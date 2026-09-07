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Evinde Ölü Bulunan Oyuncu Serhat Kılıç'ın Kız Arkadaşının İfadesi: "Ağlayarak Setten Atıldığını Söyledi"

Evinde Ölü Bulunan Oyuncu Serhat Kılıç'ın Kız Arkadaşının İfadesi: "Ağlayarak Setten Atıldığını Söyledi"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.09.2026 - 07:08
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Kağıthane’de evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın (51) kız arkadaşı Özlem E.’nin (50) emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Özlem E., “Beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben de üzgün olduğu için kendisi ile baş başa kalsın, toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım” dedi.

Serhat Kılıç son olarak TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde yer alıyordu.

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Olay, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Olay, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç’tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem E., Kılıç’ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca kendisinde bulunan anahtarla içeri girdi. Kılıç’ı salondaki tekli koltukta hareketsiz bulan Özlem E., yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç’ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem E.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Özlem E., ifadesinde, “Erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birlikteliğimiz var. Serhat ile aramızda kısa süreli küslükler olurdu. 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimi vardı. Saat 11.45 sıralarında Serhat’ın bu set çekimine gitmediğini öğrendim. Akabinde Serhat’ı arayarak neden sete gitmediğini ve herkesin kendisini merak ettiğini söyledim. Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini, çok acı çektiğini, menajeri ile konuşup sete neden gitmediğinin bilgisini vereceğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben bir süre sonra kendisini tekrardan arayarak kendisinin sete gitmediği için sorumsuz davrandığını söyleyerek sitem ettim. Serhat da raporu olduğunu, sorun olmayacağını söyleyerek yine görüşmeyi sonlandırdı” dedi.

"Ağlamaklı ses tonuyla arayarak setten atıldığını söyledi"

"Ağlamaklı ses tonuyla arayarak setten atıldığını söyledi"

Özlem E., “Aynı gün saat 16.00 sıralarında ağlamaklı bir ses tonu ile beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben de üzgün olduğu için kendisi ile baş başa kalsın, toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım. Bu süreçte sürekli gerek arayarak gerekse mesaj atarak destek olmaya çalıştım fakat Serhat mesajlarıma da aramalarıma da hiçbir şekilde geri dönüş yapmadı. Ben de yalnız kalmak istediğini ve kullandığı ilaçların uyku yaptığını düşünerek fazla aramamaya çalıştım. En son bugün, yani 5 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Serhat’ı tekrardan aradığımda telefonunun kapalı olduğunu fark ettim ve kendisini merak ettiğim için Serhat’ın Nurtepe Mahallesi’nde bulunan evine geldim. Serhat’ın evinin yedek anahtarı bende olduğu için daireye direkt giriş yaptığımda salon kısmında bulunan tekli koltukta Serhat’ın elleri göğsünün üzerinde çıplak vaziyette oturur olduğunu gördüm. Akabinde Serhat’ın uyuduğunu düşünerek kendisine seslendim, kolundan tutarak kendisini salladım. Teninin soğuk olmasından ve tepki vermemesinden bir sorun olduğunu anlayarak ilk önce kız kardeşi Sinem Kılıç’ı arayarak durumu bildirdikten sonra hemen 112 ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundum” dedi.

Özlem E., “Olay yerine 112 ekipleri ve polis ekipleri gelerek gerekli kontrolleri yaptılar ve Serhat’ın vefat ettiği bilgisini verdiler. Serhat’ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıkları için kullanmış olduğu 2 farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hapı kullanmaktaydı. Bildiğim kadarıyla herhangi bir madde ya da alkol bağımlılığı yoktu. Ayrıca erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç’ın ne zaman ve ne şekilde vefat ettiğini de bilmiyorum” dedi.

Serhat Kılıç'ın son görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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