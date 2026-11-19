Pisti Unutun: Bu Uçak Kalkmak ve İnmek İçin Sadece 46 Metreye İhtiyaç Duyuyor
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Bir uçağın havalanması için kilometrelerce uzunlukta bir piste gerek olduğunu düşünüyorsanız bu haber fikrinizi değiştirebilir.
ABD merkezli havacılık şirketi Electra, hibrit-elektrikli 'Ultra Short' uçağını New York'ta, Manhattan'ın güney ucundaki Downtown Skyport helikopter pistine indirdi. Şirkete göre bu, dikey kalkış yeteneği olmayan sabit kanatlı bir uçağın bu heliporta ilk kez inişi. Uçağın kalkmak ve inmek için ihtiyaç duyduğu mesafe ise yalnızca 46 metre civarında.
Manhattan'da helikopter pistine iniş
Sır kanatların üzerine üflenen havada
Asıl hedef: 9 yolcu taşıyacak EL9
Otoparktan, mavnadan, tarladan kalkış
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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