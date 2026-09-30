Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, Venüs retroya hazırlanırken bugün tatlıya ve karbonhidrata olan isteğin artabilir. Öğle arasında hamur işi yerine protein ağırlıklı bir tabak seçersen öğleden sonraki uyku halinden kurtulursun. Boğaz ve boyun bölgen hassas bir gündesin; klimalı ortamlarda boynunu açıkta bırakmamaya ve sesini zorlamamaya özen göster. İkizler'deki Ay gün boyu çok konuşmana yol açabilir, sesin kısılmaya başlarsa ılık bir bitki çayı iyi gelir. Mars ile Neptün arasındaki uyum ise hafif tempolu bir yürüyüş ya da esneme seansı için motivasyonunu artırıyor. Tiroid kontrolünü uzun zamandır ertelediysen bunun için bir randevu oluşturmak da bugünün küçük ama değerli adımlarından biri olabilir. Akşam yemeğinden sonra evin çevresinde yapacağın hafif bir tur, şeker isteğini dengeler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…