Türkiye ile Belçika 15 Yıl Sonra Karşı Karşıya: 11 Maçlık Rekabet Dengede

TFF kayıtlarına göre iki takım ilk kez 8 Aralık 1957'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı ve özel maç 1-1 sona erdi. Macar teknik direktör László Székely yönetimindeki milli takımın golünü 12. dakikada Can Bartu atarken, Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis de o günkü kadroda yer aldı. Yaklaşık bir yıl sonra, 26 Ekim 1958'de Brüksel'de oynanan rövanş da aynı skorla tamamlandı ve iki ülke bir sonraki karşılaşma için tam 38 yıl bekledi.