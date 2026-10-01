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Klopp'tan "Takım Yeterince Beyaz Değil" Yorumlarına Sert Yanıt: "Aptallıklara Ayıracak Vaktim Yok"

Klopp'tan "Takım Yeterince Beyaz Değil" Yorumlarına Sert Yanıt: "Aptallıklara Ayıracak Vaktim Yok"

Almanya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 19:16
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Almanya Milli Takımı'nın başındaki Jürgen Klopp, Yunanistan yenilgisinin ardından sosyal medyada alevlenen ve kadronun 'yeterince beyaz' olup olmadığını sorgulayan ırkçı yorumlara sessiz kalmadı. Deneyimli teknik adamın tartışmayı başlatanlara verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu.

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Klopp ırkçı yorumlara sert çıktı.

Klopp ırkçı yorumlara sert çıktı.

Klopp, Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynayacağı maç öncesinde Münih'te düzenlenen basın toplantısında, takımın 'yeterince Alman' ya da 'yeterince beyaz' olup olmadığını sorgulayan paylaşımlara ilişkin bir soruyu yanıtladı. Söz konusu yorumları görmediğini belirten 59 yaşındaki teknik adam, günlük hayatında bu tür konulara zaman ayırmadığını, sosyal medyaya ise bundan da az vakit ayırdığını söyledi. Böyle insanlara ve söylediklerine alan açmanın hiçbir anlamı olmadığını vurgulayan Klopp, aptallıklara ayıracak çok az zamanı olduğunu belirterek 'Bu insanlar hakkında kafa yormak için hiçbir neden yok. Benim düşüncelerimi alamazlar' dedi.

Fikir özgürlüğüne dair çarpıcı sözler.

Fikir özgürlüğüne dair çarpıcı sözler.

Klopp, insanların her konuda görüş bildirebilmesinin hayatın temel sorunlarından biri haline geldiğini savunarak 'Herkesin kendi fikrini ifade etmesine izin verilmesi hayatımızın en büyük açmazlarından biri... Böyle bir şeyin var olması çılgınlık' dedi.

Klopp soyunma odasını örnek gösterdi.

Klopp soyunma odasını örnek gösterdi.

Sporcuların birbirleriyle olan ilişkisini izlemenin, insanların hâlâ karşılıklı saygı içinde bir arada olabileceğini kendisine kanıtladığını söyleyen Klopp, dünyanın bir spor takımının soyunma odasından öğreneceği çok şey olduğunu ifade etti. Yaz aylarında göreve gelişinden bu yana kurmaya çalıştığı ve aralarında göçmen kökenli futbolcuların da bulunduğu kadronun bundan daha iyi kenetlenemeyeceğini dile getiren Klopp, 'Orada herkes doğru gerçeklere göre saygı görür, yanlış fikirler yüzünden itibarsızlaştırılmaz. Nokta!' dedi.

Tartışmalar Yunanistan yenilgisiyle alevlendi.

Tartışmalar Yunanistan yenilgisiyle alevlendi.

Sosyal medyadaki ırkçı ve saldırgan yorumların büyük bölümü, Almanya'nın 27 Eylül Pazar günü Augsburg'da Yunanistan'a 1-0 yenilmesinin ardından geldi. Karşılaşmanın tek golünü 74. dakikada Dimitrios Kourbelis kaydetti, Yunan oyuncunun şutu Joshua Kimmich'in ayağından sekerek kaleci Alexander Nübel'i avladı. Opta verilerine göre topa yüzde 77 oranında sahip olan Almanya bu sonuçla tarihinde ilk kez Yunanistan'a mağlup olurken Klopp da göreve gelişinden bu yana ilk yenilgisini yaşadı. İlk maçta Hollanda ile berabere kalan ve 2 maçta 1 puanda kalan Almanya, bu akşam Münih'te Sırbistan'ı konuk edecek.

AfD'nin milli takımla sorunu yeni değil.

AfD'nin milli takımla sorunu yeni değil.

Tartışmalar, Almanya Federal Meclisi'ndeki en büyük muhalefet partisi olan göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) milletvekillerinin açıklamalarını da yansıtıyor. AfD'li siyasetçiler milli takımın çeşitliliğini ve etnik yapısını uzun süredir düzenli olarak eleştiriyor, partinin bazı temsilcileri kadroyu 'politik doğruculuktan oluşan paralı asker gücü' olarak nitelendiriyor. Handelsblatt'ın derlemesine göre Beatrix von Storch 2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından bir dahaki sefere yeniden Alman Milli Takımı'nın oynayıp oynayamayacağını sormuş, Björn Höcke ise 2024 Avrupa Şampiyonası sırasında takımla artık özdeşleşemediğini söylemişti. AfD milletvekili Kay Gottschalk da mevcut kadroyu 1990 Dünya Kupası'nı kazanan takımla karşılaştıran bir fotoğraf paylaşarak tartışmaya yol açmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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