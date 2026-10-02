Bir Zamanlar Denizdi, Şimdi Çöl: Sular Çekilince Gemiler Öylece Kaldı

Muynak, Aral Gölü'nün kıyısında kurulan bir liman kentiydi ve Orta Asya'nın en büyük balıkçılık merkezi olarak biliniyordu. Çocuklar için plajları ve dinlenme alanlarıyla da tanınan kentte yüzlerce balıkçı gemisi ve mavna göle açılıyordu.

Aral Gölü ise bir zamanlar dünyanın en büyük dördüncü gölüydü.