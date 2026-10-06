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Dr. Emre Türkan 60 Yaşında Aynı Fakülteye Başlayan Babasına Önlüğünü Giydirdi

Dr. Emre Türkan 60 Yaşında Aynı Fakülteye Başlayan Babasına Önlüğünü Giydirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.10.2026 - 23:18

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Tıp fakültesini kazanmak uykusuz geceleri, ertelenen hayalleri ve yıllarca süren büyük fedakarlıkları gerektirebiliyor. Pek çok genç, hedefine ulaşmak adına en verimli yıllarını bu zorlu çalışma temposuna adıyor. Bu zorlu yolculuğun belki de en duygusal ve anlamlı adımı ise o beyaz önlüğü ilk kez sırtına geçirmek. Ailelerin gurur gözyaşları arasında giyilen o önlük, sadece tıp eğitiminin başlangıcını değil ömür boyu sürecek kutsal bir sorumluluğun, emeğin ve adanmışlığın ilk somut simgesi. 

Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu Dr. Emre Türkan, 60 yaşında Hacettepe Tıp'a başlayan babasının önlük törenine katıldı ve ona önlüğünü bizzat giydirdi. Türkan, paylaşımına 'Ömürlük çekişmemizde Türkçe tıp kazanarak bana mağlup olan babamı yine de tebrik ederim' notunu düştü. Baba ve oğlun alışılmışın dışında yaşadığı gurur anları, izleyenleri hem güldürdü hem duygulandırdı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@iemreturkan/v...
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Türkan'ın babası gibi hayalinin peşinden geç yaşta giden kişiler ise ezberleri bozuyor ve öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha gösteriyor.

Türkan'ın babası gibi hayalinin peşinden geç yaşta giden kişiler ise ezberleri bozuyor ve öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha gösteriyor.

Türkiye'de üniversiteye girişin kapısı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için yaş sınırı yok. Lise mezunu olan herkes, daha önce başka bir üniversiteden mezun olanlar da dahil, sınava girip puanı yettiği sürece tıp fakültesini tercih edebiliyor. Tıp için ayrı bir yaş şartı yok. Yerleşme tamamen sınav puanına ve kontenjana bağlı. Eğitim süresi ise altı yıl. İlk üç yıl temel bilimler ağırlıklı geçerken, sonraki yıllarda hastane ve klinik uygulamalar öne çıkıyor. Son yıl ise öğrenciler stajyer doktor olarak hastanede görev alıyor.

İnsan beyni ve öğrenme yetisi sadece gençlik yıllarıyla sınırlı değildir. Nöroplastisite, yani beynin yaşam boyu yeni bağlantılar kurma ve öğrenme kapasitesi, ileri yaşlarda da nitelikli bir akademik eğitimin başarıyla sürdürülebileceğini gösteriyor. Tıp eğitimi gibi yoğun ezber, pratik klinik beceriler ve yüksek odaklanma gerektiren zorlu bir alana 60 yaşında adım atmak sadece bireysel bir disiplin değil, aynı zamanda zihinsel zindeliğin de göstergesi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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