Hakemler Dosyası Avrupa'ya Taştı: UEFA'nın Türkiye'ye Gözlemci Göndereceği İddia Edildi

Doğan'ın aktardığına göre UEFA, gelişmeleri yerinde görmek için Türkiye'ye gözlemci göndermeye hazırlanıyor. Avrupa futbolunun yönetim organının 'Türkiye'de neler oluyor?' sorusuna yanıt aradığı ifade edildi. Hakemler dosyası ve bahis soruşturmasıyla birlikte yöneticilerin sevk süreçleri de UEFA'nın takibinde. Gözlemcilerin hangi konularda çalışacağına ve incelemenin kapsamına dair şu ana kadar bir bilgi paylaşılmadı.