Sevgili Balık, iş yerindeki yoğun tempo bugün seni hem bedenen hem zihnen zorlayabilir. Çalışma alanındaki Mars, gizli alanındaki Plüton'la karşıt açı yapıyor; farkında olmadan çok fazla sorumluluk yüklendiysen bir kısmını devretmekten çekinme. Venüs eğitim ve uzak bağlantılar alanında retroya başlarken yarım bıraktığın bir kursa, sertifikaya ya da yurt dışıyla ilgili bir plana geri dönmek isteyebilirsin.

Maddi olarak yaratıcı bir işten ya da hobiden elde ettiğin gelirle ilgili bir değerlendirme yapmanın tam zamanı. Çocuklar, eğlence ya da hobiler için yaptığın harcamaları sadeleştirmek bütçene nefes aldırır; Yengeç'teki Ay keyif alanında azalıyor.

Gelelim aşka. Ay romantizm alanında son dördün evresindeyken bir aşk hikayesinde bir bölümü kapatma ya da ilişkinde yeni bir sayfa açma ihtiyacı duyabilirsin. İlişkindeysen partnerinle geleceğe dair hayallerinizi yeniden konuşmak, retrodaki Venüs'ün gösterdiği eksikleri tamamlamanıza yardım eder. Yeni biriyle tanışmayı bekliyorsan uzak bir şehirde yaşayan biriyle yeniden temas kurabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…