Maç Biter Bitmez Taraftarın Karşısına Çıkıyorlar: Hull City'de Oyunculara Her Soru Soruluyor
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İngiltere'de Hull City taraftarı, maçın ardından stadyumdan ayrılmak yerine futbolcuyla yüz yüze gelme fırsatı buluyor. Sahada 90 dakika mücadele eden oyuncu, soyunma odasına gitmeden taraftarın sorularını yanıtlıyor. Bu kez sıra Lucas Gourna-Douath'taydı ve görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.
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Kaynak: L1 Üçgen, Ufuk Kaan Karacan
Hull City'de maçın ardından her futbolcu soyunma odasına gitmek yerine taraftarın karşısına çıkıp soruları yanıtlıyor.
Maç içindeki bir pozisyonla ilgili soru bile futbolcuya anında yöneltilebiliyor ve bu da kulüp ile taraftar arasındaki bağı güçlendiriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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