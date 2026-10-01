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Balık Burcu right-white
2 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 2 Ekim Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, iş yerinde bugün enerjin yüksek; Mars çalışma alanında ilerlerken Neptün'le kurduğu üçgen sezgilerini işine yansıtmanı sağlıyor. Yalnız eğitim, yayın ya da resmi işlemlerle ilgili bir konuda Merkür'ün Mars'la karesi iş arkadaşlarınla prosedür tartışmasına yol açabilir. Ay ev alanında boşlukta ilerlediği için evden çalışıyorsan dikkatin kolay dağılabilir; kısa hedefler koy.

Maddi olarak yaratıcı ya da yardım odaklı bir işten gelir fırsatı doğabilir. Para alanındaki Neptün'e Mars'tan destek geliyor, ama Ay boşlukta olduğu için büyük bir alışverişi başka bir güne bırak.

Peki ya aşk? Romantizm alanın gece saatlerinde canlanıyor, çünkü Ay Yengeç'e geçiyor. Sevgilinle geç saatte yapacağınız samimi bir sohbet günün tüm yorgunluğunu alır. Şu an birlikte olduğun biri yoksa gece yarısına doğru gelen bir mesaj heyecan yaratabilir; Venüs retroya hazırlandığı için duygularını idealize etmemeye özen göster.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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