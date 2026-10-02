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Hobi Olarak Dikmişti, Şimdi 25 Bin Elma Ağacı Var: 130 Dönümlük Bahçeden 400 Ton Bekliyor

Hobi Olarak Dikmişti, Şimdi 25 Bin Elma Ağacı Var: 130 Dönümlük Bahçeden 400 Ton Bekliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 16:49
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ünal Habanoğlu, 8 yıl önce hobi olarak başladığı elma üretimini büyük bir işletmeye dönüştürdü. Bugün 25 bin ağaçtan oluşan bahçesinden bu yıl 400 ton ürün almayı bekliyor. Hedefi ise ürünlerini yurt dışına ihraç etmek.

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Kaynak: DHA

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Ünal Habanoğlu, 8 yıl önce hobi olarak başladığı elma üretimini büyüttü.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Ünal Habanoğlu, 8 yıl önce hobi olarak başladığı elma üretimini büyüttü.

56 yaşındaki Ünal Habanoğlu, 8 yıl önce hobi amacıyla elma bahçesi kurdu. Zamanla büyüyen girişim bugün 130 dönüme ulaştı. Bunun 90 dönümü ana bahçeden, 40 dönümü ikinci bahçeden oluşuyor. Bahçelerde kırmızı ve yeşil çeşitlerden toplam 25 bin bodur elma ağacı bulunuyor.

Bu yıl ilk bahçeden 300, ikinci bahçeden 100 ton olmak üzere toplam 400 ton elma bekleniyor.

Bu yıl ilk bahçeden 300, ikinci bahçeden 100 ton olmak üzere toplam 400 ton elma bekleniyor.

Bahçelerde bu yıl toplam 400 ton rekolte bekleniyor. Bunun 300 tonu ilk bahçeden, 100 tonu ise ikinci bahçeden gelecek. Habanoğlu'nun ürünün Hindistan, Mısır, Katar ve Dubai gibi ülkelere ihraç edilmesini hedeflediği belirtiliyor.

Yeşilhisar'da geçen yıl yaşanan don felaketinin ardından bu yıl 120 bin tonluk üretim bekleniyor.

Yeşilhisar'da geçen yıl yaşanan don felaketinin ardından bu yıl 120 bin tonluk üretim bekleniyor.

Yeşilhisar'da toplam 32 bin dönümlük alanda elma yetiştiriliyor. İlçede bu yıl 120 bin ton üretim beklenirken, geçen yıl yaşanan don nedeniyle üretim yüzde 90 oranında azalmıştı. Bu yıl beklenen rakam, bölge üreticileri için büyük bir toparlanmaya işaret ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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