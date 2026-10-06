Dr. Emre Türkan 60 Yaşında Aynı Fakülteye Başlayan Babasına Önlüğünü Giydirdi

Tıp fakültesini kazanmak uykusuz geceleri, ertelenen hayalleri ve yıllarca süren büyük fedakarlıkları gerektirebiliyor. Pek çok genç, hedefine ulaşmak adına en verimli yıllarını bu zorlu çalışma temposuna adıyor. Bu zorlu yolculuğun belki de en duygusal ve anlamlı adımı ise o beyaz önlüğü ilk kez sırtına geçirmek. Ailelerin gurur gözyaşları arasında giyilen o önlük, sadece tıp eğitiminin başlangıcını değil ömür boyu sürecek kutsal bir sorumluluğun, emeğin ve adanmışlığın ilk somut simgesi.

Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu Dr. Emre Türkan, 60 yaşında Hacettepe Tıp'a başlayan babasının önlük törenine katıldı ve ona önlüğünü bizzat giydirdi. Türkan, paylaşımına 'Ömürlük çekişmemizde Türkçe tıp kazanarak bana mağlup olan babamı yine de tebrik ederim' notunu düştü. Baba ve oğlun alışılmışın dışında yaşadığı gurur anları, izleyenleri hem güldürdü hem duygulandırdı.