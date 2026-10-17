Robotlara Ev İşi Öğreten Yeni Meslek: Günde 160 Görevi Tamamlamaları Gerekiyor
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Aynı hareketi günde yüzlerce kez tekrarlıyorlar
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Günlük hedef 160 görev, aylık kazanç 6 bin yuana kadar
Robotlar hala en basit işlerde zorlanıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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