Bilim Dünyasında Tarihi An: İlk Kez Başka Bir Gezegenden Sinyal Alındı

Evrende yalnız olup olmadığımızı anlamaya çalışan bilim insanları, uzayın derinliklerini dinlemeye ve incelemeye kesintisiz biçimde devam ediyor. Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi'nden uzmanların yürüttüğü son araştırmada, uzay çalışmalarında milat sayılabilecek nitelikte önemli bir aşama kaydedildi. Araştırmacılar, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenden, yani bir ötegezegenden ilk defa doğrudan gelen radyo sinyalleri tespit etti. Geçmiş yıllarda yapılan gözlemlerde radyo dalgaları yakalansa da bunların etrafında döndükleri yıldızdan mı yoksa gezegenin kendisinden mi kaynaklandığı kesinleştirilemiyordu. Ancak bu durum, Dünya dışı akıllı varlıkların bizimle iletişim kurmaya çalıştığı anlamına gelmiyor.

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