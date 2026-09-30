Demliğin Çöpünden Milli Takımın Bitiricilik Sorununa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Eylülün son günündeyiz ve çarşamba itibarıyla hem cüzdanlar hem de havalar aynı yere varmış durumda: Soğuğa. Ay sonu hesabını yapanlar en küçük harcamaya bile takılırken, pikeleri kaldırıp yorganı çıkaranlar mevsimin tek güzel tarafını çoktan keşfetti.

Annelerin alışveriş listelerinden köy nişanındaki sohbetlere, her memlekete itirazı olan babalardan kaçan pozisyona yapılan yorumlara kadar X'te bugün en çok konuşulan paylaşımları sizin için derledik.