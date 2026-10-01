Sevgili Balık, Ay gece saatlerinde Yengeç'e, yani romantizm alanına geçerken kalbin yumuşuyor ve sevgi dolu duygular yüzeye çıkıyor. Partnerinle gece yarısına kadar süren içten bir konuşma, bütün günün yükünü hafifletebilir. Ona uzun zamandır söylemek istediğin bir şeyi paylaşmak için de uygun bir an. Bugün ona sarılmak, kelimelerin anlatamadığını anlatır. Venüs uzak yerler ve inançlar alanında durağanlaştığı için ilişkinizin geleceğine dair büyük soruları sormak yerine bu anın tadını çıkarmaya odaklan.

Henüz bir ilişkin yoksa geç saatte telefonuna düşen bir bildirim içini kıpır kıpır yapabilir. Mars ile Neptün arasındaki üçgen hayal gücünü güçlendiriyor; ancak Venüs retroya hazırlandığı için karşındaki kişiyi gerçekte olduğundan daha kusursuz görme eğilimine dikkat et. Birkaç gün yazışmayı sürdürmek, gerçek hislerini görmeni sağlar.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…