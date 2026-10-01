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Nörobilimci Açıkladı: Bu 3 Özelliği Taşıyan İşlerde Çalışanların Beyni Daha Zinde

Nörobilimci Açıkladı: Bu 3 Özelliği Taşıyan İşlerde Çalışanların Beyni Daha Zinde

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 19:01
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Yaptığınız iş, yaşlandıkça beyninizin ne kadar 'keskin' kalacağını etkileyebilir. Washington Üniversitesi'nden nörobilimci Doç. Dr. Tommy Wood'a göre iş ne kadar zihinsel olarak karmaşık ve zorlayıcıysa demans riski o kadar düşük. Wood, önemli olanın mesleğin adı değil, işin içeriği olduğunu söylüyor ve öne çıkan üç özelliğe dikkat çekiyor. 

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Taksi ve Ambulans Şoförlerinde Alzheimer Ölümleri En Düşük

Taksi ve Ambulans Şoförlerinde Alzheimer Ölümleri En Düşük

İlk özellik mekânsal düşünme, yani bir yerde nasıl yol bulacağınızı hafızadan çıkarabilmek. Wood'a göre bu tür işler, beynin hafıza ve öğrenmeden sorumlu bölgesi hipokampusu aktif biçimde çalıştırıyor. Hipokampus, Alzheimer'ın erken evrelerinde genellikle küçülen bölgelerin başında geliyor.

Bu fikri destekleyen en çarpıcı veri, The BMJ'de yayımlanan bir çalışmadan geliyor. Harvard araştırmacıları, ABD'de 2020-2022 yılları arasında ölen yetişkinlerin verilerini 443 meslek üzerinden inceledi.

Alzheimer kaynaklı ölümlerin payı en düşük meslekler ambulans şoförleri (yüzde 0,91) ve taksi şoförleri (yüzde 1,03) oldu; genel nüfusta bu oran yüzde 1,69'du. Önceden belirlenmiş güzergâhlarda çalışan otobüs şoförlerinde (yüzde 3,11) ve pilotlarda (yüzde 4,57) aynı tablo görülmedi.

Yaratıcılık ve Her Gün Değişen Görevler

Yaratıcılık ve Her Gün Değişen Görevler

İkinci özellik yaratıcılık. Wood, dans, müzik, resim ya da video oyunları gibi karmaşık işlem gerektiren uğraşların beyindeki farklı ağları aynı anda harekete geçirdiğini ve bunun oldukça faydalı göründüğünü söylüyor.

Üçüncü özellik ise işin ne kadar değişken olduğu. Her gün aynı rotayı izleyen otobüs şoförlerinin aksine, taksi ve ambulans şoförleri her gün farklı yerlere gidiyor. Wood'a göre görevlerin günden güne değişmesi, beyni sürekli yeni duruma uyum sağlamaya zorluyor.

İşinizde bu özelliklerin hiçbiri yoksa endişelenmeyin. Wood, iş dışındaki zamanı nasıl değerlendirdiğinizle de benzer faydalar elde edilebileceğini vurguluyor. Yine de BMJ çalışmasının yazarları, sonuçların kesin bir neden-sonuç ilişkisi değil, araştırılması gereken bir olasılık olduğunu belirtiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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