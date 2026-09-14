Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 0-0 Berabere Kalarak 5 Haftada 3. Puan Kaybını Yaşadı

Gaziantep FK, ilk yarının özellikle başında Sorescu ile etkili olurken Fenerbahçe savunmasını zorlayan ataklar geliştirdi. Sorescu’nun 15, 23, 28 ve 40. dakikalarda çektiği şutlardan sonuç çıkmadı. Fenerbahçe ise Brown’ın ortasında Kerem Aktürkoğlu ve ardından Kerem’in pasında Guendouzi ile gol fırsatları yakaladı. 37. dakikada Guendouzi’nin vuruşu yan ağlarda kalırken, Gaziantep FK de devrenin son bölümünde Gidado ile bir kez daha tehlike yarattı. Karşılıklı pozisyonlara rağmen iki takım da gol bulamayınca ilk yarı 0-0 tamamlandı.