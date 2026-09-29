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Gökbilimciler Şaşkın: Ters Yönde Dönen Gezegen Keşfedildi

Gökbilimciler Şaşkın: Ters Yönde Dönen Gezegen Keşfedildi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 14:01
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Gökbilimciler, yıldızının etrafında ters yönde dolanan bir gezegen tespit etti. Dünya'dan 73 ışık yılı uzaklıktaki GJ 3090 b, kırmızı cüce denilen bir yıldızın çevresinde böyle bir yörüngede bulunan ilk gezegen oldu. Araştırmacılar bunun nedenini henüz kesin olarak açıklayamıyor! 

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Eksen Eğikliği 136 Derece Çıktı

Eksen Eğikliği 136 Derece Çıktı

Gezegenler, genç bir yıldızın etrafında dönen gaz ve toz diskinden doğuyor. Yıldız ve gezegenler aynı buluttan oluştuğu için genellikle aynı yönde dönüyor. Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerde, yörünge ile Güneş'in dönme ekseni arasındaki açı yalnızca birkaç derece.

GJ 3090 b ise bu kurala uymuyor. Gezegen, 2022'de NASA'nın TESS uydusuyla keşfedilmişti. Dünya'nın yaklaşık 2,2 katı yarıçapa ve 4,5 katı kütleye sahip ve yıldızının etrafındaki turunu yaklaşık 2,9 günde tamamlıyor.

Cenevre Üniversitesi'nden Yann Carteret liderliğindeki uluslararası ekip, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki 3,6 metrelik teleskobuna bağlı NIRPS kızılötesi spektrografıyla gezegenin altı geçişini gözlemledi. Hesaplamalar, yörüngenin yıldızın dönüşüne göre yaklaşık 136 derece eğik olduğunu, yani gezegenin ters yönde döndüğünü ortaya koydu.

Cevap İkinci Bir Diskte Saklı Olabilir

Cevap İkinci Bir Diskte Saklı Olabilir

Böyle bir yörüngenin en olası açıklaması, büyük kütleli bir gezegenin ya da yoldaş bir yıldızın çekim etkisiyle gezegeni savurması olurdu. Ancak ekip sistemde ne dev bir gezegen ne de ikinci bir yıldız buldu. Üstelik GJ 3090 b, birden fazla gezegeni olan bir sistemin en içteki gezegeni.

Araştırmacılara göre cevap, sistemin oluşumunda saklı olabilir. Yıldız, çevresindeki ortamdan farklı yönde dönen ikinci bir gaz ve toz diski edinmiş olabilir. Bu diskte oluşan gezegenler de GJ 3090 b gibi ters yörüngelere sahip olabilir.

Çalışmanın ortak yazarı Vincent Bourrier, farklı yönde hizalanmış ikinci bir diskten yeni gezegenler doğabileceği fikrinin özellikle heyecan verici olduğunu söylüyor. Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, bu senaryonun doğrulanması için daha fazla gözlem gerektiğini vurguluyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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