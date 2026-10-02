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Hakemler Dosyası Avrupa'ya Taştı: UEFA'nın Türkiye'ye Gözlemci Göndereceği İddia Edildi

Hakemler Dosyası Avrupa'ya Taştı: UEFA'nın Türkiye'ye Gözlemci Göndereceği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 17:34
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Türk futbolunda hakemler dosyası ve bahis soruşturmasının gölgesinde gözler bir kez daha Avrupa'ya çevrildi. Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre UEFA'nın Türkiye için bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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UEFA Türkiye'yi yakından izliyor.

UEFA Türkiye'yi yakından izliyor.

Türk futbolunda son haftalarda art arda yaşanan gelişmeler UEFA'nın da ilgisini çekti. Hakemler dosyası kapsamında yürütülen soruşturma ve futbol yöneticilerinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, Avrupa futbolunun yönetim organının Türkiye'yi yakından izlemesine yol açtı. Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre UEFA, yaşananların boyutunu ve Türk futbolundaki mevcut durumu değerlendirmek istiyor. UEFA'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi, bilgi şu aşamada Doğan'ın aktardıklarına dayanıyor.

Türkiye'ye gözlemci gelebilir.

Türkiye'ye gözlemci gelebilir.

Doğan'ın aktardığına göre UEFA, gelişmeleri yerinde görmek için Türkiye'ye gözlemci göndermeye hazırlanıyor. Avrupa futbolunun yönetim organının 'Türkiye'de neler oluyor?' sorusuna yanıt aradığı ifade edildi. Hakemler dosyası ve bahis soruşturmasıyla birlikte yöneticilerin sevk süreçleri de UEFA'nın takibinde. Gözlemcilerin hangi konularda çalışacağına ve incelemenin kapsamına dair şu ana kadar bir bilgi paylaşılmadı.

Hakem ve bahis dosyaları masada.

Hakem ve bahis dosyaları masada.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakemler dosyasında 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı ve bu isimler 2 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alınanlar arasında. Bahis soruşturmasında ise TFF, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapan ve bahis oynadığı tespit edilen 448 yöneticiyi tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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