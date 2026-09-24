147 Yıl Önce Toprağa Gömdüğü Şişeler İnsanlığı Kurtarabilir: Her Biri 20 Yılda Bir Açılıyor

En son 2021 yılında topraktan çıkarılan şişedeki numuneler, aradan geçen 140 yılı aşkın süreye rağmen bazı türlerin hayatta kalmayı başardığını gösterdi. Yapılan ekim çalışmalarında sığır kuyruğu familyasına ait tohumlar filizlenirken, DNA analizleri sayesinde gömülen türler arasında önceden fark edilmeyen hibrit yapıların varlığı da saptandı. Doğal yollarla çimlenmeyen tohumlar için hemen pes edilmeyip yapay kış simülasyonları, dondurma işlemleri ve duman maruziyeti gibi en güncel teknikler uygulanıyor. Yapılan tüm müdahalelere rağmen canlılık göstermeyen tohumlar ise moleküler seviyede incelemeye alınarak uykuda kalma mekanizmaları detaylıca analiz ediliyor.