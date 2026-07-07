Hangi AURA Kızısın? Testi Çöz, Sonucu Öğren!

Manifest'in ardından Türkiye'de yeniden yükselişe geçen girlband akımının en dikkat çeken temsilcilerinden biri olan AURA, dört elementten ilham alan konsepti, iddialı sahne performansları ve kısa sürede viral olan 'YUH!' şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Her biri bambaşka bir enerjiyi temsil eden Aslı, Suzy, Meri ve Esra'nın kendine has auraları şimdiden büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Peki sen karakterin, enerjin ve seçimlerinle hangi AURA üyesine daha çok benziyorsun?

Haydi testi çöz ve sonucu öğren! 💅