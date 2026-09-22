Savaşı Kazandıktan Sonra Düşman Tanklarını Eritip Katedral Yaptılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://arkeonews.net/a-cathedral-bui...
Moskova yakınlarında yükselen görkemli bir katedral, ziyaretçilerini sıradan bir mimari yapıdan oldukça farklı, tarihî ve çarpıcı bir detayla karşılıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Katedrali'nin merdivenlerinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında mağlup edilen Nazi Almanya’sına ait tank paletlerinin eritilmesiyle elde edilen metal alaşımlar yer alıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ziyaretçiler Mağlup Bir Ordunun Silahları Üzerinde Yürüyerek İbadethaneye Adım Atıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Katedralin Her Mimarisi ve Ölçüsü 1945 Zaferine Saygı Duruşunda Bulunuyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın