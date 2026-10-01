Szymanski Fenerbahçe'den Gideli Bir Yıl Oldu, İtalyan Devinin Radarına Girdi
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Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski'nin Fransa macerası kısa sürebilir. Polonyalı orta saha oyuncusunun, ara transfer döneminde Serie A'nın önemli ekiplerinden Napoli'nin radarına girdiği öne sürüldü.
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Fenerbahçe'de protestoların hedefi olmuştu.
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20 milyon Euro'ya Napoli'ye gidebilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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