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Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 0-0 Berabere Kalarak 5 Haftada 3. Puan Kaybını Yaşadı

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 0-0 Berabere Kalarak 5 Haftada 3. Puan Kaybını Yaşadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 21:50
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Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında gol yollarında etkisiz kaldı. İki takımın da yakaladığı fırsatlar sonuçsuz kalırken mücadele 0-0 sona erdi. Sarı-lacivertliler, ligde beş haftada üçüncü puan kaybını yaşadı.

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İlk yarıda net pozisyonları Fenerbahçe değerlendiremedi.

İlk yarıda net pozisyonları Fenerbahçe değerlendiremedi.

Gaziantep FK, ilk yarının özellikle başında Sorescu ile etkili olurken Fenerbahçe savunmasını zorlayan ataklar geliştirdi. Sorescu’nun 15, 23, 28 ve 40. dakikalarda çektiği şutlardan sonuç çıkmadı. Fenerbahçe ise Brown’ın ortasında Kerem Aktürkoğlu ve ardından Kerem’in pasında Guendouzi ile gol fırsatları yakaladı. 37. dakikada Guendouzi’nin vuruşu yan ağlarda kalırken, Gaziantep FK de devrenin son bölümünde Gidado ile bir kez daha tehlike yarattı. Karşılıklı pozisyonlara rağmen iki takım da gol bulamayınca ilk yarı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıda pozisyon var gol yok.

İkinci yarıda pozisyon var gol yok.

İkinci yarıda Fenerbahçe etkili olmaktan uzak bir futbolla başladı. 64. dakikada da İsmail Kartal'ın ilk hamlesi geldi. Guendouzi, Lukaku ve Kerem'i çıkaran Kartal, İrfan Can, Vedat ve Oğuz'u sahaya sürdü. 

Gaziantep FK kontra ataklarla pozisyon üretmeye çalışırken Fenerbahçe de duran toplar ve kanat ataklarıyla gol aradı. 

Fenerbahçe son bölümde duran topla bir kez daha tehlikeli olsa da direği geçemedi.

Maç 0-0 sona ererken, Fenerbahçe beş haftalık bölümde üçüncü puan kaybını yaşadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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