Moskova dışındaki Kubinka bölgesinde bulunan Patriot Park'ta inşa edilen bu ibadethane, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya’sına karşı kazandığı zaferin 75. yıl dönümünü simgeliyor. Dönemin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, katedralin inşası sırasında yaptığı açıklamada, ele geçirilen Alman tanklarının paletlerinin ergitilerek merdiven basamaklarına katıldığını resmen doğrulayarak mimarideki bu sıra dışı tercihi netleştirmiş bulunuyor. Bu tercihin ardındaki temel amaç ise ziyaretçilerin binaya girerken 1945 yılında bozguna uğratılan bir ordunun silahlarına basarak ilerlemesini sağlamak şeklinde öne çıkıyor.

Proje yalnızca tank parçalarıyla sınırlı kalmayıp Rusya Savunma Bakanlığı stoklarında korunan Wehrmacht silahlarının da mimariye entegre edilmesini kapsıyor. Eritilen bu metaller giriş adımlarında kullanılırken, ele geçirilen diğer mühimmatlar katedralin iç mekân tabanındaki metal kaplamalarda kendine yer buluyor. Düşman silahlarının dini yapılarda sergilenmesi geleneksel olarak yeni sayılmasa da, Kubinka’daki yapıda bu materyallerin doğrudan eritilerek binanın bir parçası haline getirilmesi yöntemi benimsiniyor.