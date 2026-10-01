Klopp'tan "Takım Yeterince Beyaz Değil" Yorumlarına Sert Yanıt: "Aptallıklara Ayıracak Vaktim Yok"
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Almanya Milli Takımı'nın başındaki Jürgen Klopp, Yunanistan yenilgisinin ardından sosyal medyada alevlenen ve kadronun 'yeterince beyaz' olup olmadığını sorgulayan ırkçı yorumlara sessiz kalmadı. Deneyimli teknik adamın tartışmayı başlatanlara verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu.
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Klopp ırkçı yorumlara sert çıktı.
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Fikir özgürlüğüne dair çarpıcı sözler.
Klopp soyunma odasını örnek gösterdi.
Tartışmalar Yunanistan yenilgisiyle alevlendi.
AfD'nin milli takımla sorunu yeni değil.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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