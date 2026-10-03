Haritada Görünüyor Ama Çıkmak Yasak: Koskoca Dağın Zirvesi Yıllardı Kilitli Tutuluyor
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Polonya'nın Tatra Dağları'nda yer alan 1.829 metrelik Kominiarski Wierch zirvesi, haritalarda görünmesine rağmen 1980'lerin sonundan beri ziyaretçilere kapalı. Tatra Milli Parkı yönetimi, bölgede yuvalayan nadir kaya kartallarını korumak için zirve yolunu kapattı.
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Bir zamanlar hayvancılık ve madencilikle öne çıkan zirve, geçmişte turistlerin de yoğun ilgi gördüğü bir rotaydı.
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Park yönetimi, zirvede yuvalayan kaya kartallarını insan hareketliliğinden korumak için yolu kapattı.
Zirveye giden güzergahta Polonya'nın en derin üçüncü mağarası dahil 140 mağara bulunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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