Uçağın bu kadar kısa mesafede havalanabilmesinin arkasında 'üflemeli kaldırma' (blown-lift) adı verilen bir teknik var. Electra'nın teknik sayfasına göre sekiz elektrik motoru, kanatların ve büyük flapların üzerine hava üflüyor. Bu sayede kanat, düşük hızlarda olduğundan çok daha büyükmüş gibi davranıyor ve uçak saatte yaklaşık 65 kilometre hızda kalkıp inebiliyor.

Sistem hibrit çalışıyor: Kalkış ve iniş bataryayla, seyir ise bataryaları da şarj edebilen küçük bir türbojeneratörle yapılıyor. Şirket, sistemin sürdürülebilir havacılık yakıtlarıyla uyumlu olduğunu belirtiyor.