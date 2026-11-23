Uygulamanın en dikkat çekici yanı, taraftarın birkaç dakika önce sahada izlediği futbolcuya doğrudan soru sorabilmesi. Örneğin bir pozisyonda neden pas verilmediği gibi bir soruyu oyuncunun karşısında dile getirmek mümkün ve futbolcu bunu yanıtlarken izlenebiliyor.