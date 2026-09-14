Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 0-0 Berabere Kalarak 5 Haftada 3. Puan Kaybını Yaşadı
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Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında gol yollarında etkisiz kaldı. İki takımın da yakaladığı fırsatlar sonuçsuz kalırken mücadele 0-0 sona erdi. Sarı-lacivertliler, ligde beş haftada üçüncü puan kaybını yaşadı.
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İlk yarıda net pozisyonları Fenerbahçe değerlendiremedi.
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İkinci yarıda pozisyon var gol yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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