağırsağının bir kısmının alındığını söylemişti.

Gül Onat, 2025'te Sihirli Annem filminin galasına da sağlık sorunları nedeniyle katılamamıştı. Galada dizinin efsane kadrosu yıllar sonra yeniden bir araya gelirken Perihan Teyze'nin yokluğu dikkat çekmişti.

Temmuz ayında ise yakın dostu Ayhan Kavas'la paylaştığı fotoğraf gündem olmuştu. Kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybettiği görülen Onat'ın o karedeki gülümsemesi sevenlerine moral vermişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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