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Üniversitelerin Bulundukları Şehirlerde Yarattığı 8 Ekonomik Etki

etiket Üniversitelerin Bulundukları Şehirlerde Yarattığı 8 Ekonomik Etki

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
28.09.2026 - 17:01
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Şehre adım atan her genç, yanında o kentin havasını değiştirecek tatlı bir canlılık getirir. Mahalle esnafından dolmuşçusuna kadar herkesin yüzünü güldüren bu hareketlilik, sokakları şenlendirirken yerel ekonomiye de adeta can suyu olur. Bir kenti baştan aşağı dönüştüren bu genç enerjinin arkasındaki hikayeye birlikte bakalım!

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1. Öğrenciler, günlük harcamalarıyla yerel esnafa can suyu olur.

1. Öğrenciler, günlük harcamalarıyla yerel esnafa can suyu olur.

Şehre adım atan binlerce öğrencinin giyimden kırtasiyeye, kişisel bakımdan diğer ihtiyaçlarına kadar yaptığı her harcama, doğrudan yerel esnafın cebine girer. Özellikle küçük ölçekli işletmeler, öğrencilerin yarattığı bu kesintisiz sıcak para akışı sayesinde çarklarını rahatça döndürür.

2. Kampüsler binlerce kişiye yeni iş imkanı yaratır.

2. Kampüsler binlerce kişiye yeni iş imkanı yaratır.

Üniversiteler sadece ders anlatılan yerler değil, aynı zamanda şehrin en büyük işverenleri arasındadır. Akademik kadronun yanı sıra güvenlikten temizliğe, yemekhaneden teknik bakıma kadar pek çok alanda bölge halkına doğrudan istihdam kapısı açılır.

3. Hizmet, yiyecek ve içecek sektörü genç nüfusla birlikte çeşitlenir.

3. Hizmet, yiyecek ve içecek sektörü genç nüfusla birlikte çeşitlenir.

Gençlerin dinamik yaşam tarzı, kentte yepyeni kafelerin, restoranların, eğlence mekanlarının ve sosyal alanların açılmasını tetikler. Öğrenci konseptiyle kurulan bu mekanlar, kentin hem sosyal dokusunu renklendirir hem de ticari hacmini katlar.

4. Kiralık ev ve yurt talebi, emlak piyasasını kanatlandırır.

4. Kiralık ev ve yurt talebi, emlak piyasasını kanatlandırır.

Dışarıdan gelen binlerce gencin barınma ihtiyacı, özel yurtların, apartların ve kiralık dairelerin sayısını bir anda artırır. Bu durum sadece mülk sahiplerine düzenli ve yüksek bir gelir sağlamakla kalmaz, inşaat ve tadilat sektörünü de baştan sona hareketlendirir.

5. Şehirdeki firmalar, ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne kolayca ulaşır.

5. Şehirdeki firmalar, ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne kolayca ulaşır.

Yerel işletmeler ve fabrikalar, aradıkları donanımlı personeli yanı başlarındaki üniversite mezunları arasından rahatlıkla bulurlar. Öğrencilerin eğitimi sürerken yaptıkları stajlar ve ortak projeler, şehirdeki firmaların üretim kalitesini doğrudan artırır.

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6. Öğrenci ulaşımı kentsel altyapı yatırımlarını hızlandırır.

6. Öğrenci ulaşımı kentsel altyapı yatırımlarını hızlandırır.

Kampüslere her gün taşınan binlerce insan, yerel yönetimleri ulaşım ağlarını geliştirmeye teşvik eder. Yeni otobüs hatları, raylı sistemler ve yenilenen yollar hem ulaşım sektörünü büyütür hem de tüm kentin yaşam kalitesini yukarı taşır.

7. Akademik organizasyonlar şehre dönemsel bir turizm canlılığı getirir.

7. Akademik organizasyonlar şehre dönemsel bir turizm canlılığı getirir.

Yıl boyunca düzenlenen kongreler, sempozyumlar, bahar şenlikleri ve mezuniyet törenleri şehre binlerce ziyaretçi çeker. Turizm sezonunun ölü olduğu dönemlerde bile otellerin dolması, taksicilerin ve esnafın yüzünü güldürür.

8. Eğitimli nüfus ve gelişen altyapı, dış yatırımları şehre çeker.

8. Eğitimli nüfus ve gelişen altyapı, dış yatırımları şehre çeker.

Genç, dinamik ve eğitimli bir nüfusa sahip kentler, ulusal ve uluslararası şirketlerin her zaman radarındadır. Yatırımcılar, hem nitelikli iş gücüne erişmek hem de yüksek tüketim potansiyelinden yararlanmak için yeni tesis ve bölge müdürlüklerini bu şehirlerde kurmayı tercih ederler.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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