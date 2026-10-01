Türkiye ile Belçika 15 Yıl Sonra Karşı Karşıya: 11 Maçlık Rekabet Dengede
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında yarın Belçika'ya konuk oluyor. İki ülke arasında 1957'de Ankara'da başlayan ve bugüne kadar taraflardan hiçbirinin üstünlük kuramadığı rekabet, 15 yıllık bir aradan sonra Liège'de yeniden canlanacak.
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Rekabet Ankara'da beraberlikle başladı.
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Dünya Kupası elemelerinde iki yenilgi geldi.
Brüksel'de ev sahibini turnuvadan gönderen gece.
Hazırlık maçlarında gol yağmuru.
Kadıköy'de geriden gelen galibiyet.
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On ikinci randevu Liège'de.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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