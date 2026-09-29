Ne Sezyum Ne Stronsiyum: Dünyanın En Doğru Saati O Elementten Üretildi

Rekorun sahibi, periyodik tablonun pek bilinmeyen üyelerinden lutesyum. CQT ekibi bu elementle on yılı aşkın süre önce, doğru özelliklere sahip olduğu sezgisiyle çalışmaya başladı. Ekibin bildiği kadarıyla dünyada lutesyumu zaman ölçümü için kullanan başka bir grup yok.

Atom saatlerinin mantığı onlarca yıldır aynı. Atomdaki bir elektron enerji seviyesi değiştirdiğinde belirli bir frekansta ışıkla etkileşime giriyor. Bu frekans atomun değişmeyen bir özelliği olduğu için bir lazer tam bu değere ayarlanıyor ve ışığın salınımları bir sarkaç gibi zamanı sayıyor.

Dünyanın resmi zamanı 1960'lardan bu yana sezyum atomlarına dayanıyor. GPS'ten iletişim ve ulaşım ağlarına kadar pek çok sistem sezyum saatleriyle senkronize çalışıyor. Ancak iterbiyum, stronsiyum ve alüminyumla kurulan optik saatler çok daha hızlı salındıkları için daha hassas sonuç veriyor. Uluslararası zaman otoritesi, saniyenin 2030 ya da sonrasında bu yeni nesil saatlere göre yeniden tanımlanmasını değerlendiriyor.

Singapurlu ekip, lutesyum saatinin frekansını 19 ondalık basamağa kadar ölçtü ve 1 × 10⁻¹⁹ belirsizlik değerine ulaştı. Bu, şimdiye kadar herhangi bir optik atom saati için bildirilen en düşük değer. Çalışmanın ayrıntıları Nature dergisinde yer alıyor.