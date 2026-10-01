Fakir Doğumgününden Kot Tişört Takılanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ekim'in ilk sabahına yeni bir ayın heyecanıyla değil, ay sonu bakiyesinin tedirginliğiyle uyandık. Üniversitelerde ders başladı, amfide uyku, yurtta kombin dertleri de başladı. Havalimanına bırakma teklifine verilen o tanıdık cevap, bluetooth kulaklıkla yaşanan telefon paniği, ay sonuna denk gelen doğum günü talihsizliği ve 1761'de yaşamak zorunda kalan zavallılar da son 24 saatin akışına damga vurdu.

Bir yanda adliye otoparkında başlayıp nikah masasına uzanan hikâye, diğer yanda bebek arabasında surat asan çocuk. Kimimiz kendimizi buldu, kimimiz tanıdığımız birini. Hepsini sizin için topladık.