Markete girdiğinizde suyla parlayan canlı bir meyve ve sebze dizisini geçmek zor. Ürünlerin üzerindeki su damlaları onları özellikle taze gösteriyor. Sık sık yapılan su püskürtmeleri ürünlerin ağırlığını da artırıyor, dolayısıyla fiyatını da. Girişte satılan renkli çiçekler de bu tazelik izlenimini güçlendirebiliyor.

Alışveriş bilimi üzerine kitap yazan Paco Underhill 2010'da bir gazeteye, meyve ve sebze reyonunun tiyatro ışığı gibi aydınlatıldığını anlattı. Amaç ürünlerin markette, evde olacağından çok daha güzel görünmesi. Underhill, hemen her marketin ağız sularını çalıştırabilirse müşterinin daha çok alışveriş yapacağını bildiğini söylüyor. Fırın reyonunun da aynı nedenle genellikle kapıya yakın olduğunu ekliyor.