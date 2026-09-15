Terazi Sezonu Başlıyor: 4 Burcun Hayatı Değişiyor

Güneş'in kendi burcuna geçmesi Terazi için yaklaşık bir ay boyunca kişisel hareket alanı açıyor. İş görüşmeleri, yeni görevler, ortaklı projeler ve kişinin geleceğini doğrudan etkileyen kararlar daha görünür hale gelebilir. Özellikle uzun süredir başkasının kararını bekleyen Teraziler, bu kez kendi şartlarını masaya koymak zorunda kalabilir.

İlişkiler tarafında da “tamam mı, devam mı?” sorusundan ziyade ilişkinin nasıl devam edeceği gündeme gelebilir. Birlikte yaşama, evlilik, ortak maddi kararlar veya ilişkinin sorumluluklarının yeniden paylaşılması gibi konular konuşulabilir.

26 Eylül Koç Dolunayı ise karşı tarafın tavrını daha görünür hale getirerek Terazi'yi beklemek yerine kendi kararını vermeye itebilir.