Her Kıyafeti Sıcak Suda Yıkamayın: Soğuk Suda Yıkanması Gereken 3 Ürün

Canlı renkli kıyafetleri sıcak suda yıkamak boyanın akmasına ve diğer çamaşırlara geçmesine yol açabiliyor. Beyazların arasına karışan tek bir çorabın bütün yükü boyadığını yaşayanlar sorunu iyi biliyor.

Pinsonnault, koyu ya da canlı renkli giysileri soğuk suda yıkamanın renk geçişini ve solmayı azalttığını anlatıyor. Kot pantolon ve ceketler de aynı nedenle soğuk suda daha uzun ömürlü oluyor, sıcak su koyu maviyi soldurabiliyor ve kumaşın zamanla çekmesine yol açabiliyor.