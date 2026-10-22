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Haftada Üç Gün İşe Uçakla Gidiyor: Sabah 04.30'da Kalkıyor

Haftada Üç Gün İşe Uçakla Gidiyor: Sabah 04.30'da Kalkıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 10:12
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Los Angeles'ta yaşayan 26 yaşındaki Angelique Khieu, San Francisco'daki ofisine uçakla gidiyor. Haftada üç gün ofiste olması gereken Khieu, ofis günlerinde güne sabah 04.30'da başlıyor.

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Teknoloji sektöründe satış alanında çalışan Khieu'nun şirketi, çalışanlarını haftada üç gün ofiste görmek istiyor.

Teknoloji sektöründe satış alanında çalışan Khieu'nun şirketi, çalışanlarını haftada üç gün ofiste görmek istiyor.

Khieu Los Angeles'ta yaşıyor ama işi San Francisco'da. Ofise gitmesi gereken günlerde sabah 04.30 civarında arabasıyla havalimanına gidiyor ve saat 06.00'daki uçağa biniyor.

Hızlı güvenlik geçişi sağlayan üyelikleri sayesinde terminal kapısından uçağın kapısına kadar geçen süre fazla uzun sürmüyor. Uçuş yaklaşık 1,5 saat.

San Francisco'ya indikten sonra toplu taşımayla ofise geçiyor ve çoğu zaman 08.30'da masasında oluyor.

San Francisco'ya indikten sonra toplu taşımayla ofise geçiyor ve çoğu zaman 08.30'da masasında oluyor.

Dönüşte aynı yolu tersinden yapıyor. İki şehirde de kalacak yeri olduğu için ofis günleri art arda geldiğinde geceyi San Francisco'da geçiriyor, sonra Los Angeles'a dönüyor.

Yılın ilk yarısında neredeyse her hafta bu düzeni sürdürdü ve ayda 6 ila 10 uçuş yaptı. Şimdi biraz daha az uçtuğunu söylüyor.

En zorlandığı şey bilet almak. Biletlerinin çoğunu yola çıkmadan bir gün önce alıyor. Bir keresinde uçağı önce rötar yaptı, ardından sefer iptal edildi. Sonraki uçak ertesi günün öğleden sonrasında kalkacaktı. Khieu dört yolcuyla birlikte araba kiraladı ve iki şehir arasındaki yolu 7 saatte aldı. Sabah 08.00'deki toplantısından yalnızca 30 dakika önce eve vardı.

Herkesin onu deli sandığını söyleyen Khieu için uçakla işe gitmek gayet sıradan.

Herkesin onu deli sandığını söyleyen Khieu için uçakla işe gitmek gayet sıradan.

Khieu çocukluğundan beri uçakları sevdiğini, tatile gidecekleri geceler heyecandan uyuyamadığını anlatıyor. Bir süre sonra sürekli havalimanında ya da uçakta olmayı düşünmediğini söylüyor.

Yolculuğunu paylaştığı video sosyal medyada 700 bine yakın kez izlendi. Aynı rotada uçan pek çok kişi olduğunu, zamanla aynı yüzlerle yol arkadaşı olduklarını ve kabin ekibinin bile onu tanımaya başladığını anlatıyor.

Khieu, kişisel hayatını dağıtmak istemediğini ama başka bir şehirdeki yeni işin kariyeri için doğru adım olduğunu bildiğini söylüyor. Benzer bir yolu çocuklarının hayatını alt üst etmek istemeyen birçok ebeveynin de seçtiğini ekliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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