Kanser Tedavisi Gören Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'ın Son Hali Yürek Burktu

Sanat hayatına tiyatro sahnesinde başlayan usta oyuncu, ilerleyen yıllarda televizyon ve sinema projelerinde de yer alarak Türkiye'nin en tanınan karakter oyuncularından biri haline geldi. Özellikle sıcak, samimi ve anaç karakterleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Onat; kariyeri boyunca Bizimkiler, Kaynanalar, Yasemince, En Son Babalar Duyar, Aşkın Halleri, Papatyam gibi pek çok sevilen yapımda rol aldı. Yıllar boyunca ekrana gelen sayısız dizide farklı karakterlere hayat verse de onu milyonlarca kişinin zihnine kazıyan proje hiç kuşkusuz Sihirli Annem oldu.

2003 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede bir neslin çocukluğunu şekillendiren Sihirli Annem, yalnızca döneminin değil, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz fantastik dizileri arasında yer alıyor. Bugün hala yeni nesil çocuklar tarafından dijital platformlarda izlenmeye devam eden, nostalji sevenlerin defalarca dönüp açtığı yapımın en sevilen karakterlerinden biri ise Gül Onat'ın hayat verdiği Perihan Peri, ya da herkesin dilindeki adıyla Perihan Teyzeydi. Dizide Betüş'ün teyzesi olan Perihan, zaman zaman huysuzluğu ve telaşlı tavırlarıyla izleyenleri güldürse de aslında ailesini her şeyden çok seven, gerektiğinde herkesi korumak için elini taşın altına koyan sıcacık bir karakterdi. Özellikle çocuk izleyiciler için adeta 'kurtarıcı teyze'ye dönüşen Perihan Teyze, sevgi dolu tavırları, esprili halleri ve aileyi bir arada tutmaya çalışan yönüyle hafızalara kazındı. Aradan geçen bunca yıla rağmen Gül Onat denildiğinde akıllara hala ilk olarak Perihan Teyze'nin gelmesi de bunun en büyük göstergesi.