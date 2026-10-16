article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çamaşır Makinesine Atılmaması Gereken 3 Eşya: Makineye Zarar Verebiliyor

Çamaşır Makinesine Atılmaması Gereken 3 Eşya: Makineye Zarar Verebiliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 20:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı eşyalar makinenin çalkalama hareketine ve yüksek devirli sıkma gücüne dayanamıyor, bazıları da makinenin kendisini zorluyor. Temizlik uzmanları, özellikle üç eşyanın çamaşır makinesine atılmadan önce iyice düşünülmesi gerektiğini söylüyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hafızalı köpük yastıklar makinede parçalanabiliyor

Hafızalı köpük yastıklar makinede parçalanabiliyor

Tek parça hafızalı köpük yastıklar boyun için iyi destek sağlıyor ama makinede yıkanmamaları gerekiyor. Makinenin çalkalama hareketi ve yüksek devirde sıkma, köpüğe zarar verebiliyor.

Temizlik uzmanı Carolyn Forté, köpük yastıkların elde bile yıkanmaması gerektiğini, suyun ağırlığıyla köpüğün yırtılabileceğini söylüyor. Uzmanlar yastığı korumak için makinede yıkanabilen bir kılıf kullanmayı öneriyor.

Ağır battaniyeler makinenin kapasitesini zorluyor

Ağır battaniyeler makinenin kapasitesini zorluyor

Ağırlıklı ve büyük battaniyelerin bazılarının etiketinde makinede yıkanabilir yazsa da makinenin boyutu ve kapasitesi hesaba katılmalı. Büyük ev tipi makineler karışık yükte 10-11 kiloyu kaldırabiliyor ama tek parça 9 kiloluk bir eşya makineyi zorlayabiliyor.

Uzmanlar, makine normalde 9 kiloluk yükleri kaldırabilse bile yaklaşık 7 kilodan ağır battaniyelerin makinede yıkanmamasını öneriyor. Yıkamadan önce ürünün bakım etiketine bakmak en sağlam yol.

Deri kıyafetler çatlayıp çekebiliyor

Deri kıyafetler çatlayıp çekebiliyor

Deri, makineden uzak tutulması gereken malzemelerin başında geliyor. Yıkama programına ya da yüksek ısıya maruz kalan deri çatlayabiliyor, kırışabiliyor veya çekebiliyor.

Deri ceket, pantolon ve aksesuarlar elde yıkanmalı ya da yalnızca lekeli yerleri temizlenmeli. Süet ve dantel gibi hassas kumaşlarda da kuru temizleme daha güvenli bir seçenek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın