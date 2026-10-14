Her Kıyafeti Sıcak Suda Yıkamayın: Soğuk Suda Yıkanması Gereken 3 Ürün
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Koyu ve canlı renkli kıyafetler soğuk suda daha az soluyor.
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Dantel, ipek ve saten gibi hassas kumaşlar soğuk suda korunuyor.
Spor giysileri sıcak suda esnekliğini kaybedebiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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