Hakemler Dosyası Avrupa'ya Taştı: UEFA'nın Türkiye'ye Gözlemci Göndereceği İddia Edildi
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Türk futbolunda hakemler dosyası ve bahis soruşturmasının gölgesinde gözler bir kez daha Avrupa'ya çevrildi. Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre UEFA'nın Türkiye için bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü.
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UEFA Türkiye'yi yakından izliyor.
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Türkiye'ye gözlemci gelebilir.
Hakem ve bahis dosyaları masada.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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