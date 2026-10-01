Nörobilimci Açıkladı: Bu 3 Özelliği Taşıyan İşlerde Çalışanların Beyni Daha Zinde
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaptığınız iş, yaşlandıkça beyninizin ne kadar 'keskin' kalacağını etkileyebilir. Washington Üniversitesi'nden nörobilimci Doç. Dr. Tommy Wood'a göre iş ne kadar zihinsel olarak karmaşık ve zorlayıcıysa demans riski o kadar düşük. Wood, önemli olanın mesleğin adı değil, işin içeriği olduğunu söylüyor ve öne çıkan üç özelliğe dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taksi ve Ambulans Şoförlerinde Alzheimer Ölümleri En Düşük
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaratıcılık ve Her Gün Değişen Görevler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın