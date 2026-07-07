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Emre Kınay'ın 22 Yaşındaki Kızı Duru Son Haliyle Göz Kamaştırdı!

Emre Kınay'ın 22 Yaşındaki Kızı Duru Son Haliyle Göz Kamaştırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.07.2026 - 21:15
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Emre Kınay ile Emine Ün'ün gözlerden uzak büyüttükleri kızları Duru Kınay, son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Babasıyla çıktığı tatilde objektiflere yansıyan 22 yaşındaki Duru'nun doğal güzelliği, zarafeti ve annesi Emine Ün'e olan çarpıcı benzerliği sosyal medyada beğeni topladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından biri olan Emre Kınay, 90'lı yılların ortalarından bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz isimlerden.

Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından biri olan Emre Kınay, 90'lı yılların ortalarından bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz isimlerden.

Tiyatro kökenli başarılı oyuncu, kariyerine sahnede başladıktan sonra kısa sürede televizyon dünyasının aranan yüzlerinden biri haline geldi. Özellikle Yılan Hikâyesiİki AileGüneşi BeklerkenTozluyaka ve Güneşin Kızları gibi birbirinden ses getiren yapımlarla milyonların hafızasında yer edinen Kınay, yıllar içinde hem sert karakterlere hem de sıcak baba rollerine hayat vererek geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Son dönemde ise televizyon projelerinin yanı sıra tiyatro çalışmalarına ağırlık veren oyuncu, aynı zamanda kurucusu olduğu Duru Tiyatro ile Türk tiyatrosuna katkı sağlamayı sürdürüyor. Onu en son televizyon ekranlarında Dönence dizisindeki Cem Olgun karakteriyle izledik. Dizinin final yapmasının ardından daha çok tiyatro sahnesinde ve zaman zaman katıldığı televizyon programlarında boy gösteren Kınay, kariyerindeki istikrarlı çizgisini yıllardır korumayı başarıyor.

Elbette Emre Kınay sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da uzun yıllar magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Şimdilerde hayatının büyük bölümünü kızı Duru ile geçiren, sosyal medya paylaşımlarında da babalığını her fırsatta ön plana çıkaran oyuncu, bir dönem yaşadığı aşklar ve evliliğiyle sık sık manşetlere taşınıyordu. Özel hayatının en önemli dönüm noktası ise hiç kuşkusuz oyuncu Emine Ün ile yaptığı evlilik oldu. Dönemin en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, evlilikleri kadar boşanma süreçleriyle de uzun süre konuşuldu. Ancak ayrılıklarının ardından sergiledikleri olgun tavır sayesinde magazin dünyasında örnek gösterilen eski eşler arasına girmeyi başardılar.

90'lı yılların sonunda ekranların en sevilen genç oyuncularından biri olan Emine Ün, özellikle Mahallenin Muhtarları, Koçum Benim, Aynalı Tahir, Kara Melek ve birçok televizyon projesiyle geniş kitleler tarafından tanındı.

90'lı yılların sonunda ekranların en sevilen genç oyuncularından biri olan Emine Ün, özellikle Mahallenin Muhtarları, Koçum Benim, Aynalı Tahir, Kara Melek ve birçok televizyon projesiyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Güzelliğiyle dönemin en popüler kadın oyuncuları arasında gösterilen Ün, yıllarca hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla magazin sayfalarının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Emre Kınay ile Emine Ün, uzun süre konuşulan birlikteliklerinin ardından 2004 yılında dünyaevine girdi. Çiftin evliliklerinden kısa bir süre sonra, 2005 yılında kızları Duru Kınay dünyaya geldi. Ancak herkesin örnek gösterdiği bu evlilik ne yazık ki uzun soluklu olmadı. İkili, 2009 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma sürecinde herhangi bir büyük kriz ya da aldatma iddiası gündeme gelmezken, taraflar evliliklerinin zaman içinde yıprandığını ve karakter farklılıkları nedeniyle ortak bir noktada buluşamadıklarını ifade etti. Ayrılık kararını karşılıklı anlayış çerçevesinde alan Emre Kınay ve Emine Ün, boşandıktan sonra da birbirlerine karşı saygılı tavırlarıyla dikkat çekti.

Asıl takdir toplayan ise boşanmanın ardından sergiledikleri ebeveynlik oldu. Kızları Duru'nun hiçbir zaman anne ve babası arasındaki sorunlardan etkilenmesini istemeyen ikili, okul törenlerinden mezuniyetlere, doğum günü kutlamalarından özel günlere kadar pek çok organizasyonda sık sık bir araya geldi. Her fırsatta 'Önceliğimiz kızımız.' mesajı veren eski eşler, yıllardır magazin dünyasında örnek gösterilen boşanmış anne-babalar arasında yer alıyor. Duru Kınay'ı mümkün olduğunca gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Emre Kınay ve Emine Ün, kızlarının medyanın ilgisinden uzak, normal bir gençlik dönemi geçirmesi için büyük özen gösterdi. Ancak son birkaç yıldır zaman zaman anne ve babasıyla verdiği karelerle gündeme gelen Duru, artık büyümüş haliyle dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan yeni görüntüleri ise sosyal medyada yeniden konuşulmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Emre Kınay ile birlikte çıktığı tatilde objektiflere yansıyan 22 yaşındaki Duru Kınay, bu kez güzelliğiyle gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde Emre Kınay ile birlikte çıktığı tatilde objektiflere yansıyan 22 yaşındaki Duru Kınay, bu kez güzelliğiyle gündeme oturdu.

Deniz kenarında babasıyla oldukça keyifli vakit geçirirken görüntülenen Duru, doğal tavırları, sade tarzı ve zarafetiyle sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Fotoğrafları gören pek çok kişi ise aynı noktada buluştu: Emine Ün'ün gençlik yıllarına olan benzerliği...

Adeta annesinin yıllar önceki halini andıran Duru Kınay, uzun boyu, doğal güzelliği ve kameralara karşı sergilediği rahat tavırlarla beğeni topladı. Adı gibi dupduru güzelliğiyle dikkat çeken genç isim, bugüne kadar magazin dünyasının içinde büyümüş olmasına rağmen göz önünde olmayı tercih etmeyen isimlerden biri oldu. Sosyal medyada da oldukça sakin bir profil çizen Duru, influencer ya da oyunculuk kariyeri yerine eğitim hayatına odaklanmayı seçti. Üniversite eğitimini yurt dışında sürdüren Duru Kınay'ın sanat ve tasarım alanlarına ilgi duyduğu bilinirken, anne ve babasının aksine şimdilik ekran önünde yer alma gibi bir planı bulunmuyor.

Buna rağmen her yeni görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Özellikle Emine Ün'ün gençlik fotoğraflarıyla yan yana getirilen kareler, 'Annesinin adeta kopyası olmuş', 'Yıllar önceki Emine Ün geri gelmiş gibi' ve 'Güzelliğini annesinden almış' yorumlarını beraberinde getirdi. Emre Kınay'ın yıllardır büyük bir titizlikle büyüttüğü, Emine Ün'ün ise gözlerden uzak yetiştirmeyi tercih ettiği Duru Kınay, şimdilerde genç bir kadın olarak magazin gündeminde daha sık yer almaya başladı. Ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih etse de doğal güzelliği ve zarafeti sayesinde daha uzun yıllar adından söz ettirmeye devam edecek. Özellikle annesi Emine Ün'e olan çarpıcı benzerliği sosyal medyanın konuşmayı kolay kolay bırakmayacağı detaylardan biri gibi görünüyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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