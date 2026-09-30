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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 1 Ekim Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 1 Ekim Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 1 Ekim Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Merkür ile Mars arasındaki gergin açı bugün aceleci hareketlerini artırabilir; merdivenlerden koşarak inmek ya da mutfakta hızlı çalışırken bıçakla küçük bir kesik almak gibi ufak kazalara dikkat et. İkizler'deki Ay ellerini ve kollarını hareketli tutacağı için uzun süre klavye başında kalıyorsan bileklerini dinlendirecek kısa molalar ver. Gün içinde başının ön kısmında bir basınç hissedersen ekran parlaklığını düşürmek ve gözlerini uzaklara odaklamak işe yarayabilir. Spor yapacaksan ağırlıkları artırmak için doğru gün değil; alıştığın tempoda kalmak omuz ve dirsek eklemlerini korur. Kafein alımını öğleden sonra kesmek de gece daha rahat dinlenmene yardım eder. Akşam yemeğini hafif tutup yatağa erkenden geçmek, yorgun düşen bedenini yarının yoğun temposuna çok daha iyi hazırlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Venüs retroya hazırlanırken bugün tatlıya ve karbonhidrata olan isteğin artabilir. Öğle arasında hamur işi yerine protein ağırlıklı bir tabak seçersen öğleden sonraki uyku halinden kurtulursun. Boğaz ve boyun bölgen hassas bir gündesin; klimalı ortamlarda boynunu açıkta bırakmamaya ve sesini zorlamamaya özen göster. İkizler'deki Ay gün boyu çok konuşmana yol açabilir, sesin kısılmaya başlarsa ılık bir bitki çayı iyi gelir. Mars ile Neptün arasındaki uyum ise hafif tempolu bir yürüyüş ya da esneme seansı için motivasyonunu artırıyor. Tiroid kontrolünü uzun zamandır ertelediysen bunun için bir randevu oluşturmak da bugünün küçük ama değerli adımlarından biri olabilir. Akşam yemeğinden sonra evin çevresinde yapacağın hafif bir tur, şeker isteğini dengeler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay bugün burcunda olduğu için enerjin yüksek ama bir o kadar da dağınık olabilir. Aynı anda birçok işe yetişmeye çalışırken öğün atlamak ya da kafeini abartmak ellerinde titreme ve çarpıntı hissi yaratabilir. Akrep'e geçen Merkür sağlık rutinini ilgilendirdiği için bugün ertelediğin bir doktor randevusunu almak ya da tahlil sonuçlarını kontrol etmek için uygun. Göğüs kafesini genişletecek birkaç derin nefes egzersizi, kapalı ortamlarda uzun süre kaldığın zamanlarda ciğerlerini rahatlatacak. Çantana bir avuç kuruyemiş ve bir meyve koymak, yoğun temponun ortasında kan şekerinin ani düşmesini önler. Öğle arasında birkaç dakika açık havada durmak dağınık enerjini toparlar. Gece yatmadan önce telefonu başucundan uzaklaştırmak da uykuya geçişini kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bedenin bugün dinlenmeye her zamankinden fazla ihtiyaç duyabilir, çünkü İkizler'deki Ay perde arkası alanında ilerliyor. Gece yeterince uyuyamadıysan öğleden sonra kısa bir kestirme ya da gözlerini kapatıp biraz dinlenmek gününü kurtarır. Midenin hassas olduğu bir gündesin; kahvaltıyı atlamamak ve baharatlı yiyecekleri sınırlamak mide ekşimesinin önüne geçer. Yoga, pilates ya da tai chi gibi yumuşak hareketler için de ideal bir gün, zira Mars'ın Neptün'le kurduğu uyum bedenini akışa açıyor. Ayakların şişmeye eğilimliyse akşamları bacaklarını bir yastıkla yükseltmek dolaşımını rahatlatacak. Göğüs