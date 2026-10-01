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Szymanski Fenerbahçe'den Gideli Bir Yıl Oldu, İtalyan Devinin Radarına Girdi

Szymanski Fenerbahçe'den Gideli Bir Yıl Oldu, İtalyan Devinin Radarına Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 20:30
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Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski'nin Fransa macerası kısa sürebilir. Polonyalı orta saha oyuncusunun, ara transfer döneminde Serie A'nın önemli ekiplerinden Napoli'nin radarına girdiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de protestoların hedefi olmuştu.

Fenerbahçe'de protestoların hedefi olmuştu.

2023-2026 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Szymanski, özellikle son döneminde taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Polonyalı futbolcu, performansı nedeniyle Kadıköy'deki bazı karşılaşmalarda protesto edilmişti.

Sezonun ardından Rennes'in yolunu tutan 27 yaşındaki oyuncu, Fransa temsilcisine 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

20 milyon Euro'ya Napoli'ye gidebilir.

20 milyon Euro'ya Napoli'ye gidebilir.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, kış transfer döneminde Szymanski'yi kadrosuna katmak istiyor. Serie A ekibinin Polonyalı futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtilirken Rennes'in olası satıştan yaklaşık 20 milyon euro gelir beklediği aktarıldı.

Szymanski, Rennes formasıyla tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada görev yaptı. Polonyalı orta saha bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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