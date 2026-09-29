Gökbilimciler Şaşkın: Ters Yönde Dönen Gezegen Keşfedildi

Gezegenler, genç bir yıldızın etrafında dönen gaz ve toz diskinden doğuyor. Yıldız ve gezegenler aynı buluttan oluştuğu için genellikle aynı yönde dönüyor. Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerde, yörünge ile Güneş'in dönme ekseni arasındaki açı yalnızca birkaç derece.

GJ 3090 b ise bu kurala uymuyor. Gezegen, 2022'de NASA'nın TESS uydusuyla keşfedilmişti. Dünya'nın yaklaşık 2,2 katı yarıçapa ve 4,5 katı kütleye sahip ve yıldızının etrafındaki turunu yaklaşık 2,9 günde tamamlıyor.

Cenevre Üniversitesi'nden Yann Carteret liderliğindeki uluslararası ekip, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki 3,6 metrelik teleskobuna bağlı NIRPS kızılötesi spektrografıyla gezegenin altı geçişini gözlemledi. Hesaplamalar, yörüngenin yıldızın dönüşüne göre yaklaşık 136 derece eğik olduğunu, yani gezegenin ters yönde döndüğünü ortaya koydu.