bölgende bir sıkışma hissedersen dik oturup omuzlarını gevşetmek ve yavaş nefes almak rahatlamana yardımcı olur. Yatmadan önce içeceğin ılık bir papatya çayı uykuya dalmanı kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter'in Ay'la uyumu bugün iştahını açabilir; özellikle sosyal bir buluşmada tabağını doldurmadan önce iki kez düşün. Uzun süre oturarak çalışıyorsan sırtının orta kısmında ve bel bölgende bir sertlik hissedebilirsin; sık sık kalkıp omuzlarını geriye doğru çevirmek bu gerginliği azaltır. Merkür ile Mars arasındaki gergin açı ani hareketlerde kas çekmesine yol açabilir, spor yapacaksan ısınmayı atlama. Kalp ritmini düzenli tutmak için gün içinde enerji içeceklerinden uzak durmak ve akşam tempolu bir yürüyüş yapmak iyi gelecek. Saçlarının ve derinin kuruduğunu fark ediyorsan mevsim geçişinde omega içeren besinlere ve zengin bir saç bakımına biraz daha zaman ayırabilirsin. Merdiven çıkarken nefesinin çabuk daraldığını fark edersen tempoyu biraz düşür.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iş yoğunluğu bugün bağırsaklarına yansıyabilir; İkizler'deki Ay kariyer alanından geçerken stresin midende ve karnında hissedilmesi olası. Masa başında aceleyle yenen öğle yemeği şişkinliğe yol açabileceği için yemeğini yavaş yemeye ve iyice çiğnemeye özen göster. Lifli sebzeler ve bir kase yoğurt sindirimini destekleyecek. Kısa yolculuklar alanında ilerleyen Merkür yolda geçirdiğin süreyi artırabilir; uzun süre araç kullanacaksan belini destekleyen bir yastık kullanmak ve mola vermek iyi olur. Venüs'ün retroya hazırlanması ise cilt bakımında yeni bir ürün denemek yerine alıştığın rutine sadık kalmanın daha doğru olduğunu gösteriyor. Öğleden sonra kısa bir yürüyüş, hem sindirimini hareketlendirir hem de omuzlarındaki yükü hafifletir. Akşam için hafif bir sebze çorbası midene dinlenme fırsatı verecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş burcunda ilerlerken bugün bedenin denge arayışında; bel bölgende ve böbreklerin çevresinde hafif bir hassasiyet hissedebilirsin. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak yerine ara ara ayağa kalkıp kalçanı esneten birkaç hareket yapmak bu bölgeyi rahatlatır. İkizler'deki Ay uzak yerlerle ilgili planları öne çıkardığı için yolculuğa çıkacaksan yanına hafif atıştırmalıklar almayı unutma. Venüs'ün geri harekete hazırlanması cildinde kuruluk ya da hassasiyet yaratabilir; yeni bir kozmetik ürün denemek yerine nemlendirici ve güneş koruyucu gibi temel adımlara odaklan. Tuzlu yiyecekleri azaltmak ve akşam yemeğini erken saatte yemek, sabah uyandığında yüzünde ve gözlerinin çevresinde oluşabilecek ödemi belirgin şekilde azaltacak; güne daha dinç başlarsın.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür burcuna geçtiği için bugün bedeninin gönderdiği sinyallere karşı çok daha dikkatli olacaksın. İdrar yolları ve bel altı bölgen hassas bir gündesin; tuvalet ihtiyacını ertelememek ve pamuklu, rahat kıyafetler giymek önemli. Merkür'ün Plüton'la gergin açısı içinde biriktirdiğin gerginliği çene ve omuzlarına taşıyabilir; dişlerini sıktığını fark edersen yüzündeki kasları bilinçli olarak gevşet. Gün içinde birkaç kez çeneni hafifçe açıp kapatarak esnetmek bu bölgedeki baskıyı azaltır. İkizler'deki Ay dönüşüm alanında ilerlerken ertelediğin bir kontrolü ya da kan tahlilini planlamak için harekete geçebilirsin. Sıcak bir duş sonrası boynuna ve ense köküne yapacağın hafif bir masaj, gün boyu biriken sertliği