Almanya’da Siyasi Deprem! AfD Yapılan Seçimde Oyların Yüzde 44’ünü Aldı

Eyalet Seçim Başkanlığına göre seçimde sandıkların yüzde 97'si açıldı. Alman kamu yayıncısı ZDF'nin açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre AfD, oyların yüzde 44,4'ünü aldı. AfD böylece 2021'deki seçime kıyasla oy oranını 23,6 puan artırarak Saksonya-Anhalt'taki bir eyalet meclisi seçiminde şimdiye kadar herhangi bir partinin ulaştığı en yüksek oy oranını elde etti.

Federal hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 ile ikinci sırada kaldı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 9,1 ile üçüncü, Yeşiller yüzde 8,9 ile dördüncü, Sol Parti yüzde 8,6 ile beşinci oldu.

İlk kez Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerine katılan Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı'nın (BSW) yüzde 5,2 oyla seçim barajını aşarak meclise girmesi bekleniyor. Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 2,5 oyla yüzde 5'lik seçim barajını geçemedi. Seçime katılım oranının yüzde 76,9 olduğu tahmin ediliyor. Bu oran 2021'de yüzde 60,3 olarak kaydedilmişti.

ZDF'nin sandalye dağılımı projeksiyonuna göre 83 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'nin 39 milletvekiliyle temsil edilmesi bekleniyor. CDU'nun 15, SPD, Yeşiller ve Sol Parti'nin 8'er, BSW'nin ise 5 milletvekili çıkarması öngörülüyor. Eyalet meclisinde mutlak çoğunluk için 42 milletvekili gerekiyor. Buna göre AfD, tek başına hükümet kurabilmek için gereken çoğunluğun 3 sandalye gerisinde kaldı.

BSW'nin baş adaylarından Thomas Schulze, seçim sonrası yaptığı açıklamada, 'Tüm partilerle görüşeceğimizi söylemiştik. Buna AfD de dahildir' diyerek olası bir ittifak sinyali verdi.

AfD’nin yer almadığı bir çoğunluk hükümetinin kurulabilmesi için CDU, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve BSW'nin tamamının koalisyona katılması gerekiyor. CDU'nun başbakan adayı ve mevcut Eyalet Başbakanı Sven Schulze, AfD ile işbirliği yapmayacağını açıkladı. AfD'nin başbakan adayı Ulrich Siegmund ise partisinin azınlık hükümeti kurmasına sıcak bakmadığını ancak diğer partilerden veya milletvekillerinden destek gelmesi halinde görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Hükümet kurulamaması ihtimalini de değerlendiren Siegmund, bu durumda yeniden seçime gidilebileceğini savunarak, 'O zaman yüzde 50 ya da 55 alırız.' dedi.