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Terazi Sezonu Başlıyor: 4 Burcun Hayatı Değişiyor

Terazi Sezonu Başlıyor: 4 Burcun Hayatı Değişiyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 16:37
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Güneş'in Terazi burcuna geçişine hazırlanıyoruz! Üstelik önce Güneş, Terazi burcuna geçiyor, ardından ise 23 Eylül'de sonbahar ekinoksu yaşanıyor. Tüm bunlara bir de Koç Dolunayı eklenince, önümüzdeki günlerde gökyüzündeki hareketlilik bazılarımızın hayatını değiştiriyor. Peki, bu Terazi sezonunda hangi burçların hayatı değişiyor? 

İşte detaylar!

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Terazi Sezonu Başlıyor: Peki Şimdi Neler Olacak?

Terazi Sezonu Başlıyor: Peki Şimdi Neler Olacak?

  • 18 Eylül'den itibaren gökyüzünde önemli bir trafik yaşanıyor. Terazi'deki Merkür ile Koç'taki retro Satürn karşı karşıya geliyor. Bu açı; ertelenen görüşmelerin yapılması, birinden net bir cevap alınması, iş hayatında üstlerle önemli bir konuşma gerçekleştirilmesi veya bir ilişkinin geleceği hakkında ciddi bir karar verilmesi gibi konuları gündeme taşıyabilir.

  • Ardından 21 Eylül'de Merkür'ün Jüpiter'le uyumlu açısı devreye giriyor. Bu nedenle 18 Eylül civarında zor görünen bir konuşmanın birkaç gün sonra çözüm kapısı açması, bir teklifin yeniden değerlendirilmesi veya karşılıklı anlaşmanın daha kolay sağlanması mümkün.

  • Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle ise yaklaşık bir aylık süreçte hayatın odağı yalnızca bireysel istekler olmaktan çıkıp karşılıklı kararlar ve ilişkiler üzerine kayıyor. Terazi; bir ilişkiyi sürdürüp sürdürmemekten bir iş ortağıyla yola devam edip etmemeye, bir sözleşmenin şartlarını yeniden konuşmaktan iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir düzen kurmaya kadar pek çok konu gündeme geliyor. 

  • Üstelik bu yıl Terazi sezonunun hemen ardından 26 Eylül'de Koç Dolunayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla süreç yalnızca uzlaşma aramakla kalmayabilir; bazı ilişkilerde tarafların artık kendi isteğini açıkça ortaya koymasına ve bir kararın somut biçimde verilmesine kadar ilerleyebilir.

Terazi

Terazi

Güneş'in kendi burcuna geçmesi Terazi için yaklaşık bir ay boyunca kişisel hareket alanı açıyor. İş görüşmeleri, yeni görevler, ortaklı projeler ve kişinin geleceğini doğrudan etkileyen kararlar daha görünür hale gelebilir. Özellikle uzun süredir başkasının kararını bekleyen Teraziler, bu kez kendi şartlarını masaya koymak zorunda kalabilir.

İlişkiler tarafında da “tamam mı, devam mı?” sorusundan ziyade ilişkinin nasıl devam edeceği gündeme gelebilir. Birlikte yaşama, evlilik, ortak maddi kararlar veya ilişkinin sorumluluklarının yeniden paylaşılması gibi konular konuşulabilir.

 26 Eylül Koç Dolunayı ise karşı tarafın tavrını daha görünür hale getirerek Terazi'yi beklemek yerine kendi kararını vermeye itebilir.

Koç

Koç

Terazi sezonu Koç burçların özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanını hareketlendiriyor. Partner, iş ortağı, müşteri ya da birlikte karar alınması gereken başka bir kişiyle yaşanan konu artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya gelebilir. Bir anlaşmanın şartlarını değiştirmek, ortak bir planı yeniden düzenlemek veya ilişkideki sorumlulukları konuşmak gündeme gelebilir.

Üstelik 26 Eylül'deki Koç Dolunayı doğrudan Koç burcunda gerçekleşiyor. Bu nedenle ayın son haftasında “Ben bu ilişkide ne istiyorum?” sorusu çok daha güçlü çalışabilir. 

Bir ilişkiyi resmileştirmek, bir ortaklıktan çekilmek, yeni bir karar almak veya uzun süredir ertelenen kişisel bir adımı atmak mümkün.

Yengeç

Yengeç

Terazi sezonu Yengeç burçlarının ev, aile ve yaşam düzeniyle ilgili kararlarını öne çıkarıyor. Taşınma, ev değişikliği, aile içinde sorumlulukların yeniden paylaşılması ya da iş nedeniyle yaşam düzenini değiştirme gibi konular gündeme gelebilir. Özellikle bir süredir hem iş hem özel hayat arasında sürdürülen bir düzen artık yeterince işlevsel görünmeyebilir.

Bu dönemde mesele yalnızca ev değiştirmek de olmayabilir. Aileden biriyle yapılan önemli bir konuşma, evle ilgili maddi bir karar veya kariyer planının özel hayata etkisi belirleyici olabilir. Yengeçler bir tarafı memnun etmek için diğer taraftan vazgeçmek yerine, kendileri için sürdürülebilir bir düzen kurmak zorunda kalabilir. 

Belki de artık bireyselleşme ve kendiniz için bir şeyler yapma zamanıdır! 

Oğlak

Oğlak

Oğlak burçları için Terazi sezonunun en güçlü başlığı kariyer ve iş hayatındaki konum olabilir. Yeni bir görev, terfi görüşmesi, yöneticiyle yapılacak önemli bir toplantı, iş değişikliği veya devam eden bir projenin sorumluluğunu üstlenme gibi gelişmeler gündeme gelebilir. Özellikle başkalarının kararına bağlı kalan bir iş süreci varsa, bu dönemde konu yeniden masaya yatırılabilir.

26 Eylül'deki Koç Dolunayı da iş ile özel hayat arasındaki dengeyi görünür hale getirebilir. Oğlaklar daha fazla sorumluluk almanın karşılığını sorgulayabilir; çalışma düzeni, görev tanımı veya iş-özel hayat sınırları hakkında kesin bir karar verebilir. 

Özellikle de bir süredir bekleyen bir kariyer değişikliği varsa, ayın son haftası bunun yönünü belirleyen dönem olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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