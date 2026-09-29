Ne Sezyum Ne Stronsiyum: Dünyanın En Doğru Saati O Elementten Üretildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Saniyeyi trilyonlarca ana bölüp her birini ölçebilen yeni bir atom saati, zaman ölçümünde çıtayı bir kez daha yükseltti. Singapur Ulusal Üniversitesi'ne (NUS) bağlı Kuantum Teknolojileri Merkezi'nde (CQT) geliştirilen saat, bugüne kadar kaydedilen en düşük hata payına ulaştı. Sonuçlar 23 Eylül'de Nature dergisinde yayımlandı. Ekibin lideri Doç. Dr. Murray Barrett, 'Şu anda elimizdeki saatin dünyanın en doğru saati olduğundan eminim' diyor.
Kaynak: NUS News
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saatin frekansı 19 ondalık basamağa kadar ölçüldü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki saat karşılaştırıldı, aradaki 5 milimetrelik yükseklik farkı bile yakalandı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın