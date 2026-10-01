Otomotiv Devi 100 Yıllık Bayrağı Logodan Sildi: Yeni Amblemi Görenler Tanıyamadı
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İngiliz otomobil üreticisi Vauxhall, yıllardır ön ızgaralarda gördüğümüz Griffin amblemini baştan aşağı yeniledi. 2019'dan bu yana logoda yapılan ilk büyük değişiklik, markanın 100 yılı aşkın süredir taşıdığı bayrak figürünü de tarihe gömdü. Daha keskin hatlarla yeniden çizilen amblem, ilk bakışta tanınması zor bir görünüme kavuştu.
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100 yılı aşkın süredir logoda duran bayrak ilk kez tamamen çıkarıldı.
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Elektrikli geleceğe hazırlık: Yeni logo kasımda Paris'te sahneye çıkıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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