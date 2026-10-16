Çamaşır Makinesine Atılmaması Gereken 3 Eşya: Makineye Zarar Verebiliyor
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Bazı eşyalar makinenin çalkalama hareketine ve yüksek devirli sıkma gücüne dayanamıyor, bazıları da makinenin kendisini zorluyor. Temizlik uzmanları, özellikle üç eşyanın çamaşır makinesine atılmadan önce iyice düşünülmesi gerektiğini söylüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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