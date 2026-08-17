“Baltık Kuru Yük Endeksi” Nedir? Farkında Olmadan Günlük Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?
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Bir ürünün fiyatını belirleyen şeyin sadece üretim maliyeti olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Baltık Kuru Yük Endeksi de tam olarak bu noktada devreye giriyor ve dünyanın farklı bölgeleri arasında taşınan kuru yüklerin deniz yoluyla nakliye maliyetlerini takip ediyor. Üstelik etkisi limanlarda kalmıyor; ekonominin nabzını tutan endeks, market raflarından enerji fiyatlarına kadar uzanan zincirin görünmeyen halkalarından biri. Haydi detayların tek tek üzerinden geçelim!
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Baltık Kuru Yük Endeksi, dünyada kuru yük taşımanın maliyetini gösteriyor.
Sabah fırından aldığınız ekmeğin fiyatı esasında denizdeki gemilerin hızına bağlı.
Ev fiyatları ve kiraları da etkiliyor.
Endeks düştüğünde küresel ticarette işler büyük ölçüde yavaşlıyor.
Isınma ve elektrik faturalarını da fazlasıyla etkiliyor.
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Şirketlerin işe alım veya işten çıkarma kararlarını önceden tahmin ediyor.
Genel enflasyon rakamları açıklanmadan çok önce ilk sinyali bu veriler veriyor.
İçtiğiniz kahvenin ve tükettiğiniz diğer gıdaların lezzeti kadar nakliyesi de oldukça pahalı.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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