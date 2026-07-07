Kanser Tedavisi Gören Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'ın Son Hali Yürek Burktu
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Sihirli Annem'in unutulmaz Perihan Teyzesi Gül Onat, pankreas kanseri tedavisi sürerken yaptığı son paylaşımla sevenlerini hem duygulandırdı hem de umutlandırdı. Yakın dostu Ayhan Kavas'la objektif karşısına geçen usta oyuncunun gülümsemesi yüreklere dokunurken, son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Gül Onat, onlarca yıla yayılan kariyeri boyunca canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hafızalara kazınmayı başardı.
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Uzun yıllar boyunca "Keşke yeniden çekilse." denilen Sihirli Annem, geçtiğimiz dönemde peş peşe gelen iki sinema filmiyle hayranlarını yıllar öncesine götürdü.
Tedavi sürecinin başlamasının ardından Gül Onat da zaman zaman sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yaparak sevenlerini bilgilendirdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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