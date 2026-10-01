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Otomotiv Devi 100 Yıllık Bayrağı Logodan Sildi: Yeni Amblemi Görenler Tanıyamadı

Otomotiv Devi 100 Yıllık Bayrağı Logodan Sildi: Yeni Amblemi Görenler Tanıyamadı

İngiltere otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 20:16
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İngiliz otomobil üreticisi Vauxhall, yıllardır ön ızgaralarda gördüğümüz Griffin amblemini baştan aşağı yeniledi. 2019'dan bu yana logoda yapılan ilk büyük değişiklik, markanın 100 yılı aşkın süredir taşıdığı bayrak figürünü de tarihe gömdü. Daha keskin hatlarla yeniden çizilen amblem, ilk bakışta tanınması zor bir görünüme kavuştu.

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100 yılı aşkın süredir logoda duran bayrak ilk kez tamamen çıkarıldı.

100 yılı aşkın süredir logoda duran bayrak ilk kez tamamen çıkarıldı.

Yeni tasarımın en dikkat çeken detayı, Griffin'in yıllardır pençesinde taşıdığı bayrağın ortadan kalkması oldu. Bir asırdan uzun süredir amblemin ayrılmaz parçası olan bu figür, Vauxhall tarihinde ilk kez logodan tamamen silindi.

Kanatlı yaratık da eski yuvarlak ve dolgun hatlarını geride bıraktı. Daha köşeli, daha sert bir siluete bürünen amblem önceki sürümlere göre çok daha sade duruyor. Markayı uzun zamandır takip edenler bile yeni logoyu ilk gördüğünde bir an duraksayabilir.

Değişiklik yalnızca kâğıt üzerinde kalmayacak. Yenilenen amblem, 2026'dan itibaren Astra başta olmak üzere modellerin ön ızgarasında ışıklı olarak yer alacak.

Vauxhall'un Griffin'i sıradan bir kurumsal çizim de değil. Sembolün kökleri yaklaşık 700 yıl önce Anglo-Norman soylularının kullandığı armalara kadar uzanıyor. Marka, 1915'ten bu yana amblemi defalarca güncelledi; renkli armalardan kırmızı zeminli rozetlere, kromlu versiyonlardan 2019'daki sade tasarıma kadar pek çok dönem geride kaldı. Ancak bayrak bütün bu dönüşümlerde yerini korumayı başarmıştı. Bugüne kadar.

Vauxhall Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams değişikliği şu sözlerle anlattı: 'Otomobillerimiz 120 yılı aşkın süredir İngiltere sokaklarında yer aldı. Elektrikli yeni nesil araçlar için amblemi modernize ederken temel ruhunu koruduk.'

Elektrikli geleceğe hazırlık: Yeni logo kasımda Paris'te sahneye çıkıyor.

Elektrikli geleceğe hazırlık: Yeni logo kasımda Paris'te sahneye çıkıyor.

Logo değişikliği tek başına bir makyaj hamlesi olarak görülmüyor. Vauxhall, yenilenen amblemi tamamen elektrikli bir geleceğe geçiş stratejisinin parçası olarak konumlandırıyor. Şirket, yeni nesil elektrikli modellerinin yollara yeni bir görsel kimlikle çıkmasını istiyor.

Yeni Griffin'in ilk büyük vitrini, kasım ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı olacak. Marka, fuarda 'STX' adlı konsept modeliyle yeni tasarım dilini tanıtacak. Aynı sahnede yeni logoyu taşıyan seri üretim modellerin de görücüye çıkması planlanıyor.

Otomotiv dünyasında son yıllarda pek çok marka, elektrikli dönüşümle birlikte logosunu sadeleştirme yoluna gitti. Vauxhall da bu dalgaya katılan son isim oldu. Fakat 100 yılı aşkın süredir taşıdığı bayrağı geride bırakması, İngiliz markasının kararını diğerlerinden daha iddialı kılıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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