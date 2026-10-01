Otomotiv Devi 100 Yıllık Bayrağı Logodan Sildi: Yeni Amblemi Görenler Tanıyamadı

Yeni tasarımın en dikkat çeken detayı, Griffin'in yıllardır pençesinde taşıdığı bayrağın ortadan kalkması oldu. Bir asırdan uzun süredir amblemin ayrılmaz parçası olan bu figür, Vauxhall tarihinde ilk kez logodan tamamen silindi.

Kanatlı yaratık da eski yuvarlak ve dolgun hatlarını geride bıraktı. Daha köşeli, daha sert bir siluete bürünen amblem önceki sürümlere göre çok daha sade duruyor. Markayı uzun zamandır takip edenler bile yeni logoyu ilk gördüğünde bir an duraksayabilir.

Değişiklik yalnızca kâğıt üzerinde kalmayacak. Yenilenen amblem, 2026'dan itibaren Astra başta olmak üzere modellerin ön ızgarasında ışıklı olarak yer alacak.

Vauxhall'un Griffin'i sıradan bir kurumsal çizim de değil. Sembolün kökleri yaklaşık 700 yıl önce Anglo-Norman soylularının kullandığı armalara kadar uzanıyor. Marka, 1915'ten bu yana amblemi defalarca güncelledi; renkli armalardan kırmızı zeminli rozetlere, kromlu versiyonlardan 2019'daki sade tasarıma kadar pek çok dönem geride kaldı. Ancak bayrak bütün bu dönüşümlerde yerini korumayı başarmıştı. Bugüne kadar.

Vauxhall Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams değişikliği şu sözlerle anlattı: 'Otomobillerimiz 120 yılı aşkın süredir İngiltere sokaklarında yer aldı. Elektrikli yeni nesil araçlar için amblemi modernize ederken temel ruhunu koruduk.'