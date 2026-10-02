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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2026 - 16:33
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Eylül bitmek bilmedi, ay sonu hesabını yapanlar en küçük harcamada bile durup düşündü, Ekim de bakiye endişesiyle geldi. Üniversiteler açıldı, amfide uyku ve yurtta kombin telaşı başladı. Havalar soğuyunca pikeler kalktı, yorganlar çıktı. Bu arada buzdolabında mayalanmaya bırakılan bir hamur sabaha kendi çözümünü bulmuş, dolmuşta akbili yetmeyen teyzeye kartını basan da ettiği duayla ilginç bir yere varmış. İşte X kullanıcılarına göre haftanın en çok güldüren paylaşımları.

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Maya fazla hırslıymış

Maya fazla hırslıymış
twitter.com

Havalimanı teklifi love bomb çıktı

Havalimanı teklifi love bomb çıktı
twitter.com

Müsait olmayan erkekler 👇

Müsait olmayan erkekler 👇
twitter.com

Dolmuşta iyilik yapana günah ortağı payesi

Dolmuşta iyilik yapana günah ortağı payesi
twitter.com

Daha A'dayız, trigonometriye ne gerek var

Daha A'dayız, trigonometriye ne gerek var
twitter.com
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Kalabalık da puan kırdırıyor artık 👇

Kalabalık da puan kırdırıyor artık 👇
twitter.com

Regl bir yana, bağırsak bir yana

Regl bir yana, bağırsak bir yana
twitter.com

Bilgisayar bilmek yetiyordu o zamanlar

Bilgisayar bilmek yetiyordu o zamanlar
twitter.com

Cepte 2 ruble, eylül hâlâ bitmedi

Cepte 2 ruble, eylül hâlâ bitmedi
twitter.com

Köy nişanında milyarlar havada uçuştu

Köy nişanında milyarlar havada uçuştu
twitter.com
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Eleştiriyi umursamamak için podyumda ters dönmek lazım

Eleştiriyi umursamamak için podyumda ters dönmek lazım
twitter.com

Üst çaydanlık çöpe giderken 👇

Üst çaydanlık çöpe giderken 👇
twitter.com

Cumartesi için nakit 200 lira

Cumartesi için nakit 200 lira
twitter.com

Sandalye gördük, oturduk, yaş belli

Sandalye gördük, oturduk, yaş belli
twitter.com

Arkadaşın arkadaşı seçilmiyor, biz kapatalım 👋

Arkadaşın arkadaşı seçilmiyor, biz kapatalım 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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