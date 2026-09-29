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Çöp Başı Dedikodusundan Bayrampaşalı Dua Lipa'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Çöp Başı Dedikodusundan Bayrampaşalı Dua Lipa'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 17:34
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Salıya eylülün bitmek bilmeyen son günlerinde girdik; maaş gününü bekleyenlerin sabrı taşmak üzere. X'in gündemine bu kez Dua Lipa'nın kuzeninin düğününden paylaştığı fotoğraflar oturdu. Görkemli salonu gören kullanıcılar Arnavutluk ekonomisine dair teoriler üretmeye, şarkıcının ailesinin göç rotasını yeniden çizmeye başladı.

Tez danışmanından gelen tuhaf saatli randevu mesajı, sabahın köründe atılan günaydının yarattığı panik, okulda çöp kutusu başında toplanan küçük öğrenciler ve bir türlü açılmayan kahve fincanı da listede. Kahvehanede okey masasından kulağa çalınan diyalog ve Ferhat Göçer'in kendi şarkı sözüne yaptığı yorum da gün boyu elden ele dolaştı.

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Dua Lipa'nın kuzeninin düğünü Arnavutluk ekonomisine dair yeni bir teori doğurdu

Dua Lipa'nın kuzeninin düğünü Arnavutluk ekonomisine dair yeni bir teori doğurdu
twitter.com

Dua Lipa'nın paylaşımında şöyle yazıyordu: 'Kuzenim hayallerinin kadınıyla evlendi ve kocaman bir Arnavut düğünü yaptık! Ailemiz büyüyor!'

Belli bir yaştan sonra her sandalye bir davetiye

Belli bir yaştan sonra her sandalye bir davetiye
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Kraliçe I. Elizabeth'in meşhur yakalığı kalemtıraşta kendiliğinden çıkıyor
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Okulun ilk haftalarında çöp kutusu başında dedikodu mesaisi
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Açılmayan fincana bilimsel bir yorum geldi

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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