Evinde Ölü Bulunan Oyuncu Serhat Kılıç'ın Kız Arkadaşının İfadesi: "Ağlayarak Setten Atıldığını Söyledi"
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Kağıthane’de evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın (51) kız arkadaşı Özlem E.’nin (50) emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Özlem E., “Beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben de üzgün olduğu için kendisi ile baş başa kalsın, toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım” dedi.
Serhat Kılıç son olarak TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde yer alıyordu.
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Olay, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi.
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"Ağlamaklı ses tonuyla arayarak setten atıldığını söyledi"
Serhat Kılıç'ın son görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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