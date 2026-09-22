Yüzyıllardır Aranan İmparatoriçenin Mezarı Havalimanı Şantiyesinde Çıktı
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Kaynak: https://www.heritagedaily.com/2026/09...
Çin’in Xi’an Xianyang Uluslararası Havalimanı’nın genişleme sahasında yürütülen arkeolojik kazılar, ülkenin kaderini şekillendiren tarihi bir keşfe ev sahipliği yapıyor. Modern pistlerin yanı başında bulunan görkemli lahit kompleksinin, Çin’i MÖ 221 yılında ilk kez tek bir çatı altında toplayan İmparator Qin Shi Huang’ın manevi büyükannesi Dul İmparatoriçe Huayang’a ait olduğu değerlendiriliyor. Yüzyıllar boyunca defalarca yağmalanmasına rağmen alandan çıkarılan yüzlerce seramik, bronz, yeşim ve cam eser dönemin ihtişamını günümüze taşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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