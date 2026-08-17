“Baltık Kuru Yük Endeksi” Nedir? Farkında Olmadan Günlük Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?

Londra merkezli bu sistem, kömür, demir ve tahıl gibi ham maddelerin deniz yoluyla taşınma maliyetlerini ölçen benzersiz bir gösterge. Gemilerin boş mu kaldığı yoksa limanlarda kuyruk mu oluşturduğu doğrudan bu endeksin rakamlarına yansıyor. İşin en ilginç yanı ise bu endeksin gelecekteki ekonomik gidişatı diğer tüm verilerden çok daha önce haber vermesi zira fabrikalar üretime geçmeden önce ham madde sipariş ediyor ve bu maddeler gemilere yükleniyor.