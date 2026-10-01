Fakir Doğumgününden Kot Tişört Takılanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ekim'in ilk sabahına yeni bir ayın heyecanıyla değil, ay sonu bakiyesinin tedirginliğiyle uyandık. Üniversitelerde ders başladı, amfide uyku, yurtta kombin dertleri de başladı. Havalimanına bırakma teklifine verilen o tanıdık cevap, bluetooth kulaklıkla yaşanan telefon paniği, ay sonuna denk gelen doğum günü talihsizliği ve 1761'de yaşamak zorunda kalan zavallılar da son 24 saatin akışına damga vurdu.
Bir yanda adliye otoparkında başlayıp nikah masasına uzanan hikâye, diğer yanda bebek arabasında surat asan çocuk. Kimimiz kendimizi buldu, kimimiz tanıdığımız birini. Hepsini sizin için topladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saat çok erken diyene verilen cevap sabahı yumuşattı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O haberi okuyanın aklına gelen ilk soru bu oldu
Bebek arabasında surat asan çocuğun liseye ramak kaldı
Amfide ders daha ikinci dakikadayken durum bu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biz bitti demeden biten şeylerin genel özeti
Yurtta kalanlara kombin seçme özgürlüğü tanınmıyor
Podyumda ters dönene gelen yorum, umursamamanın zirvesi
Tişört pantolon dışında bir şey giyince başlayan sorgu
Şu makyajı biz yapsaydık ortaya çıkacak sonuç
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Doğmak için ay sonunu seçen o arkadaş.”
Boğaz manzarasında poz verip arkadaşına yalvartan kare
Kulaklık bağlıyken biri arayınca kalp bile duruyor
Gözler kapanırken telefon elden bırakılmıyor, çünkü tek boş vakit bu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 kilometre yürümenin en kolay kanıtı terazide
Otopark kazasından nikah masasına uzanan hikâye
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın