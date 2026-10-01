Klopp'tan "Takım Yeterince Beyaz Değil" Yorumlarına Sert Yanıt: "Aptallıklara Ayıracak Vaktim Yok"

Klopp, Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynayacağı maç öncesinde Münih'te düzenlenen basın toplantısında, takımın 'yeterince Alman' ya da 'yeterince beyaz' olup olmadığını sorgulayan paylaşımlara ilişkin bir soruyu yanıtladı. Söz konusu yorumları görmediğini belirten 59 yaşındaki teknik adam, günlük hayatında bu tür konulara zaman ayırmadığını, sosyal medyaya ise bundan da az vakit ayırdığını söyledi. Böyle insanlara ve söylediklerine alan açmanın hiçbir anlamı olmadığını vurgulayan Klopp, aptallıklara ayıracak çok az zamanı olduğunu belirterek 'Bu insanlar hakkında kafa yormak için hiçbir neden yok. Benim düşüncelerimi alamazlar' dedi.