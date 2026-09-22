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Ay Kova Burcuna Geçiyor: Bu 4 Burcun Hayatı Kökünden Değişiyor!

Ay Kova Burcuna Geçiyor: Bu 4 Burcun Hayatı Kökünden Değişiyor!

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 16:10
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Gökyüzünde küçük ama etkisi büyük bir hareketlilik var. Ay, Kova burcuna geçti ve 23 Eylül'e kadar burada kalacak. Ay'ın bulunduğu burç, birkaç gün boyunca hangi konuların daha fazla gündeme gelebileceğine dair ipuçları verir. Kova transiti ise her burcu aynı şekilde etkilemiyor: Kiminin ilişkisinde netlik doğarken kimi finansal bir fırsatla karşılaşıyor, kimi içinse bambaşka bir dönem başlıyor.

İşte bu transitten astrolojik olarak en çok etkilenmesi beklenen 4 burç!

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Yengeç

Yengeç

Kova'nın etkilediği alan, Yengeç burçlarında ortak para, borçlar, ödemeler ve paylaşılan kaynaklar gibi konuları öne çıkarıyor. Bu nedenle uzun süredir ertelenen bir maddi mesele yeniden gündeme gelebilir.

Ortak hesaplar, kapatılması gereken bir borç, beklenen bir ödeme ya da biriyle yapılan maddi bir paylaşım hakkında karar vermek gerekebilir. Yengeç burçları aynı zamanda bir süredir görmezden geldiği bir konuyla yüzleşerek neyi devam ettirip neyi geride bırakacağına karar verebilir.

Bu birkaç gün, özellikle maddi ve duygusal açıdan yük oluşturan konuları toparlamak için kullanılabilir. Bir sürecin kapanması ise Yengeç burçlarının önünü daha rahat görmesini sağlayabilir.

Aslan

Aslan

Kova transiti, Aslan burçlarında ilişkiler ve ortaklıklar alanını hareketlendiriyor. Bu nedenle hem özel hayatta hem de iş birliklerinde uzun süredir konuşulmayan konular yeniden masaya gelebilir.

Bir ilişkinin nereye gittiği, birlikte gelecek planı yapılıp yapılmayacağı ya da bir ortaklığın devam edip etmeyeceği konusunda konuşmalar yaşanabilir. Bekar Aslanlar için de karşılarındaki kişinin niyetini daha açık şekilde görmelerini sağlayacak bir gelişme gündeme gelebilir.

Bu dönemde önemli olan, karşı tarafın ne söylediğini tahmin etmeye çalışmak yerine doğrudan konuşmak. Özellikle uzun süredir havada kalan bir konu varsa, birkaç gün içinde bununla ilgili bir adım atılması mümkün.

Terazi

Terazi

Kova'nın Terazi burcunda etkilediği alan aşk, flört, yaratıcılık ve keyif aldıkları şeyler ile bağlantılı. Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün Terazi burçları için özellikle romantik açıdan hareketli geçebilir.

Bekar Teraziler, arkadaş ortamı, sosyal bir etkinlik ya da yeni bir plan aracılığıyla dikkatlerini çeken biriyle tanışabilir. İlişkisi olan Teraziler ise partneriyle daha fazla vakit geçirmek, birlikte yeni bir plan yapmak veya uzun süredir ertelenen romantik bir konuyu gündeme getirmek isteyebilir.

Üstelik konu yalnızca aşk değil. 

Yeni bir fikir, hobi ya da yaratıcı bir proje de bu dönemde Terazi burçlarının ilgisini çekebilir. Bir süredir akıllarında olan bir şeyi denemek için uygun bir motivasyon yakalayabilirler.

Oğlak Burcu Parasal Konularda Beklenmedik Bir Şans Yakalayacak

Oğlak Burcu Parasal Konularda Beklenmedik Bir Şans Yakalayacak

Kova, Oğlak burçlarında para, kazanç ve kişisel değer konularını öne çıkarıyor. Bu nedenle birkaç gün boyunca maddi konuların normalden daha fazla gündemde olması mümkün.

Beklenen bir ödeme gelebilir, gecikmiş bir alacakla ilgili gelişme yaşanabilir ya da daha önce konuşulan bir iş teklifinden yeni bir haber alınabilir. Oğlak burçları ayrıca yaptığı bir işin karşılığını yeniden değerlendirebilir ve emeğinin karşılığını almak için bir görüşme yapabilir.

Bu transit, yalnızca para kazanmakla ilgili değil; Oğlakların “Ben bunun karşılığında ne alıyorum?” diye düşünmesine de neden olabilir. 

Özellikle iş, ücret veya maddi sorumluluklarla ilgili bir konuda kendi sınırlarını yeniden belirlemeleri mümkün.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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