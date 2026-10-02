Bir Zamanlar Denizdi, Şimdi Çöl: Sular Çekilince Gemiler Öylece Kaldı
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Muynak, 1930'larda kurulduktan sonra Orta Asya'nın en büyük balıkçılık merkezi haline gelmişti.
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Sovyet dönemindeki sulama projeleri, gölü besleyen nehirlerin yönünü değiştirerek sonu getirdi.
Bugün Muynak denizden 100 kilometreden fazla uzakta ve gemiler açık hava müzesine dönüştü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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