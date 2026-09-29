Gökbilimciler Şaşkın: Ters Yönde Dönen Gezegen Keşfedildi
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Gökbilimciler, yıldızının etrafında ters yönde dolanan bir gezegen tespit etti. Dünya'dan 73 ışık yılı uzaklıktaki GJ 3090 b, kırmızı cüce denilen bir yıldızın çevresinde böyle bir yörüngede bulunan ilk gezegen oldu. Araştırmacılar bunun nedenini henüz kesin olarak açıklayamıyor!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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