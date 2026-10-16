Çamaşır Makinesine Atılmaması Gereken 3 Eşya: Makineye Zarar Verebiliyor

Deri, makineden uzak tutulması gereken malzemelerin başında geliyor. Yıkama programına ya da yüksek ısıya maruz kalan deri çatlayabiliyor, kırışabiliyor veya çekebiliyor.

Deri ceket, pantolon ve aksesuarlar elde yıkanmalı ya da yalnızca lekeli yerleri temizlenmeli. Süet ve dantel gibi hassas kumaşlarda da kuru temizleme daha güvenli bir seçenek.