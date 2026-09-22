Ay Kova Burcuna Geçiyor: Bu 4 Burcun Hayatı Kökünden Değişiyor!

Gökyüzünde küçük ama etkisi büyük bir hareketlilik var. Ay, Kova burcuna geçti ve 23 Eylül'e kadar burada kalacak. Ay'ın bulunduğu burç, birkaç gün boyunca hangi konuların daha fazla gündeme gelebileceğine dair ipuçları verir. Kova transiti ise her burcu aynı şekilde etkilemiyor: Kiminin ilişkisinde netlik doğarken kimi finansal bir fırsatla karşılaşıyor, kimi içinse bambaşka bir dönem başlıyor.

İşte bu transitten astrolojik olarak en çok etkilenmesi beklenen 4 burç!