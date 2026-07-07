Emre Kınay'ın 22 Yaşındaki Kızı Duru Son Haliyle Göz Kamaştırdı!
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Emre Kınay ile Emine Ün'ün gözlerden uzak büyüttükleri kızları Duru Kınay, son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Babasıyla çıktığı tatilde objektiflere yansıyan 22 yaşındaki Duru'nun doğal güzelliği, zarafeti ve annesi Emine Ün'e olan çarpıcı benzerliği sosyal medyada beğeni topladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından biri olan Emre Kınay, 90'lı yılların ortalarından bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz isimlerden.
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90'lı yılların sonunda ekranların en sevilen genç oyuncularından biri olan Emine Ün, özellikle Mahallenin Muhtarları, Koçum Benim, Aynalı Tahir, Kara Melek ve birçok televizyon projesiyle geniş kitleler tarafından tanındı.
Geçtiğimiz günlerde Emre Kınay ile birlikte çıktığı tatilde objektiflere yansıyan 22 yaşındaki Duru Kınay, bu kez güzelliğiyle gündeme oturdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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