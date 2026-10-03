Haritada Görünüyor Ama Çıkmak Yasak: Koskoca Dağın Zirvesi Yıllardı Kilitli Tutuluyor

Tatra Milli Parkı yönetimi, bölgede yuvalayan kaya kartallarını insan hareketliliğinden korumak ve habitat düzenini koruma altına almak gerekçesiyle zirve yolunu kapatma kararı aldı. Kaynaklarda kapatma yılı 1987 ya da 1988 olarak geçiyor. Kısıtlamanın kapsamı 2000 yılında genişletildi ve mağaracılar ile araştırmacılar dahil tüm ziyaretçilere yasak getirildi.

Kanat açıklığı 2 metreyi bulan kaya kartalı, Polonya'daki en nadir kuluçka kuşlarından biri olarak biliniyor. Tür, Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Gorce ve Pieniny gibi Karpat bölgelerinde varlığını sürdürüyor. Türün Kominiarski Wierch çevresindeki mevcut durumu ise netlik kazanmamış durumda.