Almanya’da Siyasi Deprem! AfD Yapılan Seçimde Oyların Yüzde 44’ünü Aldı
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Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), ülkenin doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde tarihi bir sonuç elde etti. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen meclis seçimini, son projeksiyonlara göre Almanya için Alternatif Partisi (AfD) açık farkla kazandı ancak tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.
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Yaklaşık 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu eyalette oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.
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AfD bütün yaş gruplarında önde!
Seçimin ardından Almanya'nın çeşitli kentlerinde AfD'ye karşı gösteriler düzenlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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