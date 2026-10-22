Haftada Üç Gün İşe Uçakla Gidiyor: Sabah 04.30'da Kalkıyor

Khieu çocukluğundan beri uçakları sevdiğini, tatile gidecekleri geceler heyecandan uyuyamadığını anlatıyor. Bir süre sonra sürekli havalimanında ya da uçakta olmayı düşünmediğini söylüyor.

Yolculuğunu paylaştığı video sosyal medyada 700 bine yakın kez izlendi. Aynı rotada uçan pek çok kişi olduğunu, zamanla aynı yüzlerle yol arkadaşı olduklarını ve kabin ekibinin bile onu tanımaya başladığını anlatıyor.

Khieu, kişisel hayatını dağıtmak istemediğini ama başka bir şehirdeki yeni işin kariyeri için doğru adım olduğunu bildiğini söylüyor. Benzer bir yolu çocuklarının hayatını alt üst etmek istemeyen birçok ebeveynin de seçtiğini ekliyor.