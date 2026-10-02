Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
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Eylül bitmek bilmedi, ay sonu hesabını yapanlar en küçük harcamada bile durup düşündü, Ekim de bakiye endişesiyle geldi. Üniversiteler açıldı, amfide uyku ve yurtta kombin telaşı başladı. Havalar soğuyunca pikeler kalktı, yorganlar çıktı. Bu arada buzdolabında mayalanmaya bırakılan bir hamur sabaha kendi çözümünü bulmuş, dolmuşta akbili yetmeyen teyzeye kartını basan da ettiği duayla ilginç bir yere varmış. İşte X kullanıcılarına göre haftanın en çok güldüren paylaşımları.
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Maya fazla hırslıymış
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Havalimanı teklifi love bomb çıktı
Müsait olmayan erkekler 👇
Dolmuşta iyilik yapana günah ortağı payesi
Daha A'dayız, trigonometriye ne gerek var
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Kalabalık da puan kırdırıyor artık 👇
Regl bir yana, bağırsak bir yana
Bilgisayar bilmek yetiyordu o zamanlar
Cepte 2 ruble, eylül hâlâ bitmedi
Köy nişanında milyarlar havada uçuştu
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Eleştiriyi umursamamak için podyumda ters dönmek lazım
Üst çaydanlık çöpe giderken 👇
Cumartesi için nakit 200 lira
Sandalye gördük, oturduk, yaş belli
Arkadaşın arkadaşı seçilmiyor, biz kapatalım 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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