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Günlük Burç Yorumuna Göre 1 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 1 Ekim Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 1 Ekim Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, yazışmalar ve kısa görüşmeler bugün iş gündeminin merkezinde. Telefonun ve mesaj kutun boş kalmayacak, çünkü Ay İkizler'den iletişim alanını hareketlendiriyor; ertelediğin bir maile cevap vermek için iyi bir gün. Mars'la kare açı yapan Merkür sabırsızlığını artırabilir, bir toplantıda sözünü sert söylemeden önce bir nefes al.

Maddi olarak ortak hesaplar ve borçlar öne çıkıyor. Merkür'ün Akrep'e geçişi, kredi kartı ekstresine ya da bir ödeme planına daha dikkatli bakmanı istiyor. Küçük bir faiz ya da unutulmuş bir kesinti gözüne çarpabilir.

Peki ya aşk? Flört enerjin yüksek; Ay ile Aslan'daki Jüpiter arasındaki uyum romantik tarafını canlandırıyor. Sevgilinle akşam için küçük bir plan yapmak, gün boyu biriken gerginliği tatlıya bağlar. Bekarsan kısa bir yazışma beklediğinden uzun bir sohbete dönüşebilir; esprilerin karşı tarafı etkileyecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, iş yerinde bugün somut sonuç almak istediğin bir konu var ve gökyüzü sana hız veriyor. Neptün'le uyum yakalayan Mars, yaratıcı bir fikri uygulanabilir bir plana çevirmen için destek oluyor. Yalnız iş ortaklarınla konuşurken ses tonun olduğundan sert algılanabilir; Akrep burcundaki Merkür bu konuda dikkat istiyor.

Maddi olarak kazancınla ilgili güzel bir gelişme bekleyebilirsin. Para alanından geçen İkizler Ayı ek bir iş, küçük bir prim ya da unuttuğun bir alacağı gündeme getirebilir. Yine de gelen parayı hemen harcamak yerine bir kısmını kenara ayır.

Gelelim aşka. Venüs retroya hazırlanırken ilişkinde yavaşlama ihtiyacı hissedebilirsin; partnerinle aceleyle karar vermek yerine bir süre birbirinizi dinlemek iyi gelir. Kalbin boştaysa eski bir tanıdıktan gelen mesaj seni şaşırtabilir; cevap vermeden önce ne istediğini düşün.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay bugün senin burcunda ve bu, enerjinin, fikirlerinin ve görünürlüğünün yükseldiği bir gün demek. Kendi projeni tanıtmak ya da bir yöneticiye önerini sunmak için uygun bir zaman. Günlük iş düzenini ilgilendiren Merkür artık Akrep'te; masandaki yarım kalmış işleri toparlamayı unutma.

Maddi olarak çevrenden gelen bir öneriyle ek gelir ihtimali var; Ay'ın Jüpiter'le uyumu bu konuda şansını artırıyor. Bir arkadaşın aracılığıyla gelen küçük bir iş teklifi ya da satış kapını çalabilir; bunu değerlendirmekten çekinme.

Peki ya aşk? Burcundaki Ay seni her zamankinden daha çekici ve konuşkan yapıyor. Birlikte olduğun kişiyle uzun ve keyifli bir sohbet aranızdaki yakınlığı artırır. Yalnız bir İkizler isen girdiğin ortamda dikkat çekeceksin; biriyle başlayan şakalaşma tatlı bir flörte dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, iş temponu biraz yavaşlatıp perde arkasında çalışmak bugün sana iyi gelecek. Ay'ın İkizler'deki konumu gizli alanını çalıştırdığı için kalabalık toplantılar yerine kendi masanda odaklanarak çok daha verimli olursun. Yaratıcı ya da yazı gerektiren bir görevde sezgilerin güçlü; Mars ile Neptün arasındaki uyum bunu destekliyor.

Maddi olarak kazanç alanın hareketli. Uzun süredir beklediğin küçük bir ödeme hesabına geçebilir, çünkü Jüpiter Ay'la uyumlu açı yapıyor. Yine de keyfine göre bir harcama yapmadan önce bütçene bir göz atmak iyi olur.

