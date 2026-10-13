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Çamaşır Yumuşatıcısını Bu 6 Üründe Kullanmayın: Faydadan Çok Zarar Veriyor

Çamaşır Yumuşatıcısını Bu 6 Üründe Kullanmayın: Faydadan Çok Zarar Veriyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 22:01
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Yumuşatıcı çamaşırları yumuşatıp güzel kokutsa da her kumaşa uygun değil. Good Housekeeping Enstitüsü'nden ev bakımı ve temizlik analisti Noah Pinsonnault, yumuşatıcının bazı ürünlerde kumaşın işlevini bozabildiğini, bazılarında ise zamanla kalıntı ve renk değişimine yol açabildiğini anlattı.

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Havlu ve beyaz çamaşırlarda yumuşatıcı kalıntısı zamanla sorun çıkarıyor.

Havlu ve beyaz çamaşırlarda yumuşatıcı kalıntısı zamanla sorun çıkarıyor.

Pinsonnault, yumuşatıcının liflerin üzerinde kaygan bir tabaka bıraktığını ve bu tabakanın zamanla havlunun su emme gücünü azalttığını söylüyor. Havlular daha yumuşak hissettirse de vücudu kurulamakta zorlanabiliyor.

Beyaz çamaşırlarını olabildiğince parlak tutmak isteyenlere de yumuşatıcıyı atlamalarını öneriyor. Yumuşatıcı kumaşta kalıntı bırakabiliyor, fazla kullanıldığında da zamanla sararma, grileşme ya da renk değişimine katkıda bulunabiliyor.

Spor kıyafetleri ve su itici dış giyimde yumuşatıcı kumaşın işlevini bozabiliyor.

Spor kıyafetleri ve su itici dış giyimde yumuşatıcı kumaşın işlevini bozabiliyor.

Spor kıyafetlerinin çoğu teri vücuttan uzaklaştıran sentetik liflerden üretiliyor. Pinsonnault, yumuşatıcının bu lifleri kaplayarak nemi dışarı taşıma özelliğini engelleyebileceğini söylüyor.

Yağmurluk ve benzeri su itici dış giyim ürünlerinin hepsi yumuşatıcıdan etkilenmiyor, yine de yıkamadan önce bakım etiketine bakmak gerekiyor. Yumuşatıcı, bazı ürünlerde suyu iten kaplamalara ve zarlara zarar verebiliyor.

Mikrofiber bezler ve alev geciktirici kumaşlar yumuşatıcıyla etkisini yitirebiliyor.

Mikrofiber bezler ve alev geciktirici kumaşlar yumuşatıcıyla etkisini yitirebiliyor.

Mikrofiber bezlerin kiri ve nemi tutmasını sağlayan şey çok ince lifleri. Yumuşatıcının bıraktığı tabaka bu liflerin çalışmasını engelleyebildiği için bezler eskisi kadar iyi temizlemeyebiliyor.

Çocuk pijamaları gibi alev geciktirici özelliği olan kıyafetlerde de yumuşatıcı kullanılmaması öneriliyor. Pinsonnault, yumuşatıcının kumaştaki alev geciktirici kaplamanın etkisini azaltabileceğini, giysinin bakım etiketine mutlaka uyulması gerektiğini söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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