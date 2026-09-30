Demliğin Çöpünden Milli Takımın Bitiricilik Sorununa Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Eylülün son günündeyiz ve çarşamba itibarıyla hem cüzdanlar hem de havalar aynı yere varmış durumda: Soğuğa. Ay sonu hesabını yapanlar en küçük harcamaya bile takılırken, pikeleri kaldırıp yorganı çıkaranlar mevsimin tek güzel tarafını çoktan keşfetti.
Annelerin alışveriş listelerinden köy nişanındaki sohbetlere, her memlekete itirazı olan babalardan kaçan pozisyona yapılan yorumlara kadar X'te bugün en çok konuşulan paylaşımları sizin için derledik.
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97 kez kontrol edilen mail bir yana, 'lanet peynir' bir yana
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Ay sonu geldi, verilen sadakanın iadesi sorulmaya başlandı
Diş ağrısından çok "Betül'e sordunuz ama" sitemi acıttı 🥺
Babanın bir bakışta bildiği kemiği diş hekimliği öğrencisi bilemedi
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Köy nişanında bakan dedikodusunu tek cümleyle bitiren dayı
Demlikteki eski çayı çöpe dökerken takındığımız kararlı tavır
Hangi memleketi söylersen söyle babanın cevabı hazır
Sokakta kedi görünce içimizdeki CJ uyanıyor
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Kaçan pozisyona Barış Alper üzerinden gelen acımasız yorum
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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