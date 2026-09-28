Üniversitelerin Bulundukları Şehirlerde Yarattığı 8 Ekonomik Etki
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Şehre adım atan her genç, yanında o kentin havasını değiştirecek tatlı bir canlılık getirir. Mahalle esnafından dolmuşçusuna kadar herkesin yüzünü güldüren bu hareketlilik, sokakları şenlendirirken yerel ekonomiye de adeta can suyu olur. Bir kenti baştan aşağı dönüştüren bu genç enerjinin arkasındaki hikayeye birlikte bakalım!
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1. Öğrenciler, günlük harcamalarıyla yerel esnafa can suyu olur.
2. Kampüsler binlerce kişiye yeni iş imkanı yaratır.
3. Hizmet, yiyecek ve içecek sektörü genç nüfusla birlikte çeşitlenir.
4. Kiralık ev ve yurt talebi, emlak piyasasını kanatlandırır.
5. Şehirdeki firmalar, ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne kolayca ulaşır.
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6. Öğrenci ulaşımı kentsel altyapı yatırımlarını hızlandırır.
7. Akademik organizasyonlar şehre dönemsel bir turizm canlılığı getirir.
8. Eğitimli nüfus ve gelişen altyapı, dış yatırımları şehre çeker.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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