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Meteoroloji Uzmanından İstanbul'a Saat 19.00 Uyarısı

Meteoroloji Uzmanından İstanbul'a Saat 19.00 Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 17:31
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'a kritik bir uyarı da Orhan Şen'den geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, yağışın başlayacağı saati açıkladı.

Öte yandan Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 'Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor' dedi.

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İstanbul'a saat 19.00 uyarısı.

İstanbul'a saat 19.00 uyarısı.

Marmara Bölgesi genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, İstanbul başta olmak üzere bölgedeki birçok kent için kritik uyarılarda bulundu. CNN Türk canlı yayında son hava durumu değerlendirmelerini paylaşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışların akşam saat 19.00 itibarıyla başlayacağını ve gece boyunca kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Meteoroloji kuvvetli yağışın olacağı kentleri açıkladı.

Meteoroloji kuvvetli yağışın olacağı kentleri açıkladı.

İstanbul'un özellikle kuzey ilçelerinden giriş yapması beklenen yağış dalgasının, gece saatlerinde Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda daha yoğun hissedileceği tahmin ediliyor. 

Kuvvetli yağışların yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacağı, Marmara’nın doğusunu da etkisi altına alacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bursa, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yağışların aralıklarla kuvvetli; Sakarya ile Kocaeli'nin doğu ve güney kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. Yetkililer; sel, ani su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Marmara’nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli’nin batısı ve Yalova’da aralıklarla kuvvetli (21-50 kg/m2), yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleri ile Kocaeli’nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

Türkiye genelinde sıcaklık düşüyor. Termometreler 15 dereceyi gösterecek.

Türkiye genelinde sıcaklık düşüyor. Termometreler 15 dereceyi gösterecek.

Türkiye genelinde etkili olan alçak basınç sistemi ve kuzeyli rüzgarlar, hava sıcaklıklarında hissettirici bir düşüşü beraberinde getiriyor. Marmara genelinde sıcaklıkların 4-5 derece azalarak İstanbul’da 18-19 derece seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Benzer şekilde Ankara ve Eskişehir’de termometrelerin 15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İstanbul'daki yağışlı havanın cumartesi gününe kadar aralıklarla ve yerel geçişler şeklinde devam edeceği, çarşamba günü ise yağışın tekrar kuvvetlenebileceği bildirildi. Önümüzdeki döneme ilişkin genel bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, 'Süper El Nino' etkisine bağlı olarak şiddetli yağışların görülebileceği kritik bir sonbahar ve kış mevsimine girildiğini ifade etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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