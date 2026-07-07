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Kanser Tedavisi Gören Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'ın Son Hali Yürek Burktu

Kanser Tedavisi Gören Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'ın Son Hali Yürek Burktu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.07.2026 - 23:16
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Sihirli Annem'in unutulmaz Perihan Teyzesi Gül Onat, pankreas kanseri tedavisi sürerken yaptığı son paylaşımla sevenlerini hem duygulandırdı hem de umutlandırdı. Yakın dostu Ayhan Kavas'la objektif karşısına geçen usta oyuncunun gülümsemesi yüreklere dokunurken, son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Gül Onat, onlarca yıla yayılan kariyeri boyunca canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hafızalara kazınmayı başardı.

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Gül Onat, onlarca yıla yayılan kariyeri boyunca canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hafızalara kazınmayı başardı.

Sanat hayatına tiyatro sahnesinde başlayan usta oyuncu, ilerleyen yıllarda televizyon ve sinema projelerinde de yer alarak Türkiye'nin en tanınan karakter oyuncularından biri haline geldi. Özellikle sıcak, samimi ve anaç karakterleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Onat; kariyeri boyunca Bizimkiler, Kaynanalar, Yasemince, En Son Babalar Duyar, Aşkın Halleri, Papatyam gibi pek çok sevilen yapımda rol aldı. Yıllar boyunca ekrana gelen sayısız dizide farklı karakterlere hayat verse de onu milyonlarca kişinin zihnine kazıyan proje hiç kuşkusuz Sihirli Annem oldu.

2003 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede bir neslin çocukluğunu şekillendiren Sihirli Annem, yalnızca döneminin değil, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz fantastik dizileri arasında yer alıyor. Bugün hala yeni nesil çocuklar tarafından dijital platformlarda izlenmeye devam eden, nostalji sevenlerin defalarca dönüp açtığı yapımın en sevilen karakterlerinden biri ise Gül Onat'ın hayat verdiği Perihan Peri, ya da herkesin dilindeki adıyla Perihan Teyzeydi. Dizide Betüş'ün teyzesi olan Perihan, zaman zaman huysuzluğu ve telaşlı tavırlarıyla izleyenleri güldürse de aslında ailesini her şeyden çok seven, gerektiğinde herkesi korumak için elini taşın altına koyan sıcacık bir karakterdi. Özellikle çocuk izleyiciler için adeta 'kurtarıcı teyze'ye dönüşen Perihan Teyze, sevgi dolu tavırları, esprili halleri ve aileyi bir arada tutmaya çalışan yönüyle hafızalara kazındı. Aradan geçen bunca yıla rağmen Gül Onat denildiğinde akıllara hala ilk olarak Perihan Teyze'nin gelmesi de bunun en büyük göstergesi.

Uzun yıllar boyunca "Keşke yeniden çekilse." denilen Sihirli Annem, geçtiğimiz dönemde peş peşe gelen iki sinema filmiyle hayranlarını yıllar öncesine götürdü.

Uzun yıllar boyunca "Keşke yeniden çekilse." denilen Sihirli Annem, geçtiğimiz dönemde peş peşe gelen iki sinema filmiyle hayranlarını yıllar öncesine götürdü.

İlk olarak 2025 yılında vizyona giren 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz', dizinin efsane kadrosunu yıllar sonra yeniden aynı sette buluşturdu. İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Jess Molho, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Jennifer Boyner, Damla Ersubaşı ve Gül Onat gibi dizinin unutulmaz isimleri yıllar sonra yeniden aynı hikayede buluşunca hem eski izleyiciler hem de yeni nesil büyük heyecan yaşadı. Film vizyona girdikten sonra özellikle nostalji duygusuna yaptığı güçlü vurgu sayesinde sosyal medyada günlerce konuşuldu ve ailelerin çocuklarıyla birlikte izlemeyi tercih ettiği yapımlar arasında yer aldı.

Bu ilginin ardından ekip çok geçmeden ikinci kez kamera karşısına geçti. 'Sihirli Annem: Periler Okulu' da aynı kadroyu yeniden bir araya getirirken, periler dünyasını genişleten yeni hikayesiyle izleyicilerden ilgi gördü. Serinin en sevilen karakterlerinden biri olan Perihan Teyze'yi yeniden izlemek ise hayranlar için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Gül Onat, filmlerde de yıllar önceki sıcaklığını ve enerjisini koruyan performansıyla beğeni toplarken, sağlıklı görüntüsü sayesinde kimsenin aklına birkaç ay sonra gelecek üzücü haberin olasılığı bile gelmemişti.

Ancak filmlerin ardından usta oyuncunun pankreas kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Sevenlerini derinden üzen bu haber kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Perihan Teyze olarak hafızalara kazınan, ekran başındaki milyonlarca çocuğun büyürken yanında hissettiği isimlerden biri olan Gül Onat'ın zorlu bir tedavi sürecine başlaması, onu yıllardır takip eden hayranlarını da derinden etkiledi.

Tedavi sürecinin başlamasının ardından Gül Onat da zaman zaman sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yaparak sevenlerini bilgilendirdi.

Tedavi sürecinin başlamasının ardından Gül Onat da zaman zaman sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yaparak sevenlerini bilgilendirdi.

Doktorlarının kontrolünde kemoterapi tedavisine devam ettiğini belirten usta oyuncu, moralini yüksek tutmaya çalıştığını ve bu zorlu süreci güçlü bir şekilde atlatmayı hedeflediğini ifade etti. Pankreas kanseri, erken teşhisin büyük önem taşıdığı ve tedavi sürecinin oldukça hassas ilerlediği kanser türlerinden biri olarak biliniyor. Bu nedenle Gül Onat'ın hastalığı öğrenildiğinde hem sanat camiasından hem de hayranlarından binlerce destek mesajı gelmiş, sosyal medyada usta oyuncu için geçmiş olsun paylaşımları yapılmıştı.

Bugün 72 yaşında olan Gül Onat'ın sağlık durumunun iyiye gitmesi ve tedavisinin olumlu ilerlediği yönündeki haberler zaman zaman sevenlerine umut verse de, herkesin gözü kulağı usta oyuncudan gelecek yeni haberlerde olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz saatlerde ise Gül Onat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni kare, sevenlerini hem duygulandırdı hem de umutlandırdı. Yakın dostu ve meslektaşı Ayhan Kavas ile objektif karşısına geçen usta oyuncunun, kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarını kaybettiği görüldü. Onu yıllarca rengarenk saçları, içten kahkahaları, sıcacık enerjisi ve Perihan Teyze karakterindeki anaç tavırlarıyla hafızasına kazıyan binlerce kişi için bu kareyi görmek kolay olmadı. Buna rağmen fotoğraftaki en dikkat çekici detay, Gül Onat'ın yüzünden eksik olmayan o kocaman gülümsemeydi.

Tedavi sürecinin tüm zorluklarına rağmen hayata umutla tutunmaya devam eden usta oyuncunun güçlü duruşu, takipçilerine de moral verdi. Paylaşımın altına kısa sürede binlerce 'Geçmiş olsun', 'Seni yeniden ekranlarda görmek istiyoruz' ve 'Perihan Teyzemiz çok güçlü' yorumları yapıldı. Biz de gönülden diliyoruz ki Gül Onat en kısa sürede sağlığına kavuşsun, bu zorlu süreci geride bıraksın ve yıllardır yüzümüzde tebessüm oluşturan o sıcacık enerjisiyle yeniden ekranlara dönsün. Çünkü Perihan Teyze, milyonlarca kişi için sadece bir dizi karakteri değil; çocukluğun en güzel anılarından biri olmaya devam ediyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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