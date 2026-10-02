Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Eylül bitmek bilmedi, ay sonu hesabını yapanlar en küçük harcamada bile durup düşündü, Ekim de bakiye endişesiyle geldi. Üniversiteler açıldı, amfide uyku ve yurtta kombin telaşı başladı. Havalar soğuyunca pikeler kalktı, yorganlar çıktı. Bu arada buzdolabında mayalanmaya bırakılan bir hamur sabaha kendi çözümünü bulmuş, dolmuşta akbili yetmeyen teyzeye kartını basan da ettiği duayla ilginç bir yere varmış. İşte X kullanıcılarına göre haftanın en çok güldüren paylaşımları.