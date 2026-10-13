Çamaşır Yumuşatıcısını Bu 6 Üründe Kullanmayın: Faydadan Çok Zarar Veriyor

Mikrofiber bezlerin kiri ve nemi tutmasını sağlayan şey çok ince lifleri. Yumuşatıcının bıraktığı tabaka bu liflerin çalışmasını engelleyebildiği için bezler eskisi kadar iyi temizlemeyebiliyor.

Çocuk pijamaları gibi alev geciktirici özelliği olan kıyafetlerde de yumuşatıcı kullanılmaması öneriliyor. Pinsonnault, yumuşatıcının kumaştaki alev geciktirici kaplamanın etkisini azaltabileceğini, giysinin bakım etiketine mutlaka uyulması gerektiğini söylüyor.