çözecek. Akşam ekranlardan uzak geçireceğin sakin bir saat bedenini toparlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün birlikte hareket etmek sana iyi gelecek; İkizler'deki Ay ilişki alanında ilerlerken bir arkadaşınla ya da partnerinle yapacağın tempolu yürüyüş hem kalçalarını hem de bacaklarını çalıştırır. Uyluk arkasında bir gerginlik hissediyorsan günün sonunda birkaç esneme hareketi yapmayı ihmal etme. Akrep'e geçen Merkür gizli alanında ilerlediği için uykunun kalitesi dalgalanabilir; yatmadan önce ağır yemeklerden ve alkolden uzak durmak karaciğerini de rahatlatır. Akşam öğününde kızartma yerine ızgara sebzeleri seçmek bu desteği artıracak. Jüpiter'in Ay'la uyumu iyimserliğini artırıyor; yeni bir spor aktivitesine başlamak için ilk adımı bugün atabilirsin. Yalnız heves ederek ilk günden fazla yüklenme; kas ağrısı yaşamamak için hareketlerin süresini yavaş yavaş artırmak en sağlıklısı olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, İkizler'deki Ay sağlık ve günlük düzen alanında ilerlerken bugün rutinine küçük ama etkili değişiklikler eklemek için ideal bir gün. Dizlerin ve ayak bileklerin hassas olabileceği için uzun süre ayakta kalacaksan destekli ayakkabılar giy. Diş etlerinde bir kanama ya da hassasiyet fark ettiysen diş hekimi randevunu daha fazla erteleme. Mars ile Neptün arasındaki uyum, kas ağrılarını hafifletmek için masaj ya da sıcak kompres gibi rahatlatıcı yöntemlere başvurmanı destekliyor. Günlük adım sayını takip etmek ve öğünlerini sabit bir düzene bağlamak metabolizmanı dengeleyecek. Kemik sağlığın için süt ürünlerine ve yeşil yapraklı sebzelere öğünlerinde düzenli olarak yer vermek de uzun vadede fark yaratır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bedenini hareket ettirmenin en keyifli yolunu bulmak bugün senin elinde; İkizler'deki Ay eğlence alanından geçerken dans etmek, bisiklete binmek ya da oyun oynarken koşmak spor salonundan daha iyi gelebilir. Bileklerinde ve baldırlarında şişlik ya da karıncalanma hissedersen bacaklarını ara ara yükselt ve ayak parmaklarını hareket ettir. Kariyer alanına adım atan Merkür iş yükünü artırabilir; ekran başında geçen uzun zamanlarda göz kuruluğu yaşayabilirsin, sık sık uzağa bakmak gözlerini dinlendirir. Masanda küçük bir stres topu bulundurmak ellerindeki gerginliği atmana yardım edebilir. Merkür'ün Plüton'la gergin açısı uykunu bölebilir; yatmadan önce hafif bir kitap okumak iyi gelecek. Yatak odanı serin ve karanlık tutmak da gece boyunca daha derin ve kesintisiz uyumanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, İkizler'deki Ay ev ve aile alanında ilerlerken bugün evde kendine ayıracağın sakin zaman bedenin için şifa gibi olacak. Ayak tabanlarında bir ağrı ya da yorgunluk hissediyorsan akşam ayak bileklerini daire çizerek çevirmek ve parmaklarını esnetmek iyi gelir. İş alanındaki Jüpiter'in Ay'la uyumu enerjini yükseltse de fazla iş yükü bağışıklığını zorlayabilir; mevsim geçişinde C vitamini içeren meyvelere ve yeşil yapraklı sebzelere tabağında yer aç. Meditasyon ya da nefes çalışması gibi sakinleştirici pratiklerin etkisi de bugün artıyor, çünkü Mars ile Neptün uyumlu bir açı kuruyor. Evde temizlik yaparken kimyasal ürünlerin kokusuna karşı hassas olabileceğin için pencereleri açık tutmayı unutma. Gün sonunda sevdiğin bir müziği açıp gözlerini kapatmak sinirlerini yatıştıracak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
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