Meteoroloji Uzmanından İstanbul'a Saat 19.00 Uyarısı

İstanbul'un özellikle kuzey ilçelerinden giriş yapması beklenen yağış dalgasının, gece saatlerinde Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda daha yoğun hissedileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacağı, Marmara’nın doğusunu da etkisi altına alacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bursa, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yağışların aralıklarla kuvvetli; Sakarya ile Kocaeli'nin doğu ve güney kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. Yetkililer; sel, ani su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Marmara’nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli’nin batısı ve Yalova’da aralıklarla kuvvetli (21-50 kg/m2), yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleri ile Kocaeli’nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'