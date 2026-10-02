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3 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Ekim Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, çalışma alanındaki Mars'ın gizli alanındaki Plüton'la karşıtlığı bugün bedenini farkında olmadan zorlamana yol açabilir. Yoğun bir haftanın ardından boğazında yanma, burnunda akıntı ya da hafif bir halsizlik başlıyorsa bunu görmezden gelme; bağışıklığın dinlenme istiyor olabilir. Ihlamur, zencefil ve bal ile hazırlanmış sıcak bir içecek boğazını yumuşatır. Ayaklarını sıcak tutmak ve evde terlik giymek üşütmenin ilerlemesini önler. Venüs'ün uzak yerler alanında retroya başlaması bir yolculuk planını ertelemeni gerektirebilir; bu dönemde bedenini yormamak için hareketli planları azaltmak iyi gelir. Ay keyif alanında son dördün evresindeyken sevdiğin bir film ya da kitapla evde geçireceğin sakin bir akşam enerjini yeniler. İşleri başkalarına devretmeye kendine izin vermek, iyileşme sürecini kısaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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