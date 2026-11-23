ABD'nin En Yoğun Havalimanlarından Biri Her Yıl Biraz Daha Toprağa Gömülüyor
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ABD'nin en yoğun havalimanları arasında yer alan San Francisco Uluslararası Havalimanı, bilimsel araştırmalarla gündeme geldi. Uydu radar ölçümleri, tesisin bazı bölümlerinde zeminin her yıl yaklaşık 1 santimetre alçaldığını gösterdi. Pistlerin ve altyapının geleceğine ilişkin soru işaretleri artarken havalimanı yönetimi de konuya dair bir açıklama yaptı. Çöküşün arkasındaki neden ise havalimanının üzerine kurulduğu zeminde yatıyor.
Havalimanı denizden kazanılan zeminde.
Uydu ölçümleri çöküşü gösterdi.
Yükselen deniz seviyesi riski büyütüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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