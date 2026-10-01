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Türkiye ile Belçika 15 Yıl Sonra Karşı Karşıya: 11 Maçlık Rekabet Dengede

Türkiye ile Belçika 15 Yıl Sonra Karşı Karşıya: 11 Maçlık Rekabet Dengede

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 17:43
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında yarın Belçika'ya konuk oluyor. İki ülke arasında 1957'de Ankara'da başlayan ve bugüne kadar taraflardan hiçbirinin üstünlük kuramadığı rekabet, 15 yıllık bir aradan sonra Liège'de yeniden canlanacak.

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Rekabet Ankara'da beraberlikle başladı.

Rekabet Ankara'da beraberlikle başladı.

TFF kayıtlarına göre iki takım ilk kez 8 Aralık 1957'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı ve özel maç 1-1 sona erdi. Macar teknik direktör László Székely yönetimindeki milli takımın golünü 12. dakikada Can Bartu atarken, Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis de o günkü kadroda yer aldı. Yaklaşık bir yıl sonra, 26 Ekim 1958'de Brüksel'de oynanan rövanş da aynı skorla tamamlandı ve iki ülke bir sonraki karşılaşma için tam 38 yıl bekledi.

Dünya Kupası elemelerinde iki yenilgi geldi.

Dünya Kupası elemelerinde iki yenilgi geldi.

Uzun aranın ardından taraflar 1998 Dünya Kupası elemelerinde aynı grupta yer aldı ve Belçika iki maçtan da galip ayrıldı. 31 Ağustos 1996'da Brüksel'de 2-1 kazanan Belçika, 30 Nisan 1997'de Ali Sami Yen Stadı'nda da Mustafa Denizli'nin öğrencilerini 3-1 mağlup etti. Alman hakem Bernd Heynemann'ın yönettiği İstanbul'daki bu maç, Türkiye'nin Belçika'ya kendi sahasında kaybettiği tek karşılaşma olarak kayıtlarda duruyor.

Brüksel'de ev sahibini turnuvadan gönderen gece.

Brüksel'de ev sahibini turnuvadan gönderen gece.

Rekabetin en çok hatırlanan maçı 19 Haziran 2000'de, Belçika ile Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda oynandı. Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan grup maçında Mustafa Denizli'nin ekibi, 45 ve 69. dakikalarda bulduğu gollerle ev sahibini 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Danimarkalı hakem Kim Milton Nielsen'in yönettiği maçta Belçika kalecisi Filip De Wilde 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, turnuvanın ev sahiplerinden Belçika grup aşamasında elendi.

Hazırlık maçlarında gol yağmuru.

Hazırlık maçlarında gol yağmuru.

2000'li yılların ortasında iki takım arasında oynanan iki hazırlık maçında toplam 11 gol atıldı. 28 Nisan 2004'te Brüksel'de rakibini 3-2 yenen milli takım, 24 Mayıs 2006'da Genk'te oynanan maçta da 3-3'lük skorla sahadan yenilmeden ayrıldı. Ardından 2010 Dünya Kupası elemelerinde yeniden aynı gruba düşen ekipler 10 Eylül 2008'de İstanbul'da 1-1 berabere kalırken, 10 Ekim 2009'da Brüksel'deki maçı Belçika 2-0 kazandı ve Fatih Terim yönetimindeki milli takım o elemelerden Güney Afrika biletini çıkaramadı.

Kadıköy'de geriden gelen galibiyet.

Kadıköy'de geriden gelen galibiyet.

Rekabetteki son galibiyet 7 Eylül 2010'da, EURO 2012 elemelerinde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda geldi. Daniel Van Buyten'in 28. dakikada kafayla attığı golle geriye düşen Guus Hiddink'in ekibi, Hamit Altıntop'un 48. dakikadaki ve ikinci yarıda oyuna giren Semih Şentürk'ün 66. dakikadaki golleriyle öne geçti, Van Buyten'in yine kafayla bulduğu beraberlik golünün ardından skoru 78. dakikada Arda Turan belirledi. Vincent Kompany'nin 64. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldığı maçta Belçika'nın ilk 11'inde Romelu Lukaku vardı, Eden Hazard ise 82. dakikada oyuna girdi. Bir yıl sonra, 3 Haziran 2011'de Brüksel'deki rövanşta Ogunjimi'nin 4. dakikadaki golüne Burak Yılmaz 22. dakikada karşılık verdi ve maç 1-1 bitti.

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On ikinci randevu Liège'de.

On ikinci randevu Liège'de.

7'si resmi, 4'ü özel 11 maçta taraflar üçer galibiyet alırken beş maç berabere bitti, milli takımın 17 golüne Belçika 18 golle karşılık verdi. Belçika'da oynanan 7 maçta ise iki takım da 11'er gol attı. Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 yenilen ve henüz puanı bulunmayan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, İtalya'yı 2-0 yenip Fransa'ya 1-0 kaybeden Belçika'ya 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Maurice Dufrasne Stadı'nda konuk olacak. ATV'den canlı yayınlanacak maçın rövanşı ise 12 Kasım'da İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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