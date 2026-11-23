Marketlerde Meyve ve Sebze Reyonu Neden Hep Girişte?
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Markete tek bir ürün için girip elinde dolu bir sepetle çıkan çok kişi var. Marketlerin müşteriyi daha fazla harcamaya yönlendirmek için pek çok yolu bulunuyor. Meyve ve sebze reyonunun çoğu zaman girişte olması da bunlardan biri. Canlı renkler ve parlayan ürünler, daha ilk adımda sepeti doldurma isteğini güçlendiriyor.
Meyve ve sebze girişte olunca tazelik izlenimi ve harcama isteği artıyor
Sağlıklı alışverişle başlayan müşteri sonradan daha az sağlıklı ürünlere yönelebilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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