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Bir Zamanlar Denizdi, Şimdi Çöl: Sular Çekilince Gemiler Öylece Kaldı

Bir Zamanlar Denizdi, Şimdi Çöl: Sular Çekilince Gemiler Öylece Kaldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 16:12
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Özbekistan'ın Muynak kentinde, bir zamanlar denizde yüzen balıkçı gemileri bugün kumların üzerinde paslanıyor. Sular çekildikten sonra yerinde kalan bu gemiler, Aral Gölü'nün kuruyuşunun en çarpıcı simgesi haline geldi.

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Kaynak: 1, 2

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Muynak, 1930'larda kurulduktan sonra Orta Asya'nın en büyük balıkçılık merkezi haline gelmişti.

Muynak, 1930'larda kurulduktan sonra Orta Asya'nın en büyük balıkçılık merkezi haline gelmişti.

Muynak, Aral Gölü'nün kıyısında kurulan bir liman kentiydi ve Orta Asya'nın en büyük balıkçılık merkezi olarak biliniyordu. Çocuklar için plajları ve dinlenme alanlarıyla da tanınan kentte yüzlerce balıkçı gemisi ve mavna göle açılıyordu.

Aral Gölü ise bir zamanlar dünyanın en büyük dördüncü gölüydü.

Sovyet dönemindeki sulama projeleri, gölü besleyen nehirlerin yönünü değiştirerek sonu getirdi.

Sovyet dönemindeki sulama projeleri, gölü besleyen nehirlerin yönünü değiştirerek sonu getirdi.

1960'larda Sovyetler Birliği, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın kurak topraklarını sulamak için Seyhun ve Ceyhun nehirlerini başka yönlere çevirdi. Amaç, çöl ovalarını başta pamuk olmak üzere tarım alanlarına dönüştürmekti. Ancak göle ulaşan su azalınca göl hızla küçüldü, suyun tuzluluğu arttı ve balıkçılık çöktü.

Güney Aral'ın doğu kısmı ise 2014'e gelindiğinde tamamen kurudu.

Bugün Muynak denizden 100 kilometreden fazla uzakta ve gemiler açık hava müzesine dönüştü.

Bugün Muynak denizden 100 kilometreden fazla uzakta ve gemiler açık hava müzesine dönüştü.

Denizin geri çekilmesiyle Muynak'ın çevresi Aralkum adı verilen yeni bir çöle dönüştü. Eskiden yüzün üzerinde geminin bulunduğu alanda bugün yalnızca 10 civarında paslı gemi sergileniyor. Eski limanda kurulan açık hava müzesi, bölgedeki çevre felaketinin simgesi olarak ziyaretçi çekiyor.

Kuruyan göl yatağından savrulan, tarım kimyasallarıyla kirlenmiş toz da halk sağlığı için tehdit oluşturuyor. Kazakistan'ın 2005'te Kok-Aral barajını tamamlamasıyla ise Kuzey Aral'daki balıkçılık toparlanma gösterdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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