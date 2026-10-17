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Robotlara Ev İşi Öğreten Yeni Meslek: Günde 160 Görevi Tamamlamaları Gerekiyor

Robotlara Ev İşi Öğreten Yeni Meslek: Günde 160 Görevi Tamamlamaları Gerekiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 13:09
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Çin'de insan hareketlerini veriye dönüştürerek robotlara iş öğreten robot eğitmenliği hızla yayılıyor. Hareket algılayıcıları takılan çalışanlar bardak kaldırmak, bulaşık yıkamak ve çamaşır katlamak gibi gündelik işleri gün boyu tekrar ediyor.

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Aynı hareketi günde yüzlerce kez tekrarlıyorlar

Aynı hareketi günde yüzlerce kez tekrarlıyorlar

Robot eğitmenleri bardak taşımak, şişe kapağı açmak, bulaşık yıkamak ve çamaşır katlamak gibi hareketleri tekrar tekrar yapıyor. Toplanan veriler işleniyor ve mutfaklarda, fabrikalarda ve marketlerde çalışacak robotları eğitmek için kullanılıyor.

Otomotiv sektöründeki işini kaybeden 40'lı yaşlardaki Liu Yun, Pekin'deki bir çalışma alanında bileğine sensörlü bir bileklik, parmaklarına çipler takıyor. Ekrandaki talimatları izleyerek bardakları taşıyıp yüzeyleri günde yüzlerce kez siliyor.

Günlük hedef 160 görev, aylık kazanç 6 bin yuana kadar

Günlük hedef 160 görev, aylık kazanç 6 bin yuana kadar

Çalışma alanındaki büyük bir ekran, çalışanları verimlilik ve doğruluk puanlarıyla anlık olarak sıralıyor. Günlük hedef 160 görev, en iyi çalışanlar 260'tan fazla görevi tamamlıyor. Sosyal medyada ve iş ilanı sitelerinde yayılan ilanlarda aylık ücret 4 bin ile 6 bin yuan arasında.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sun, gündüz vardiyası için 120, gece vardiyası için 135 yuan aldığını ama tekrar eden hareketlerin yorgunluğunun kazancı geçtiğini anlattı. Çoğu çalışan birkaç hafta içinde işi bırakıyor. Jiangsu eyaletinden Guo Hongjuan ise evde günde altı saat kitap düzenleyip masa silerek veri topluyor, çocuğuna bakarken ayda 4 bin yuan kazanıyor. Ağustos'ta Shenzhen'de sokak temizlikçilerine de veri toplama ekipmanı dağıtıldı.

Robotlar hala en basit işlerde zorlanıyor

Robotlar hala en basit işlerde zorlanıyor

Robotlar 2026 itibarıyla sahada en basit işlerde bile zorlanıyor, bazı temel üretim işlerinde ise işçi açığı yaşanıyor. Uzmanlar yine de teknoloji hızlandıkça tablonun değişeceği uyarısında bulunuyor.

Kore İstihdam Bilgi Servisi'nin analizinde basit işlerin yüzde 90,1'i, nitelikli tarım, ormancılık ve balıkçılık işlerinin yüzde 86,1'i yapay zeka ve robotlarla yer değiştirme riski yüksek işler arasında gösteriliyor. Bugün robotlara iş öğretenlerin yarın aynı robotlara işlerini kaptırabileceği endişesi de giderek güçleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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