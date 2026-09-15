Terazi Sezonu Başlıyor: 4 Burcun Hayatı Değişiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Güneş'in Terazi burcuna geçişine hazırlanıyoruz! Üstelik önce Güneş, Terazi burcuna geçiyor, ardından ise 23 Eylül'de sonbahar ekinoksu yaşanıyor. Tüm bunlara bir de Koç Dolunayı eklenince, önümüzdeki günlerde gökyüzündeki hareketlilik bazılarımızın hayatını değiştiriyor. Peki, bu Terazi sezonunda hangi burçların hayatı değişiyor?
İşte detaylar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Terazi Sezonu Başlıyor: Peki Şimdi Neler Olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Terazi
Koç
Yengeç
Oğlak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın