Çöp Başı Dedikodusundan Bayrampaşalı Dua Lipa'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Salıya eylülün bitmek bilmeyen son günlerinde girdik; maaş gününü bekleyenlerin sabrı taşmak üzere. X'in gündemine bu kez Dua Lipa'nın kuzeninin düğününden paylaştığı fotoğraflar oturdu. Görkemli salonu gören kullanıcılar Arnavutluk ekonomisine dair teoriler üretmeye, şarkıcının ailesinin göç rotasını yeniden çizmeye başladı.
Tez danışmanından gelen tuhaf saatli randevu mesajı, sabahın köründe atılan günaydının yarattığı panik, okulda çöp kutusu başında toplanan küçük öğrenciler ve bir türlü açılmayan kahve fincanı da listede. Kahvehanede okey masasından kulağa çalınan diyalog ve Ferhat Göçer'in kendi şarkı sözüne yaptığı yorum da gün boyu elden ele dolaştı.
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Dua Lipa'nın kuzeninin düğünü Arnavutluk ekonomisine dair yeni bir teori doğurdu
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Belli bir yaştan sonra her sandalye bir davetiye
TFF de Montella da sabaha kadar konuşulurdu
Günaydını uzatınca gelen soru: Sevgili mi olduk?
Kraliçe I. Elizabeth'in meşhur yakalığı kalemtıraşta kendiliğinden çıkıyor
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Dua Lipa'nın ailesi Londra yerine Bayrampaşa'yı seçseydi
Bitmeyen eylül insanı Rus romanı karakterine çevirdi
Aynı rahatsızlığı yaşayanlar tanışsın dendi, biri kendi kendine selam verdi
Çocukken hayali kurulan market rafının yetişkinlikteki hali
Babaanne, dedeye kavuşma sırası konusunda biraz kırgın
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Ferhat Göçer şarkısındaki sözün arkasında durdu
Okulun ilk haftalarında çöp kutusu başında dedikodu mesaisi
Açılmayan fincana bilimsel bir yorum geldi
Tez danışmanından 25.30 randevusu
Okey masasındaki fon sorusuna tek gülen oldu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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