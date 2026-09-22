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Yüzyıllardır Aranan İmparatoriçenin Mezarı Havalimanı Şantiyesinde Çıktı

Yüzyıllardır Aranan İmparatoriçenin Mezarı Havalimanı Şantiyesinde Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 17:32
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Çin’in Xi’an Xianyang Uluslararası Havalimanı’nın genişleme sahasında yürütülen arkeolojik kazılar, ülkenin kaderini şekillendiren tarihi bir keşfe ev sahipliği yapıyor. Modern pistlerin yanı başında bulunan görkemli lahit kompleksinin, Çin’i MÖ 221 yılında ilk kez tek bir çatı altında toplayan İmparator Qin Shi Huang’ın manevi büyükannesi Dul İmparatoriçe Huayang’a ait olduğu değerlendiriliyor. Yüzyıllar boyunca defalarca yağmalanmasına rağmen alandan çıkarılan yüzlerce seramik, bronz, yeşim ve cam eser dönemin ihtişamını günümüze taşıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.heritagedaily.com/2026/09...
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Bilimsel Veriler Tarihin Akışını Değiştiren İsme İşaret Ediyor

Bilimsel Veriler Tarihin Akışını Değiştiren İsme İşaret Ediyor

Yürütülen laboratuvar analizleri ve radyokarbon tarihleme çalışmaları, buluntuların MÖ 389 ile 208 yılları arasına dayandığını belgeliyor. Bu zaman aralığı, MÖ 230 yılında hayatını kaybeden İmparatoriçe Huayang’ın yaşam dönemiyle tamamen örtüşüyor. Arkeologlar, 2018 yılında başlayan ve 2022’de genişletilen saha araştırmalarında elde edilen veriler ışığında mezarın aidiyetini netleştirmeyi başardılar. İlk aşamada Kuzey Zhou Hanedanlığı dönemine ait olduğu düşünülen yapının, detaylı incelemeler sonucunda Savaşan Devletler Dönemi’ndeki Qin Devleti’nin kraliyet geleneklerini yansıttığı tespit edildi.

Siyasi Deha Çin’in İlk İmparatorunun Yolunu Açtı

Siyasi Deha Çin’in İlk İmparatorunun Yolunu Açtı

Huayang, tarihte yalnızca bir imparatoriçe olarak değil, aynı zamanda taht sıralamasını değiştiren stratejik hamleleriyle de tanınıyor. Kral Xiaowen ile olan evliliğinden çocuğu bulunmayan Huayang, rehin olarak başka bir devlete gönderilen genç pazar prensi Ying Yiren’i evlat edindi. Bu kritik karar, Ying Yiren’in tahta çıkmasını ve ardından oğlu Qin Shi Huang’ın Çin’i birleştiren tarihi zaferler kazanmasını sağladı. Dolayısıyla tespit edilen bu yapı, birleştirici hanedanlığın temelini atan en kilit figürlerden birine ev sahipliği yapıyor.

Geleneksel Ölü Gömme Adetlerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Geleneksel Ölü Gömme Adetlerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Tarihi kaynaklar Huayang’ın eşi Kral Xiaowen ile aynı alana gömüldüğünü kaydetse de, yeni bulgular bu duruma farklı bir boyut kazandırıyor. Kralın mezarından yaklaşık 2,3 kilometre uzaklıkta konumlanan bu ayrı alan, Qin Krallığı’nda cenaze mimarisinin evrim geçirdiğini kanıtlıyor. Kralın birden fazla eşinin bulunması nedeniyle hükümdar ve eşlerinin ayrı komplekslere gömülmesi geleneği tam da bu dönemde şekillenmeye başladı. Araştırmacılar, havalimanı yakınındaki bu yerleşimin dünyaca ünlü Toprak Askerler’e de ev sahipliği yapan anıtsal imparatorluk mezarlarının ilk mimari prototipi olduğunu belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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