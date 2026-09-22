article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Savaşı Kazandıktan Sonra Düşman Tanklarını Eritip Katedral Yaptılar

Savaşı Kazandıktan Sonra Düşman Tanklarını Eritip Katedral Yaptılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 16:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Moskova yakınlarında yükselen görkemli bir katedral, ziyaretçilerini sıradan bir mimari yapıdan oldukça farklı, tarihî ve çarpıcı bir detayla karşılıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Katedrali'nin merdivenlerinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında mağlup edilen Nazi Almanya’sına ait tank paletlerinin eritilmesiyle elde edilen metal alaşımlar yer alıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://arkeonews.net/a-cathedral-bui...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ziyaretçiler Mağlup Bir Ordunun Silahları Üzerinde Yürüyerek İbadethaneye Adım Atıyor

Ziyaretçiler Mağlup Bir Ordunun Silahları Üzerinde Yürüyerek İbadethaneye Adım Atıyor

Moskova dışındaki Kubinka bölgesinde bulunan Patriot Park'ta inşa edilen bu ibadethane, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya’sına karşı kazandığı zaferin 75. yıl dönümünü simgeliyor. Dönemin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, katedralin inşası sırasında yaptığı açıklamada, ele geçirilen Alman tanklarının paletlerinin ergitilerek merdiven basamaklarına katıldığını resmen doğrulayarak mimarideki bu sıra dışı tercihi netleştirmiş bulunuyor. Bu tercihin ardındaki temel amaç ise ziyaretçilerin binaya girerken 1945 yılında bozguna uğratılan bir ordunun silahlarına basarak ilerlemesini sağlamak şeklinde öne çıkıyor.

Proje yalnızca tank parçalarıyla sınırlı kalmayıp Rusya Savunma Bakanlığı stoklarında korunan Wehrmacht silahlarının da mimariye entegre edilmesini kapsıyor. Eritilen bu metaller giriş adımlarında kullanılırken, ele geçirilen diğer mühimmatlar katedralin iç mekân tabanındaki metal kaplamalarda kendine yer buluyor. Düşman silahlarının dini yapılarda sergilenmesi geleneksel olarak yeni sayılmasa da, Kubinka’daki yapıda bu materyallerin doğrudan eritilerek binanın bir parçası haline getirilmesi yöntemi benimsiniyor.

Katedralin Her Mimarisi ve Ölçüsü 1945 Zaferine Saygı Duruşunda Bulunuyor

Katedralin Her Mimarisi ve Ölçüsü 1945 Zaferine Saygı Duruşunda Bulunuyor

Koyu yeşil dış cephesi, anıtsal kubbeleri ve işlenmiş mozaikleriyle hem bir Ortodoks ibadethanesi hem de askeri anıt niteliği taşıyan katedralin ölçüleri tamamen savaş tarihindeki kritik tarihlere dayanıyor. Yapının ana kubbe tamburu 19,45 metrelik çapıyla zafer yılı olan 1945'i sembolize ederken, 75 metre yüksekliğindeki çan kulesi zaferin 75. yıl dönümünü temsil ediyor.

İsa'nın Dirilişi'ne adanan ve 14 Haziran 2020 tarihinde Patrik Kirill tarafından takdis edilen bu eser, Sovyet savaş çabalarını belgeleyen geniş bir müze kompleksinin merkezinde konumlanıyor. Çatışmalardan kalan materyallerin kullanımı Britanya'daki Coventry Katedrali gibi örneklerde barış ve uzlaşıyı simgelerken, Kubinka'da ise doğrudan askeri bir zaferin kalıcı anıtına dönüşüyor. Savaştan onlarca yıl sonra, bir zamanlar zırhlı araçları hareket ettiren bu çelikler, günümüzde Rusya'nın en ana askeri katedraline girenlerin ayakları altında uzanmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın