article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Her Kıyafeti Sıcak Suda Yıkamayın: Soğuk Suda Yıkanması Gereken 3 Ürün

Her Kıyafeti Sıcak Suda Yıkamayın: Soğuk Suda Yıkanması Gereken 3 Ürün

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 23:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sıcak su beyazları parlak tutmak ve havlulardaki bakterileri yok etmek için sık tercih ediliyor, ancak her çamaşıra uygun değil. Good Housekeeping Enstitüsü'nden Noah Pinsonnault, soğuk suyun renk akmasını, liflerin çekmesini ve esnek malzemelerin bozulmasını daha az tetiklediğini söylüyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koyu ve canlı renkli kıyafetler soğuk suda daha az soluyor.

Koyu ve canlı renkli kıyafetler soğuk suda daha az soluyor.

Canlı renkli kıyafetleri sıcak suda yıkamak boyanın akmasına ve diğer çamaşırlara geçmesine yol açabiliyor. Beyazların arasına karışan tek bir çorabın bütün yükü boyadığını yaşayanlar sorunu iyi biliyor.

Pinsonnault, koyu ya da canlı renkli giysileri soğuk suda yıkamanın renk geçişini ve solmayı azalttığını anlatıyor. Kot pantolon ve ceketler de aynı nedenle soğuk suda daha uzun ömürlü oluyor, sıcak su koyu maviyi soldurabiliyor ve kumaşın zamanla çekmesine yol açabiliyor.

Dantel, ipek ve saten gibi hassas kumaşlar soğuk suda korunuyor.

Dantel, ipek ve saten gibi hassas kumaşlar soğuk suda korunuyor.

Soğuk su dantel, ipek ve saten gibi narin kumaşlara daha nazik davranıyor. Uzmanlar hassas parçaların takılıp çekmemesi için file torbaya konmasını ve makinenin hassas programının seçilmesini öneriyor.

Örgü kazaklar da özellikle yün gibi hassas liflerden yapıldıysa sıcak suda çekebiliyor ya da biçimini kaybedebiliyor. Pinsonnault, örgüleri soğuk suda ve ters çevirerek yıkamanın liflerin bozulmasını önlediğini söylüyor.

Spor giysileri sıcak suda esnekliğini kaybedebiliyor.

Spor giysileri sıcak suda esnekliğini kaybedebiliyor.

Spor kıyafetlerinin çoğu, sıcak suda tekrar tekrar yıkandığında esnekliğini kaybedebilen malzemelerden üretiliyor. Pinsonnault, spandeks ya da elastan içeren giysilerin daha düşük sıcaklıkta yıkanmasının esnekliği koruyup kumaşın ömrünü uzattığını belirtiyor.

Ter kokusundan endişe edenler kıyafetlere yıkamadan önce koku için ön işlem uygulayabiliyor. Uzman, deterjanların çoğunun soğuk suda bile çok kirli çamaşırları temizleyebildiğini hatırlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın