Üniversitelerin Bulundukları Şehirlerde Yarattığı 8 Ekonomik Etki

Şehre adım atan her genç, yanında o kentin havasını değiştirecek tatlı bir canlılık getirir. Mahalle esnafından dolmuşçusuna kadar herkesin yüzünü güldüren bu hareketlilik, sokakları şenlendirirken yerel ekonomiye de adeta can suyu olur. Bir kenti baştan aşağı dönüştüren bu genç enerjinin arkasındaki hikayeye birlikte bakalım!