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Balık Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ekim Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, iş yerindeki yoğun tempo bugün seni hem bedenen hem zihnen zorlayabilir. Çalışma alanındaki Mars, gizli alanındaki Plüton'la karşıt açı yapıyor; farkında olmadan çok fazla sorumluluk yüklendiysen bir kısmını devretmekten çekinme. Venüs eğitim ve uzak bağlantılar alanında retroya başlarken yarım bıraktığın bir kursa, sertifikaya ya da yurt dışıyla ilgili bir plana geri dönmek isteyebilirsin.

Maddi olarak yaratıcı bir işten ya da hobiden elde ettiğin gelirle ilgili bir değerlendirme yapmanın tam zamanı. Çocuklar, eğlence ya da hobiler için yaptığın harcamaları sadeleştirmek bütçene nefes aldırır; Yengeç'teki Ay keyif alanında azalıyor.

Gelelim aşka. Ay romantizm alanında son dördün evresindeyken bir aşk hikayesinde bir bölümü kapatma ya da ilişkinde yeni bir sayfa açma ihtiyacı duyabilirsin. İlişkindeysen partnerinle geleceğe dair hayallerinizi yeniden konuşmak, retrodaki Venüs'ün gösterdiği eksikleri tamamlamanıza yardım eder. Yeni biriyle tanışmayı bekliyorsan uzak bir şehirde yaşayan biriyle yeniden temas kurabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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