Virginia Tech araştırmacılarının 2025'te yayımladığı çalışmada, ABD genelindeki 15 büyük havalimanının zemin hareketleri uydu verileri üzerinden incelendi. San Francisco, en yüksek çökme hızlarının ölçüldüğü tesisler arasında yer aldı ve bazı noktalarda yıllık alçalma 9,2 milimetreye ulaştı. 2026'da yayımlanan başka bir araştırma ise 2017 ile 2024 arasındaki uydu radar ölçümlerini değerlendirdi. Bu çalışmada havalimanının bazı kesimlerinde yıllık zemin hareketinin 10 milimetreyi aştığı görüldü. Araştırmacıların en çok dikkatini 10R/28L pisti çevresindeki değişimler çekti. Uzmanlar çökme hızının her noktada aynı olmadığını vurguluyor, bu nedenle tüm tesisin aynı oranda alçaldığı söylenemiyor.