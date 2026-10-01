Szymanski Fenerbahçe'den Gideli Bir Yıl Oldu, İtalyan Devinin Radarına Girdi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, kış transfer döneminde Szymanski'yi kadrosuna katmak istiyor. Serie A ekibinin Polonyalı futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtilirken Rennes'in olası satıştan yaklaşık 20 milyon euro gelir beklediği aktarıldı.

Szymanski, Rennes formasıyla tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada görev yaptı. Polonyalı orta saha bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.