Robotlara Ev İşi Öğreten Yeni Meslek: Günde 160 Görevi Tamamlamaları Gerekiyor

Robot eğitmenleri bardak taşımak, şişe kapağı açmak, bulaşık yıkamak ve çamaşır katlamak gibi hareketleri tekrar tekrar yapıyor. Toplanan veriler işleniyor ve mutfaklarda, fabrikalarda ve marketlerde çalışacak robotları eğitmek için kullanılıyor.

Otomotiv sektöründeki işini kaybeden 40'lı yaşlardaki Liu Yun, Pekin'deki bir çalışma alanında bileğine sensörlü bir bileklik, parmaklarına çipler takıyor. Ekrandaki talimatları izleyerek bardakları taşıyıp yüzeyleri günde yüzlerce kez siliyor.