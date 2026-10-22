Haftada Üç Gün İşe Uçakla Gidiyor: Sabah 04.30'da Kalkıyor
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Los Angeles'ta yaşayan 26 yaşındaki Angelique Khieu, San Francisco'daki ofisine uçakla gidiyor. Haftada üç gün ofiste olması gereken Khieu, ofis günlerinde güne sabah 04.30'da başlıyor.
Teknoloji sektöründe satış alanında çalışan Khieu'nun şirketi, çalışanlarını haftada üç gün ofiste görmek istiyor.
San Francisco'ya indikten sonra toplu taşımayla ofise geçiyor ve çoğu zaman 08.30'da masasında oluyor.
Herkesin onu deli sandığını söyleyen Khieu için uçakla işe gitmek gayet sıradan.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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