Hobi Olarak Dikmişti, Şimdi 25 Bin Elma Ağacı Var: 130 Dönümlük Bahçeden 400 Ton Bekliyor
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ünal Habanoğlu, 8 yıl önce hobi olarak başladığı elma üretimini büyük bir işletmeye dönüştürdü. Bugün 25 bin ağaçtan oluşan bahçesinden bu yıl 400 ton ürün almayı bekliyor. Hedefi ise ürünlerini yurt dışına ihraç etmek.
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Kaynak: DHA
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Ünal Habanoğlu, 8 yıl önce hobi olarak başladığı elma üretimini büyüttü.
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Bu yıl ilk bahçeden 300, ikinci bahçeden 100 ton olmak üzere toplam 400 ton elma bekleniyor.
Yeşilhisar'da geçen yıl yaşanan don felaketinin ardından bu yıl 120 bin tonluk üretim bekleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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