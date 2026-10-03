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Haritada Görünüyor Ama Çıkmak Yasak: Koskoca Dağın Zirvesi Yıllardı Kilitli Tutuluyor

Haritada Görünüyor Ama Çıkmak Yasak: Koskoca Dağın Zirvesi Yıllardı Kilitli Tutuluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 21:25
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Polonya'nın Tatra Dağları'nda yer alan 1.829 metrelik Kominiarski Wierch zirvesi, haritalarda görünmesine rağmen 1980'lerin sonundan beri ziyaretçilere kapalı. Tatra Milli Parkı yönetimi, bölgede yuvalayan nadir kaya kartallarını korumak için zirve yolunu kapattı.

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Bir zamanlar hayvancılık ve madencilikle öne çıkan zirve, geçmişte turistlerin de yoğun ilgi gördüğü bir rotaydı.

Bir zamanlar hayvancılık ve madencilikle öne çıkan zirve, geçmişte turistlerin de yoğun ilgi gördüğü bir rotaydı.

Deniz seviyesinden 1.829 metre yükseklikte, Koscieliska ve Chocholowska vadileri arasında yer alan Kominiarski Wierch'e giden hat, haritalarda yer almasına rağmen sahada ziyaretçilere kapalı durumda. Bölge geçmişte ekonomik faaliyetleriyle öne çıkıyordu: Zirve çevresinde hayvancılık yapılırken, kuzey yamaçta demir cevheri çıkarıldı ve 19. yüzyılda çok sayıda maden galerisi işletildi.

Zirveye yönelik ilk rotalardan biri 1892'de Mieczyslaw Karlowicz tarafından belirlendi. 1901'de Iwaniacka Geçidi üzerinden açılan patika ise dönemin turistleri tarafından yoğun şekilde kullanıldı.

Park yönetimi, zirvede yuvalayan kaya kartallarını insan hareketliliğinden korumak için yolu kapattı.

Park yönetimi, zirvede yuvalayan kaya kartallarını insan hareketliliğinden korumak için yolu kapattı.

Tatra Milli Parkı yönetimi, bölgede yuvalayan kaya kartallarını insan hareketliliğinden korumak ve habitat düzenini koruma altına almak gerekçesiyle zirve yolunu kapatma kararı aldı. Kaynaklarda kapatma yılı 1987 ya da 1988 olarak geçiyor. Kısıtlamanın kapsamı 2000 yılında genişletildi ve mağaracılar ile araştırmacılar dahil tüm ziyaretçilere yasak getirildi.

Kanat açıklığı 2 metreyi bulan kaya kartalı, Polonya'daki en nadir kuluçka kuşlarından biri olarak biliniyor. Tür, Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Gorce ve Pieniny gibi Karpat bölgelerinde varlığını sürdürüyor. Türün Kominiarski Wierch çevresindeki mevcut durumu ise netlik kazanmamış durumda.

Zirveye giden güzergahta Polonya'nın en derin üçüncü mağarası dahil 140 mağara bulunuyor.

Zirveye giden güzergahta Polonya'nın en derin üçüncü mağarası dahil 140 mağara bulunuyor.

Kominiarski Wierch'e giden güzergahta, Polonya'nın en derin üçüncü mağarası olduğu belirtilen Bandzioch Kominiarski dahil toplam 140 mağara yer alıyor. Kireç taşı taban yapısına sahip bölge, barındırdığı nadir bitki türleri ve jeolojik oluşumlar nedeniyle sıkı koruma statüsünde bulunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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