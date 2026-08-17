Glooper Nedir? Glooper Uygulaması Hakkında Merak Edilenler

Glooper, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 16 Ağustos'taki açıklamasında, soruşturma kapsamındaki yapının üst yönetiminin kendi arasındaki haberleşmede kullandığı öne sürülen gizli bir yazılım olarak tanımlandı.

Şu aşamada Glooper'ın teknik altyapısı, geliştiricisi, hangi işletim sistemlerinde çalıştığı veya mesajların hangi şifreleme yöntemiyle korunduğu gibi ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Dolayısıyla internette “Glooper” adıyla bulunabilecek farklı uygulama, yazılım ve ürünlerin, Bakan Çiftçi'nin açıklamasında sözünü ettiği sistemle aynı olduğu sonucuna varmak için elde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. İnternette aynı veya benzer adı taşıyan farklı ürünler mevcut. Soruşturma kapsamında adı geçen Glooper ise resmi açıklamalarda üst yönetimin kullandığı özel bir haberleşme sistemi olarak tarif ediliyor.

Glooper uygulaması ne için kullanılıyor?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasına göre Glooper'ın kullanım amacı kapalı bir haberleşme ağı oluşturmak.

Çiftçi, uygulamanın özellikle yapının “üst yönetimi” tarafından kullanıldığını ifade etti. Ancak Glooper üzerinden hangi mesajların gönderildiği, kaç kişinin uygulamayı kullandığı, ne zamandan beri aktif olduğu veya uygulamadaki haberleşmenin soruşturmanın hangi bölümleriyle ilişkilendirildiği konusunda şu ana kadar ayrıntılı resmi bilgi açıklanmadı.

Bu nedenle uygulama üzerinden ticari işlemlerin, para transferlerinin veya belirli örgütsel faaliyetlerin koordine edildiği gibi ayrıntıları şu aşamada kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirmek mümkün değil. Kamuoyuna açıklanan temel iddia, Glooper'ın üst düzey isimler arasında gizli haberleşme amacıyla kullanıldığı yönünde.

Glooper'a nasıl giriliyor? Üç kademeli doğrulama ne anlama geliyor?

Glooper hakkında açıklanan en dikkat çekici ayrıntılardan biri sisteme giriş yöntemi oldu.

Bakan Çiftçi, üst kademedeki isimlerin uygulamaya “üç kademeli doğrulamayla” girebildiğini söyledi.

Ancak söz konusu üç aşamanın nelerden oluştuğu henüz açıklanmış değil. Şifre, cihaz doğrulaması, kullanıcı onayı veya başka bir güvenlik mekanizmasının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin kamuoyuna yansıyan doğrulanmış teknik ayrıntı bulunmuyor.

Bu nedenle “üç kademeli doğrulama” ifadesinin uygulamada teknik olarak nasıl uygulandığına ilişkin ayrıntıların soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkması bekleniyor.

Glooper ile ByLock aynı uygulama mı?

Hayır. Glooper ve ByLock'un aynı uygulama olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

ByLock benzetmesi doğrudan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapıldı. Çiftçi, FETÖ mensuplarının geçmişte ByLock kullandığını hatırlattıktan sonra soruşturmanın odağındaki yapının üst yönetiminin de Glooper isimli bir uygulama kullandığını söyledi.

Dolayısıyla burada söz konusu olan iki uygulamanın teknik olarak aynı olması değil, gizli/kapalı haberleşme amacıyla kullanıldığı iddiası üzerinden yapılan bir benzetme.

Glooper'ın ByLock'la aynı şifreleme teknolojisini kullandığı, aynı şekilde geliştirildiği veya teknik altyapısının benzer olduğu yönünde şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Glooper Google Play veya App Store'da var mı?

Bakan Çiftçi'nin sözünü ettiği Glooper'ın Google Play ya da Apple App Store üzerinden herkesin indirip kullanabildiği sıradan bir mesajlaşma uygulaması olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

İnternette “Glooper” veya benzer isimlerle farklı uygulama, servis ve ürünlerle karşılaşmak mümkün. Ancak bunların soruşturma kapsamında adı geçen yazılımla bağlantılı olduğunu gösteren doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

Bu ayrım özellikle önemli. Çünkü İçişleri Bakanı'nın açıklamasında söz konusu Glooper, herkesin erişebildiği ticari bir mesajlaşma servisinden ziyade üst yönetimin kullandığı ve erişimin üç aşamalı doğrulamaya bağlandığı gizli bir uygulama olarak tarif edildi.

Glooper hakkında şu ana kadar neler biliniyor?

16 Ağustos 2026 itibarıyla kamuoyuna açıklanan bilgiler oldukça sınırlı. Glooper'ın soruşturmanın odağındaki yapının üst yönetimince haberleşmek amacıyla kullanıldığı, sisteme üç kademeli doğrulamayla giriş yapıldığı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin uygulamayı kullanım biçimi bakımından ByLock'a benzettiği biliniyor.

Buna karşılık uygulamayı kimin geliştirdiği, kaç kişinin kullandığı, hangi tarihten itibaren faaliyette olduğu, teknik altyapısının nasıl çalıştığı ve yazışmaların içeriğine ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Bu nedenle Glooper hakkında yeni bilgiler ortaya çıktıkça uygulamanın teknik yapısı ve soruşturmadaki rolünün daha net hale gelmesi bekleniyor.