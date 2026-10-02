Hobi Olarak Dikmişti, Şimdi 25 Bin Elma Ağacı Var: 130 Dönümlük Bahçeden 400 Ton Bekliyor

Yeşilhisar'da toplam 32 bin dönümlük alanda elma yetiştiriliyor. İlçede bu yıl 120 bin ton üretim beklenirken, geçen yıl yaşanan don nedeniyle üretim yüzde 90 oranında azalmıştı. Bu yıl beklenen rakam, bölge üreticileri için büyük bir toparlanmaya işaret ediyor.