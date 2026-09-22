Yüzyıllardır Aranan İmparatoriçenin Mezarı Havalimanı Şantiyesinde Çıktı

Huayang, tarihte yalnızca bir imparatoriçe olarak değil, aynı zamanda taht sıralamasını değiştiren stratejik hamleleriyle de tanınıyor. Kral Xiaowen ile olan evliliğinden çocuğu bulunmayan Huayang, rehin olarak başka bir devlete gönderilen genç pazar prensi Ying Yiren’i evlat edindi. Bu kritik karar, Ying Yiren’in tahta çıkmasını ve ardından oğlu Qin Shi Huang’ın Çin’i birleştiren tarihi zaferler kazanmasını sağladı. Dolayısıyla tespit edilen bu yapı, birleştirici hanedanlığın temelini atan en kilit figürlerden birine ev sahipliği yapıyor.