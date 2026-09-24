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Bilim Dünyasında Tarihi An: İlk Kez Başka Bir Gezegenden Sinyal Alındı

Bilim Dünyasında Tarihi An: İlk Kez Başka Bir Gezegenden Sinyal Alındı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 20:43
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Evrende yalnız olup olmadığımızı anlamaya çalışan bilim insanları, uzayın derinliklerini dinlemeye ve incelemeye kesintisiz biçimde devam ediyor. Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi'nden uzmanların yürüttüğü son araştırmada, uzay çalışmalarında milat sayılabilecek nitelikte önemli bir aşama kaydedildi. Araştırmacılar, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenden, yani bir ötegezegenden ilk defa doğrudan gelen radyo sinyalleri tespit etti. Geçmiş yıllarda yapılan gözlemlerde radyo dalgaları yakalansa da bunların etrafında döndükleri yıldızdan mı yoksa gezegenin kendisinden mi kaynaklandığı kesinleştirilemiyordu. Ancak bu durum, Dünya dışı akıllı varlıkların bizimle iletişim kurmaya çalıştığı anlamına gelmiyor.

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Radyo Dalgalarının Kaynağının Gezegendeki Kutup Işıkları Olduğu Anlaşıldı

Radyo Dalgalarının Kaynağının Gezegendeki Kutup Işıkları Olduğu Anlaşıldı

Elde edilen sinyaller, gezegenin atmosferindeki yüklü parçacıkların manyetik alanla etkileşime girmesi sonucu oluşan kutup ışıklarından, yani auroralardan kaynaklanıyor. Dünya'daki kuzey ve güney ışıklarına benzeyen bu süreç, yüksek enerjili radyo patlamalarını beraberinde getiriyor. Güney Afrika'da bulunan MeerKAT radyo teleskop dizisi kullanılarak gerçekleştirilen gözlemlerde, 0,85 ile 3,5 GHz frekans aralığında tekrarlayan ve güçlü bir biçimde dairesel polarize olan radyo dalgaları kaydedildi. Dünyadan yaklaşık 63,4 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris yıldız sistemi mercek altına alındığında, merkezdeki yıldızın değil, sistemdeki 'Beta Pictoris b' isimli dev ötegezegenin bu yayınları yaptığı net biçimde doğrulandı.

Devasa Gezegenin Dünya'dan Binlerce Kat Güçlü Bir Manyetik Alana Sahip Olduğu Belirlendi

Devasa Gezegenin Dünya'dan Binlerce Kat Güçlü Bir Manyetik Alana Sahip Olduğu Belirlendi

Jüpiter'in yaklaşık 10 katı kütleye sahip olan Beta Pictoris b, kendi etrafındaki dönüşünü yalnızca 8-9 saat gibi kısa bir sürede tamamlıyor. Yakalanan radyo dalgalarının niteliği, gezegendeki manyetik alanın Dünya'dakinden binlerce kat daha güçlü olduğunu gösteriyor. Bu tablo, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenin manyetik alan gücünün ilk kez doğrudan ölçülmesi anlamına da geliyor.

Gelecek Nesil Teleskoplar Benzer Yapıdaki Başka Ötegezegenleri de İnceleme İmkânı Sunacak

Gelecek Nesil Teleskoplar Benzer Yapıdaki Başka Ötegezegenleri de İnceleme İmkânı Sunacak

Yakalanan bu tarihi başarının ardından bilim ekibi, yakın sistemlerde yer alan diğer dev ötegezegenleri incelemeyi hedefliyor. Yeni nesil radyo gözlemevlerinin sağlayacağı yüksek hassasiyet sayesinde, benzer gezegenlerdeki manyetik alanların ve atmosferik süreçlerin çok daha ayrıntılı bir biçimde haritalandırılması planlanıyor. Henüz hakemli bir dergide yayımlanmayan çalışma, bilim dünyasının erişimine açık arXiv platformu üzerinden kamuoyuyla paylaşılmış bulunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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