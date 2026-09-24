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147 Yıl Önce Toprağa Gömdüğü Şişeler İnsanlığı Kurtarabilir: Her Biri 20 Yılda Bir Açılıyor

147 Yıl Önce Toprağa Gömdüğü Şişeler İnsanlığı Kurtarabilir: Her Biri 20 Yılda Bir Açılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 19:06
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Botanik bilimci William James Beal’ın 1879 yılında başlattığı sıra dışı deney, tarımsal sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği alanında ezber bozmaya devam ediyor. Toprağın derinine gömülen şişelerden çıkarılan tohumlar, bitkilerin zorlu koşullara karşı geliştirdiği direncin şifrelerini günümüze taşıyor. İklim krizinin kapıya dayandığı çağımızda bu tarihi çalışma, geleceğin tarlalarına ışık tutacak hayati veriler sunuyor.

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Kaynak: https://www.yahoo.com/news/science/ar...
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Bilim dünyası tohumların toprak altındaki dayanıklılık sürelerini keşfetmek üzere harekete geçti

Bilim dünyası tohumların toprak altındaki dayanıklılık sürelerini keşfetmek üzere harekete geçti

Söz konusu bilimsel yolculuk, botanik bilimci William James Beal’ın bitki tohumlarının ne kadar süre boyunca canlı kalabileceğini ölçme arzusuyla şekillendi. Tarımsal üretim, gıda güvenliği ve biyoçeşitliliğin korunması bakımından kritik önem taşıyan araştırmada, her birine 20 farklı türden 50’şer adet tohum yerleştirilen 20 adet özel şişe hazırlandı. Şişeler, tohumların çimlenmeden canlılığını koruyabileceği ideal nem dengesini sağlamak amacıyla ağızları açık biçimde toprağa gömüldü. Başlangıçta beşer yıllık aralıklarla yürütülen kazı takvimi, zaman içerisinde zaman dilimlerinin uzatılmasıyla 20 yıllık periyotlara çevrildi. Araştırma ekibi, ışığın tohumların yapısını bozmasını önlemek maksadıyla kazı işlemlerini gece yarısı karanlığında büyük bir gizlilikle yürütüyor.

Çıkarılan numuneler üzerinde yürütülen modern laboratuvar incelemeleri şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu

Çıkarılan numuneler üzerinde yürütülen modern laboratuvar incelemeleri şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu

En son 2021 yılında topraktan çıkarılan şişedeki numuneler, aradan geçen 140 yılı aşkın süreye rağmen bazı türlerin hayatta kalmayı başardığını gösterdi. Yapılan ekim çalışmalarında sığır kuyruğu familyasına ait tohumlar filizlenirken, DNA analizleri sayesinde gömülen türler arasında önceden fark edilmeyen hibrit yapıların varlığı da saptandı. Doğal yollarla çimlenmeyen tohumlar için hemen pes edilmeyip yapay kış simülasyonları, dondurma işlemleri ve duman maruziyeti gibi en güncel teknikler uygulanıyor. Yapılan tüm müdahalelere rağmen canlılık göstermeyen tohumlar ise moleküler seviyede incelemeye alınarak uykuda kalma mekanizmaları detaylıca analiz ediliyor.

Geçmişten kalan bu miras iklim değişikliğine karşı dirençli ürünler geliştirilmesinde kritik rol üstleniyor

Geçmişten kalan bu miras iklim değişikliğine karşı dirençli ürünler geliştirilmesinde kritik rol üstleniyor

Günümüzde Michigan State University akademisyenlerince kararlılıkla sürdürülen proje, aşırı sıcaklık ve değişen iklim koşullarına dayanıklı yeni ürün çeşitlerinin geliştirilmesine imkan tanıyor. Tohumların uzun yıllar boyunca canlı kalmasını sağlayan genetik faktörlerin çözülmesi, küresel gıda krizlerine karşı koruyucu bir kalkan oluşturan tohum bankalarının verimliliğini artırıyor. Toprak altında yalnızca dört şişenin kaldığı bu tarihi deney, 2040 yılında yapılması planlanan bir sonraki kazı adımıyla bilim dünyasını heyecanlandırmaya ve insanlığın geleceğini güvence altına almaya devam edecek.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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