Gelelim aşka. Romantizm alanına geçen Merkür duygularını kelimelere dökmeni kolaylaştırıyor. İlişkindeysen partnerine içinden geçenleri anlatacağın samimi bir an yakalayabilirsin. Bekar Yengeçler için gizli bir hayranlık su yüzüne çıkabilir; beklemediğin birinden gelen ilgi seni sevindirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, arkadaşların ve iş çevren bugün sana yeni kapılar açabilir. Bir ekip toplantısında ya da ağ etkinliğinde söylediklerin dikkat çekecek; Ay İkizler'den sosyal çevre alanını canlandırıyor. Burcundaki Jüpiter'in Ay'la kurduğu uyumlu açı özgüvenini artırıyor; bir fikri savunmak için doğru gün.

Maddi olarak ev ve aileyle ilgili bir masraf gündeme gelebilir. Ev için bir tamirat ya da aile büyüğüne yapılacak bir yardımla ilgili konuşmalar başlayabilir; Merkür ev alanına yeni geçti. Bütçeni zorlamadan bir orta yol bulabilirsin.

Peki ya aşk? Merkür ile Mars arasındaki sert açı sevgilinle küçük bir inatlaşmaya yol açabilir; haklı olmak yerine anlaşmayı seçersen akşamın keyfi kaçmaz. Yalnızsan arkadaş grubunda biri seni farklı bir gözle görmeye başlayabilir; bu ilgiyi fark etmen uzun sürmeyecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, kariyerinde bugün görünür olma zamanı. Yöneticilerin yaptığın işleri fark edebilir, çünkü Ay İkizler'de tam tepe noktandan geçiyor. Bir sunum ya da rapor hazırlıyorsan ayrıntılara gösterdiğin özen karşılık bulacak. Yazışmaların da yoğunlaşıyor; Akrep'teki Merkür yüzünden önemli bir maili göndermeden önce bir kez daha oku.

Maddi olarak büyük bir alışverişi ertelemek sana kazandırır; Venüs retroya hazırlanıyor. Fiyat araştırması yapmak ya da bütçeni gözden geçirmek, hemen satın almaktan daha akıllıca olacak.

Gelelim aşka. Plüton'la gerilen Merkür ilişkinde bir konunun derinine inmek istemene neden olabilir. Partnerinle konuşurken sorgulayıcı değil meraklı bir tavır takınırsan aranız ısınır. Tek başınaysan iş ortamında tanıştığın biriyle yapılan kısa bir sohbet aklından çıkmayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş burcunda ilerlerken bugün ufkunu genişletecek fırsatlar önüne çıkıyor. Bir kurs, seminer ya da uzaktan yürüttüğün bir iş öne çıkabilir; İkizler'deki Ay eğitim ve yurt dışı alanını hareketlendiriyor. Yeni bir şey öğrenmeye açık olman kariyerine taze bir soluk getirecek.

Maddi olarak para alanında yeni bir dönem başlıyor, çünkü Merkür Akrep'e geçti. Harcamalarını kalem kalem incelemek, gereksiz bir aboneliği iptal etmek ya da bir alacağını hatırlatmak için elverişli bir gün. Yönetici gezegenin Venüs'ün retroya hazırlanması da büyük alımları ertelemeni öneriyor.

Peki ya aşk? İlişkinde neşeli bir hava var; Jüpiter ile Ay arasındaki uyum bunu destekliyor. Partnerinle birlikte yeni bir yer keşfetmek ya da ortak bir hayal kurmak aranızı ısıtır. Kalbin boştaysa farklı bir kültürden ya da başka bir şehirden biriyle yapılan sohbet ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür burcuna geçti ve bugün zihnin her zamankinden keskin. İş yerinde bir sorunun kaynağını bulmak ya da bir araştırmayı derinleştirmek için çok uygun bir gün. Ancak Mars'la gergin bir açı kuran Merkür, bir yöneticiyle tartışmaya girme isteğini artırabilir; sözlerini seçerek konuş.

Maddi olarak ortak paralar alanın hareketli; Ay İkizler burcundan bu alanı çalıştırıyor. Partnerinle ya da bir iş ortağınla ortak bütçeyi konuşmak, kredi veya sigorta gibi konuları netleştirmek için uygun. Bir ödeme planını yeniden düzenlemek de içini rahatlatacak.

