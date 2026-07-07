Hangi AURA Kızısın? Testi Çöz, Sonucu Öğren!
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Manifest'in ardından Türkiye'de yeniden yükselişe geçen girlband akımının en dikkat çeken temsilcilerinden biri olan AURA, dört elementten ilham alan konsepti, iddialı sahne performansları ve kısa sürede viral olan 'YUH!' şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.
Her biri bambaşka bir enerjiyi temsil eden Aslı, Suzy, Meri ve Esra'nın kendine has auraları şimdiden büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Peki sen karakterin, enerjin ve seçimlerinle hangi AURA üyesine daha çok benziyorsun?
Haydi testi çöz ve sonucu öğren! 💅
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Hangi AURA Kızısın?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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