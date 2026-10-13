Çamaşır Yumuşatıcısını Bu 6 Üründe Kullanmayın: Faydadan Çok Zarar Veriyor
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Yumuşatıcı çamaşırları yumuşatıp güzel kokutsa da her kumaşa uygun değil. Good Housekeeping Enstitüsü'nden ev bakımı ve temizlik analisti Noah Pinsonnault, yumuşatıcının bazı ürünlerde kumaşın işlevini bozabildiğini, bazılarında ise zamanla kalıntı ve renk değişimine yol açabildiğini anlattı.
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Havlu ve beyaz çamaşırlarda yumuşatıcı kalıntısı zamanla sorun çıkarıyor.
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Spor kıyafetleri ve su itici dış giyimde yumuşatıcı kumaşın işlevini bozabiliyor.
Mikrofiber bezler ve alev geciktirici kumaşlar yumuşatıcıyla etkisini yitirebiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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