Nörobilimci Açıkladı: Bu 3 Özelliği Taşıyan İşlerde Çalışanların Beyni Daha Zinde

İlk özellik mekânsal düşünme, yani bir yerde nasıl yol bulacağınızı hafızadan çıkarabilmek. Wood'a göre bu tür işler, beynin hafıza ve öğrenmeden sorumlu bölgesi hipokampusu aktif biçimde çalıştırıyor. Hipokampus, Alzheimer'ın erken evrelerinde genellikle küçülen bölgelerin başında geliyor.

Bu fikri destekleyen en çarpıcı veri, The BMJ'de yayımlanan bir çalışmadan geliyor. Harvard araştırmacıları, ABD'de 2020-2022 yılları arasında ölen yetişkinlerin verilerini 443 meslek üzerinden inceledi.

Alzheimer kaynaklı ölümlerin payı en düşük meslekler ambulans şoförleri (yüzde 0,91) ve taksi şoförleri (yüzde 1,03) oldu; genel nüfusta bu oran yüzde 1,69'du. Önceden belirlenmiş güzergâhlarda çalışan otobüs şoförlerinde (yüzde 3,11) ve pilotlarda (yüzde 4,57) aynı tablo görülmedi.