Gelelim aşka. Venüs burcunda yavaşlarken duygularını tartmak isteyeceksin. İlişkindeysen partnerine karşı hislerini sessizce gözden geçirebilirsin; ani kararlar yerine gözlem yapmak daha doğru. Bekar Akrepler için geçmişten gelen bir mesaj eski bir hikayeyi yeniden hatırlatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün iş hayatında ortaklıklar ve birebir görüşmeler öne çıkıyor. Ay'ın İkizler'deki yolculuğu ilişki alanından geçtiği için bir müşteriyle, iş ortağıyla ya da danışmanla yapacağın konuşma verimli geçebilir. Yurt dışı bağlantılı ya da eğitimle ilgili bir iş de şanslı; Jüpiter'in Ay'la uyumu bu alanı destekliyor.

Maddi olarak perde arkasındaki giderlere dikkat. Gözden kaçan küçük ödemeler ya da birine sessizce yaptığın yardımlar bütçende yer tutabilir; Merkür'ün Akrep'e geçmesi bunları görünür kılıyor. Hesaplarını bir kez kontrol etmekte fayda var.

Peki ya aşk? Partnerinle aranızdaki uyum yükseliyor, çünkü Ay ilişki alanında. Birlikte plan yapmak ve fikir alışverişi yapmak ilişkinize taze bir enerji getirir. Henüz bir ilişkin yoksa tanışacağın biriyle aranda hızlı bir yakınlık doğabilir; karşındakinin anlattıklarını dikkatle dinle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, günlük iş düzenin bugün oldukça hareketli. Yapılacaklar listen kabarabilir; Ay İkizler'de çalışma alanından geçiyor ve işleri önceliklerine göre sıralarsan günün sonunda hepsini tamamladığını göreceksin. Sıkıcı bir görevi bile yaratıcı bir şekilde çözebilirsin; Neptün ile Mars arasındaki uyumlu açı sana ilham veriyor.

Maddi olarak bir iş ortağından ya da partnerinden gelen destek bütçeni rahatlatabilir. Ortak kaynaklar alanındaki Jüpiter'in Ay'la uyumu sayesinde bir borcu yapılandırmak için yapacağın görüşme olumlu sonuçlanabilir. Uzun vadeli bir birikim planı kurmak için de sağlam bir gün.

Gelelim aşka. Arkadaşlık alanına geçen Merkür yüzünden aşk hayatın sosyal çevrenle iç içe. Sevgilin varsa ortak arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir akşam aranızı ısıtır. Yalnız bir Oğlak isen bir arkadaşının tanıştıracağı biri ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yaratıcılığın bugün iş hayatına yansıyor. Bir fikir, tasarım ya da sunum ile dikkat çekebilirsin; İkizler burcundaki Ay kendini ifade etme alanında. Kariyer alanına yeni adım atan Merkür bir yöneticiyle yapacağın konuşmayı önemli kılıyor; ancak Plüton'la gerilen açısı yüzünden fikirlerini dayatmaktan kaçın.

Maddi olarak eğlence ve hobilere yönelik harcamalar artabilir. Keyif veren bir alışveriş yapmak istiyorsan bütçeni aşmadan küçük bir ödül seç; Venüs retroya hazırlanırken büyük alımlar için beklemek daha iyi.

Peki ya aşk? İlişki alanın ışıl ışıl, çünkü Aslan'daki Jüpiter Ay'la uyumlu açı yapıyor. Sevgilinle eğlenceli bir etkinlik planlamak ya da birlikte gülmek aranızdaki bağı güçlendirir. Kimseyle birlikte değilsen flört enerjin yüksek; beklenmedik bir yerde tanışacağın biri seni etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün iş ile ev arasındaki dengeyi kurman gerekiyor. Evden çalışmak ya da aileyle ilgili bir işi halletmek gündemini meşgul edebilir; Ay bugün İkizler'de ev ve aile alanından geçiyor. Sezgilerin de güçlü, Mars'ın Neptün'le kurduğu üçgen sayesinde iş yerinde doğru kişiye doğru zamanda ulaşacaksın.

Maddi olarak iş alanından geçen Jüpiter Ay'la kurduğu uyum sayesinde ek mesai ya da yeni bir görev üzerinden gelir fırsatı getirebilir. Resmi evrak gerektiren ödemelerde ise ayrıntıları dikkatle kontrol et; Merkür yeni girdiği Akrep'te bu konulara dikkat çekiyor.

Gelelim aşka. Sevgilinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam en güzel plan olabilir. Birlikte yemek yapmak ya da bir film izlemek aranızdaki huzuru artırır. Bekar bir Balık olarak aile ortamında ya da bir komşu aracılığıyla tanışacağın biri dikkatini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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