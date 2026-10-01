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Fakir Doğumgününden Kot Tişört Takılanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Fakir Doğumgününden Kot Tişört Takılanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2026 - 20:05
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Ekim'in ilk sabahına yeni bir ayın heyecanıyla değil, ay sonu bakiyesinin tedirginliğiyle uyandık. Üniversitelerde ders başladı, amfide uyku, yurtta kombin dertleri de başladı. Havalimanına bırakma teklifine verilen o tanıdık cevap, bluetooth kulaklıkla yaşanan telefon paniği, ay sonuna denk gelen doğum günü talihsizliği ve 1761'de yaşamak zorunda kalan zavallılar da son 24 saatin akışına damga vurdu.

Bir yanda adliye otoparkında başlayıp nikah masasına uzanan hikâye, diğer yanda bebek arabasında surat asan çocuk. Kimimiz kendimizi buldu, kimimiz tanıdığımız birini. Hepsini sizin için topladık.

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“Sandviç 1762'de icat edildi. 1761'deki insanlar.”

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30 kilometre yürümenin en kolay kanıtı terazide

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Otopark kazasından nikah masasına uzanan hikâye

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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