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Demliğin Çöpünden Milli Takımın Bitiricilik Sorununa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Demliğin Çöpünden Milli Takımın Bitiricilik Sorununa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 17:41
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Eylülün son günündeyiz ve çarşamba itibarıyla hem cüzdanlar hem de havalar aynı yere varmış durumda: Soğuğa. Ay sonu hesabını yapanlar en küçük harcamaya bile takılırken, pikeleri kaldırıp yorganı çıkaranlar mevsimin tek güzel tarafını çoktan keşfetti.

Annelerin alışveriş listelerinden köy nişanındaki sohbetlere, her memlekete itirazı olan babalardan kaçan pozisyona yapılan yorumlara kadar X'te bugün en çok konuşulan paylaşımları sizin için derledik.

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Babanın bir bakışta bildiği kemiği diş hekimliği öğrencisi bilemedi

Babanın bir bakışta bildiği kemiği diş hekimliği öğrencisi bilemedi
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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