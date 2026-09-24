147 Yıl Önce Toprağa Gömdüğü Şişeler İnsanlığı Kurtarabilir: Her Biri 20 Yılda Bir Açılıyor
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Kaynak: https://www.yahoo.com/news/science/ar...
Botanik bilimci William James Beal’ın 1879 yılında başlattığı sıra dışı deney, tarımsal sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği alanında ezber bozmaya devam ediyor. Toprağın derinine gömülen şişelerden çıkarılan tohumlar, bitkilerin zorlu koşullara karşı geliştirdiği direncin şifrelerini günümüze taşıyor. İklim krizinin kapıya dayandığı çağımızda bu tarihi çalışma, geleceğin tarlalarına ışık tutacak hayati veriler sunuyor.
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Bilim dünyası tohumların toprak altındaki dayanıklılık sürelerini keşfetmek üzere harekete geçti
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Çıkarılan numuneler üzerinde yürütülen modern laboratuvar incelemeleri şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu
Geçmişten kalan bu miras iklim değişikliğine karşı dirençli ürünler geliştirilmesinde kritik rol üstleniyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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